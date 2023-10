Leylah Annie Fernandez en finale à Hong Kong

Leylah Annie Fernandez, 60e au classement mondial, a battu la Russe Anna Blinkova (37e) en deux manches de 6-2 et 7-5 dans la première demi-finale du tournoi WTA 250 de Hong Kong.

La joueuse du Québec a visiblement retrouvé son toucher de balle et son assurance qui lui avaient permis de se rendre en finale des Internationaux des États-Unis en 2021.

Elle a réussi 29 coups gagnants contre 17 pour Blinkova et a brisé son adversaire quatre fois en neuf tentatives contre un bris pour la Russe.

Le match a été dur, car elle est une excellente athlète, qui joue avec beaucoup de confiance , a expliqué Fernandez.

Elle s'est mieux défendue dans la deuxième manche, en étant plus agressive. Moi, je suis restée calme, a-t-elle précisé, et je me suis rappelée les mots de mon entraîneur: amuse toi et offre un bon spectacle.

Fernandez pourrait dimanche décrocher à 21 ans le troisième titre WTA de sa carrière contre la Tchèque Katerina Siniakova (85e au monde).

Sa dernière finale WTA remonte au 6 mars 2022, à Monterrey au Mexique, finale qu'elle avait remportée.

La joueuse tchèque a battu facilement l'Italienne Martina Trevisan (42e) en deux manches de 6-4 et 6-2 dans la deuxième demi-finale.

À 27 ans, Siniakova compte, elle, quatre titres WTA à son palmarès.

Plus de détails à venir.