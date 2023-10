Le Tricolore résiste à Connor Bedard et aux Blackhawks à son ouverture locale

Le Canadien a commencé sa saison locale du bon pied, en s'assurant de ne pas être éclipsé par la sensation Connor Bedard.

Sean Monahan a amassé un but et une aide et le CH a vaincu les Blackhawks de Chicago 3-2, samedi soir au Centre Bell.

Bedard, tout premier choix lors du plus récent repêchage, a été tenu en échec pendant longtemps par le Tricolore. Il a finalement amassé une aide sur le deuxième but de Tyler Johnson en fin de rencontre, récoltant ainsi au moins un point à chacun de ses trois premiers matchs dans la LNH.

Le Tricolore a joué un peu avec le feu en offrant sept avantages numériques à son adversaire et en levant parfois le pied en troisième période.

Cole Caufield et Tanner Pearson ont aussi marqué pour le Canadien (1-0-1). Samuel Montembeault a réalisé 28 arrêts.

Johnson a répliqué avec un doublé pour les Blackhawks (1-2-0). Petr Mrazek a stoppé 33 tirs.

Le Canadien a perdu les services de l'attaquant Kirby Dach tard en première période, quand il a été victime d'une mise en échec de Jarred Tinordi et qu'il est presque tombé sur le banc des visiteurs.

L'équipe a simplement annoncé que Dach souffrait d'une blessure au bas du corps.

Le centre Kirby Dach du Canadien de Montréal s'est blessé sur cette séquence quand Jarred Tinordi des Blackhawks de Chicago l'a envoyé sur le banc des visiteurs.

Avantage Montréal

Après une présentation des joueurs un brin simpliste, au cours de laquelle l'entraîneur Martin St-Louis est probablement celui qui a été accueilli le plus chaleureusement, le Canadien a mis ses bottes de travail.

Il a menacé en avantage numérique, puis Rafaël Harvey-Pinard a atteint le poteau peu de temps après que les équipes soient revenues à cinq contre cinq.

Bedard a mis la table pour Tyler Johnson lors d'un avantage numérique des Blackhawks, mais Montembeault a fait l'arrêt en réalisant le grand écart.

Le Canadien a aussi menacé avec un joueur en moins, Mrazek a toutefois frustré Harvey-Pinard.

Caufield a ouvert la marque après 3:54 de jeu en deuxième période. Mrazek a stoppé son tir du revers initial, puis il a frappé la rondelle au vol derrière le gardien des Hawks.

Pearson a doublé l'avance du Canadien à 7:56. Kaiden Guhle lui a fait une passe en entrée de zone, puis Pearson a surpris Mrazek à l'aide d'un bon tir des poignets.

Tanner Pearson a marqué le premier but de sa carrière avec le Canadien de Montréal, samedi soir.

L'indiscipline du Tricolore aurait pu permettre aux Blackhawks de revenir dans le match, mais ce sont plutôt les joueurs de l'équipe locale qui ont continué de menacer.

Harvey-Pinard s'est encore une fois buté à Mrazek lors d'une échappée pendant une infériorité numérique du Canadien. Puis, pendant une autre punition au Tricolore, Harvey-Pinard a lancé Monahan en échappée et ce dernier a réussi à battre Mrazek du côté du bouclier avec 2:22 à faire au deuxième vingt.

Johnson a relancé les Blackhawks en marquant après 35 secondes de jeu en troisième période, quand les équipes évoluaient à quatre contre quatre.

Puis, Bedard y est allé d'une belle manœuvre quelques minutes plus tard durant un avantage numérique des Blackhawks. Montembeault a fermé la porte en étirant la jambe gauche, frustrant Lukas Reichel sur le retour.

Johnson a profité d'une mêlée devant le filet du Canadien pour réduire l'écart à un seul but avec 1:21 à faire, et alors que Mrazek avait été remplacé par un attaquant supplémentaire.

Seth Jones a frappé le poteau avec moins de 10 secondes à faire et le Canadien a pu célébrer sa première victoire de la saison.

Le Canadien jouera son prochain match mardi, quand il accueillera le Wild du Minnesota.