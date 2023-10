Victoire record des Carabins face au Rouge et Or à Montréal

Les Carabins de l'Université de Montréal recevaient le Rouge et Or de l'Université Laval, samedi à Montréal. Mais au vu du résultat, on aurait pu croire que l'équipe de Québec avait raté l'invitation.

Parce qu'à l'image des rues ceinturant le CEPSUM, le match a été à sens unique. Les Carabins ont pris une avance de 9-0 dans les 15 premières minutes, et n'ont plus jamais regardé derrière, en route vers une victoire de 28-0 ponctuée de 4 touchés de sûreté.

Jeudi, l'entraîneur-chef du Rouge et Or Glen Constantin s'enthousiasmait de voir ses joueurs fouler le terrain du stade de l'Université de Montréal. C’est le deuxième endroit au Canada, en ce qui a trait à la qualité du terrain, pour jouer au football. Quand je vais là-bas, j’aime ça , disait Constantin.

S'il apprécie le terrain, difficile d'imaginer que le coach emblématique de l'Université Laval a aimé ce qu'il a vu de son équipe, samedi. Ses joueurs n'ont marqué aucun point, accordé 252 verges par la passe au quart-arrière des Carabins Jonathan Sénécal, et permis à l'unité défensive de l'Université de Montréal de réussir 5 sacs du quart.

Autrement dit : le Rouge et Or, comme le soleil, a été éclipsé samedi après-midi.

La dégelée s'est enclenchée en fin de premier quart, quand le quart-arrière Arnaud Desjardins du Rouge et Or a lancé une passe directement dans les mains du secondeur central des Carabins Nicky Farinaccio. Aussitôt l'interception réussie, Farinaccio a filé vers la zone adverse et ramené le ballon à la ligne de 5.

Au jeu suivant, le quart des Carabins Jonathan Sénécal complétait le tout par la course et inscrivait son 5e touché au sol de la saison pour donner les devants à Montréal. C'était alors 6-0; une heure plus tard, Sénécal a terminé la rencontre avec une passe de touché, 24 passes réussies en 29 tentatives, et 61 verges remportées par la course.

L'arsenal offensif des Carabins a renchéri dès la reprise du jeu. Après plusieurs courses du porteur de ballon Carl Chabot, Sénécal a rejoint le receveur Hassane Dosso d'une passe flottante qui rappelait un lancer de pétanque. Le receveur originaire de Paris réalisait du coup son 4e touché de la saison.

Après 20 minutes de jeu, les favoris locaux menaient 16-0. Un deuxième touché de sûreté des Carabins suivi d'un placement de 24 verges de Philippe Boyer portait le score à 21-0 à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, Montréal mettait le poing en l'air, alors que Québec plaçait le genou au sol. Deux autres touchés de sûreté en début de troisième quart ajoutaient au plaisir de la foule et procuraient aux Carabins une avance de 25-0.

Un deuxième placement de Boyer au quatrième quart permettait de confirmer la domination montréalaise : cette victoire de 28-0 représente le plus grand écart jamais enregistré entre les deux équipes en RSEQ, et la première par jeu blanc dans cette rivalité. Le précédent record était de 21 points d'écart, à l'avantage des Carabins.

Avant la rencontre, l'Université Laval avait une fiche de 3 victoires contre aucune défaite à l'étranger cette saison, et le Rouge et Or n'avait pas perdu par 25 points ou plus depuis 2001. Un dur retour sur Terre pour la troupe de Glen Constantin, qui avait déjà été défaite 31-14 par les Carabins le 17 septembre.

Le Rouge et Or avait besoin de l’emporter par au moins 18 points, samedi, pour reprendre l’avantage du terrain en séries éliminatoires et ainsi accueillir le match de la Coupe Dunsmore. Après la dure défaite encaissée samedi, ce troisième et ultime rendez-vous de la saison entre les deux rivaux promet un scénario aux extrêmes.

Reste à savoir s'il s'agira d'une revanche, ou d'une autre domination.

Plus de détails suivront.