Remontée victorieuse des Alouettes à Edmonton

Le match de samedi pouvait être décisif au classement de l'Est et les Alouettes de Montréal se sont préparés en conséquence pendant leur courte semaine d'entraînement. Une défaite des Tiger-Cats de Hamilton, la veille, avait toutefois déjà mis fin au suspense.

Avec la deuxième place dans l'Est en poche, la formation montréalaise a amorcé la rencontre sans grande intensité. Elle a accordé les trois premiers touchés aux Elks d'Edmonton qui menaient 21-3 au milieu du troisième quart.

L'attaque, la défensive et les unités spéciales se sont ensuite unies pour amorcer une remontée complétée avant même la fin de la première demie, permettant aux Alouettes de remporter un quatrième match de suite, cette fois au compte final de 35-21, samedi en Alberta.

La poussée de 23 points au deuxième quart a complètement changé l'allure de la rencontre. Tyson Philpot a été le premier à atteindre la zone des buts, captant une passe de six verges de Cody Fajardo. Ce touché réduisait l'écart à 21-10.

Deux revirements, gracieuseté de la défensive et des unités spéciales, ont permis aux Alouettes d'ajouter 10 points au tableau.

Dès le premier jeu de la séquence suivante des Elks, Tre Ford a perdu le ballon et Mustafa Johnson l'a récupéré. Le joueur de ligne défensive a parcouru les 38 verges le séparant de la ligne des buts.

Deontez Alexander a ensuite échappé le ballon en tentant de retourner le dégagement des Alouettes, mais Jake Harty lui a arraché le ballon et Brock Gowanlock l'a récupéré. Le botteur Jose Maltos a réussi un placement quelques instants plus tard.

Les unités spéciales ont donné l'avance aux Alouettes pour la première fois du match lorsque James Letcher fils a retourné une tentative de placement ratée de Dean Faithfull sur 125 verges d'un bout à l'autre du terrain, à 32 secondes de la fin de la première demie.

La deuxième demie a été l'affaire de Maltos, qui a inscrit les neuf points au tableau. Il a ses cinq placements dans ce match, le plus long sur 50 verges.

Fajardo a réussi 23 de ses 29 passes pour 258 verges, un touché et une interception.

La victoire semblait pourtant presque hors de portée à mi-chemin au deuxième quart en vertu d'une excellente sortie des blocs des Elks.

Kyran Moore a inscrit un touché par la passe dès la première séquence offensive des favoris locaux.

Ce majeur plaçait la troupe de Jason Maas derrière au pointage pour la première fois en quatre matchs. Elle n'avait pas jamais été en retard lors de ses trois victoires consécutives contre les Stampeders de Calgary et le Rouge et Noir d'Ottawa.

Taylor Cornelius a conclu la deuxième séquence avec une course de six verges dans la zone des buts en vertu d'un effort de six verges. Moore a ensuite inscrit son deuxième majeur du match à mi-chemin au deuxième quart avant que les Alouettes se mettent en route.

Les Alouettes avaient limité leurs adversaires à 15 points ou moins à leurs trois dernières sorties.

Ford a rejoint ses receveurs 21 fois en 30 tentatives pour 216 verges et deux majeurs. Il a également parcouru 47 verges en cinq courses.

L'ancien des Alouettes Eugene Lewis a capté sept passes pour 61 verges. Il a notamment effectué un bloc crucial qui a mené au deuxième touché de Moore.

Les Alouettes avaient déjà une place en éliminatoires avant le début de cette 19e semaine d'activités dans la LCF, avec un rendez-vous prévu en demi-finale de l'Est contre les Tiger-Cats. L'emplacement où se déroulera cette rencontre demeurait toutefois à déterminer.

La défaite de 33-30 des Tiger-Cats aux mains des Lions de la Colombie-Britannique, vendredi soir, a finalement octroyé la 2e place dans l'Est aux Alouettes.

Les Moineaux profiteront d'une dernière semaine de congé avant de conclure le calendrier en accueillant les Tiger-Cats, dans un duel qui aura une saveur de répétition générale avant le début du tournoi éliminatoire.