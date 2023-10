Mike Bossy, un homme de cœur davantage qu’un recordman

Tanya Bossy, la fille de Mike, était pourchassée par un cauchemar depuis plusieurs jours. Dans son rêve, son père était décédé et complètement tombé dans l’oubli. Peu importe à qui elle en parlait, personne ne connaissait Mike Bossy.

C’est un rêve qui était récurrent. Je pleurais, j’avais de la peine et les gens n’avaient aucune idée de qui il était. Et ça revenait. On dirait que c’est juste venu renforcer cette peur-là de me dire : "Mon père, faut pas qu’il soit oublié. Il mérite qu’on fasse vivre sa mémoire" , raconte-t-elle aujourd’hui.

Quelques semaines plus tard, Tanya Bossy a contacté le journaliste Mikaël Lalancette, qui avait écrit sur le décès de son père le 15 avril 2022 et dont elle avait apprécié la couverture. Les deux ont convenu de partager un café.

Cinq minutes après, on savait qu’on allait faire le livre ensemble. Ç’a vraiment cliqué entre elle et moi. On est deux intenses, on a un style d’humour un peu semblable , se remémore l'auteur.

Ç’a cliqué avec toute la famille, précisera-t-il, incluant la femme de Mike Bossy, Louise, qui s’est livrée en entrevue pendant près de 10 heures pour mener à bien ce projet.

Ouvrir en mode plein écran Mike Bossy Photo : Getty Images / Bruce Bennett

De ce labeur, Mikaël Lalancette en a tiré 50 jours dans la vie de Mike Bossy, à paraître le 18 octobre, le premier livre en français sur l’histoire du meilleur marqueur de mon époque , dixit le préfacier Wayne Gretzky, un ouvrage de 320 pages documenté par une recherche rigoureuse et publié aux Éditions de l’Homme.

Il n’y a jamais eu de livre en français sur lui et je trouvais que ça n’avait aucun sens […] C’est un fier Québécois, oui, il était d’origine anglophone, mais il a appris le français. Il s’est marié à la culture québécoise, à la télé, à la radio et dans sa vie de tous les jours.

Bien avant de devenir une personnalité publique, Bossy a réussi des exploits phénoménaux dans la Ligue nationale de hockey trop souvent relégués au second plan.

Personne n’a maintenu une meilleure moyenne de buts par match dans la LNH au cours des 100 dernières années; son record de neuf saisons consécutives de 50 buts et plus tient toujours. Il a été le premier à marquer 50 buts en 50 rencontres après Maurice Richard. Il a été le cœur d’une des plus grandes dynasties de ce sport, celle des Islanders de New York du début des années 1980 qui a remporté quatre Coupes Stanley d’affilée.

C’est pourtant la qualité de l’homme qui ressort de cette lecture, davantage que la grandeur de l’athlète, pourtant parmi les plus exceptionnels.

Une fois sa carrière terminée, Bossy a consacré l’essentiel de sa vie à ses proches.

La famille c’était tout pour lui, explique l’auteur du livre. Il pognait des tickets de vitesse pour arriver plus tôt chez lui. Il allait faire des matchs à l’extérieur pour des réseaux de télé et il prenait des vols de nuit pour revenir le plus tôt possible chez lui. Il avait l’impression d’avoir négligé sa famille dans sa carrière de joueur et il n’était plus prêt à faire aucun compromis. Il disait toujours non parce que tout ce qui comptait, c’était sa famille.

Le hockeyeur moderne

C’est une histoire qui a commencé comme tant d’autres, à grands coups de chocs sourds et de marques de rondelles sur le bois gelé dans une cour du quartier Ahuntsic. Une histoire de fenêtres des voisins fracassées et d’un petit garçon qui s’endort au son de la voix du descripteur Danny Gallivan quelque part dans un sous-sol de Montréal, entassé avec ses neuf frères et sœurs au début des années 1960.

Un jeune homme au talent certain, mais dont tout le monde a douté toute sa vie. On le disait trop frêle, trop lent et, surtout, pas assez courageux pour survivre parmi les professionnels de la rondelle.

Ouvrir en mode plein écran Mike Bossy Photo : Capture d’écran - NHL.com

Bossy se faisait constamment tester, particulièrement pendant sa carrière junior. À l’époque, presque tous les coups étaient permis, les bagarres étaient monnaie courante et la violence bien plus généralisée, voire encouragée.

Son ancien joueur de centre avec le National de Laval, Jean Trottier, en est encore marqué à ce jour. Les visites à Trois-Rivières, chez les Draveurs de l’entraîneur Michel Bergeron, et à Sherbrooke étaient particulièrement éprouvantes.

Il a passé quatre ans à se faire frapper sans personne pour le défendre. Quand on se préparait pour les matchs, on ne pensait pas aux jeux qu’on allait faire : on se demandait comment on allait survivre , relate-t-il dans le bouquin.

Bossy s’est battu à quelques reprises, mais détestait devoir le faire. Il jettera les gants une seule fois dans la LNH et refusera toutes les invitations par la suite.

Ce que plusieurs ont dénoncé comme étant de la lâcheté est plutôt perçu aujourd’hui comme le courage d’aller à contresens au beau milieu d’une époque sans nuance. Bossy se videra le cœur au réputé journaliste Larry Brooks en 1980, disant tout haut ce que plusieurs pensaient tout bas.

Je n’ai jamais été un batailleur et je n’ai pas peur de dire que je ne me battrai pas. Je ne demande pas de changer les règlements pour moi, je demande simplement de réfléchir à ce qui arrive au hockey. Si ça continue ainsi, dans deux ans, ils devront faire sans moi.

Des propos qui feront le tour du continent en quelques heures, écrit Lalancette. Gordie Howe lui en aurait même fait payer le prix lors de leur rencontre suivante.

Dans l’ombre et la lumière

Quand on fait remarquer à l’auteur et à Tanya Bossy que Mike n’a peut-être pas toujours été apprécié à sa juste valeur, les deux acquiescent.

Il a d’abord été dans l’ombre de Guy Lafleur, puis dans celle de Wayne Gretzky. Bossy jouait à Long Island, loin des yeux, loin du cœur, son nom n’a pas le même écho dans la population québécoise que celui de ces deux légendes.

Je te dirais que ç’a été un peu l’ensemble de sa vie. Il arrive dans la Ligue nationale, il est repêché 15e. Pour lui c’est une humiliation, ça n'a pas de bon sens. Il se dit : "Je méritais d’être repêché 1er dans ce repêchage-là, comment ça j’ai glissé aussi loin?". Il se fait offrir un contrat bidon à sa première offre avec les Islanders, il pense même aller avec les Nordiques , explique Mikaël Lalancette.

Ouvrir en mode plein écran Les numéros retirés par les Islanders de New York : Denis Potvin, Clark Gillies, Bryan Trottier, Mike Bossy, Bob Nystrom et Bill Smith. Photo : Getty Images / Jim McIsaac

Il veut dépasser Guy Lafleur, il y parvient par la force des choses parce que Lafleur vieillit et il décline un peu, mais là, arrive Wayne Gretzky. Mike est complètement éclipsé par Gretzky et après ce sont les maux de dos. Ç'a fini sa carrière en queue de poisson, alors que lui voulait la finir dans la gloire et au sommet. Je comprends son état d’âme de se dire : "Ç’a donc ben été compliqué avoir de la reconnaissance malgré tout ce que j’ai accompli". Je le comprends , ajoute l’auteur.

Sa fille, Tanya, assure que son père avait fait la paix avec tout ça, qu’il était passé à autre chose.

Mon père c’était quelqu’un de positif comme j’en connais pas d’autres. Il était toujours de bonne humeur.

Elle retient aujourd’hui la bienveillance avec laquelle les gens lui parlaient de son père.

On ne me parle pas en premier du joueur de hockey. C’est plus : "Ah, il était tellement fin. Son sourire, on l’aimait". Des fois, j’avais l’impression que les gens le connaissaient personnellement. Et après ils vont me dire que c’était tout un joueur de hockey. Mais ce n'est pas la première chose que les gens mentionnent. Ça en dit long sur lui. C’est un beau cadeau à recevoir quand les gens me parlent de mon père comme s’ils le connaissaient personnellement. Ça me touche , lance Tanya Bossy.

Le cancer du poumon de Mike Bossy a été fulgurant. Il ne s’est écoulé que quelques mois entre le diagnostic et son décès.

Si Tanya confie avoir vécu beaucoup de culpabilité, s’en voulant de ne pas avoir perçu les signes plus tôt, elle affirme être davantage en paix aujourd’hui. L’écriture du livre et son poignant témoignage à l’antépénultième chapitre l’ont grandement aidé à trouver un peu de sérénité.

Ouvrir en mode plein écran Mike Bossy en 2008 Photo : Getty Images / Jim McIsaac

Il a eu une courte carrière au hockey où il ne pensait qu’au hockey. Il m’a même dit qu’il était obsédé par le hockey, que quand il était avec nous, bébé, il pensait au hockey. Ç’a été une courte période de temps. Dans les années qui ont suivi mon père s’est dévoué aux autres chaque jour de sa vie. C’était les autres. Mon père ne magasinait pas de linge, ne s’achetait pas de cadeaux, ne dépensait pas son argent, c’était toujours pour les autres. Et dans ce livre-là, on comprend un peu plus qui était mon père au-delà de ses exploits et du nombre de buts qu’il a comptés , conclut-elle.

Visiblement, Mike Bossy savait toucher la cible. Le cœur encore plus que le filet.