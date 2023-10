Auston Matthews inscrit un deuxième tour du chapeau en deux matchs

La saison des Maple Leafs n'est vieille que de deux matchs, mais Auston Matthews a déjà deux tours du chapeau à son compteur. Toronto a vaincu le Wild du Minnesota 7-4, samedi.

William Nylander a ajouté un doublé et une mention d'aide. Calle Jarnkrok a obtenu un filet et une aide, Tyler Bertuzzi a aussi marqué et Ilya Samsonov a repoussé 28 rondelles.

Matthews est le cinquième joueur de l'histoire de la LNH à amorcer une saison avec deux tours du chapeau de suite après Alexander Ovechkin (2017-2018), Cy Denneny (1917-1918), Joe Malone (1917-1918) et Reg Noble (1917-1918).

1:40 Auston Matthews a inscrit un deuxième tour du chapeau consécutif dans la victoire des Maple Leafs contre le Wild. Photo : Getty Images / Claus Andersen

Matt Boldy, Ryan Hartman, Marco Rossi et Brandon Duhaime ont répliqué pour le Wild. Jake Middleton et Connor Dewar se sont faits complices de deux réussites de leurs coéquipiers. Filip Gustavsson a signé une performance de 26 arrêts.

Les Maple Leafs, qui ont ouvert leur campagne avec une victoire en fusillade de 6-5 contre le Canadien de Montréal mercredi, étaient en retard au pointage à 9:32 de la première période lorsque Hartman a fait dévier une rondelle derrière Samsonov.

Matthews s'est ensuite mis en marche.

Le joueur de centre, qui a remporté le trophée Hart à titre de joueur le plus utile à son équipe en 2021-2022 en vertu d'une saison de 60 buts, a marqué seulement 1:22 plus tard.

Matthews a ensuite fait 2-1 à 12:35 du premier vingt lors d'une séquence à quatre contre trois, puis il s'est assuré du 9e tour du chapeau de sa carrière en troisième période pour creuser alors l'avance des Leafs à 6-3.

Les Maple Leafs accueilleront Connor Bedard et les Blackhawks de Chicago lundi, tandis que le Wild du Minnesota sera de passage au centre Bell pour affronter le Canadien le lendemain.

La troisième période fatale aux Flames

Evgeni Malkin a récolté un but et une aide et les Penguins de Pittsburgh ont marqué cinq buts en troisième période pour vaincre les Flames de Calgary 5-2.

Malkin a rejoint Alexander Mogilny au 3e rang de l'histoire de la LNH pour le nombre de buts par un joueur russe. Malkin, qui a inscrit son 473e filet, est mené par Sergei Fedorov (483) et Alexander Ovechkin (822) dans cette catégorie.

Bryan Rust a marqué deux buts, le dernier dans un filet désert. Reilly Smith et Jake Guentzel ont aussi capitalisé dans la victoire.

Guentzel avait touché le poteau peu avant que Rust ne complète la marque. Le trio complété par Sidney Crosby a passé un long moment sur la patinoire en fin de match, en raison de quelques dégagements refusés.

Alex Nedeljkovic, à son premier départ avec les Penguins, a repoussé 34 rondelles.

Matt Coronato a marqué son premier but dans la LNH, alors que les Flames étaient en avantage numérique. Jonathan Huberdeau a inscrit son premier de la saison.

Jacob Markstrom a repoussé 25 rondelles, lui qui avait pourtant été solide en première période en réalisant plusieurs buts assurés.

Rust a créé l'égalité 1-1 après seulement 18 secondes de jeu au troisième vingt. Seulement 33 secondes plus tard, Smith a marqué le but gagnant.