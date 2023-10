Les Canucks gâchent la fête du Rocket de Laval

Les Canucks d'Abbotsford ont gâché l'ouverture locale du Rocket de Laval en signant une victoire de 7-4 devant une foule presque record, dans l'histoire de la Place Bell, de 10 290 spectateurs vendredi soir.

Une explosion de trois buts des Canucks en moins de cinq minutes en deuxième moitié de deuxième période est venue refroidir l'enthousiasme de spectateurs enflammés, et ruiner la première sortie professionnelle du gardien Jakub Dobes.

En un peu plus de 36 minutes d'action, le Tchèque de 22 ans a accordé cinq buts sur 15 tirs avant de céder sa place à Strauss Mann.

Dobes a cédé deux fois devant Vasily Podkolzin, ainsi que face à Nils Aman, Jack Rathbone et Linus Karlsson. Mann a accordé un but sur six tirs, à Arshdeep Bains, qui a complété sa soirée de travail avec quatre points.

La pétarade des visiteurs a aussi relégué au second plan le premier but chez les professionnels de Joshua Roy, marqué à la suite d'une belle manoeuvre au milieu du premier vingt. Roy a ajouté une aide.

Joel Armia, avec un doublé, et Brandon Gignac, au troisième vingt, ont aussi déjoué la vigilance d'Arturs Silovs, qui a reçu 31 tirs.

Les deux mêmes formations croiseront de nouveau le fer demain après-midi, à 15 h.

Une autre bonne foule est attendue. La direction du Rocket a en effet confirmé que le balcon supérieur sera ouvert puisque tous les billets ont été vendus dans la section inférieure.

Les feintes de Roy

Lors d'une cérémonie d'ouverture haute en couleurs, trois joueurs ont été accueillis de manière particulièrement chaleureuse par la salle comble : le défenseur Logan Mailloux, Armia et Roy.

Les deux derniers se sont assurés de mériter d'autres applaudissements en inscrivant les deux premiers buts de la saison du Rocket en première période, avec un peu d'aide du gardien rival.

Armia a d'abord ouvert la marque lorsque son vif tir des poignets, décoché de l'enclave, s'est faufilé entre le corps et le bras droit de Silovs, à 2:50 du premier vingt.

Puis à mi-chemin de l'engagement, avec un score de 1-1, Roy a servi une magistrale feinte à l'attaquant Danila Klimovich quelques pieds à l'intérieur de la ligne bleue adverse et a décroché un tir des poignets qui s'est faufilé entre les jambières de Silovs à 11:23.

Quelque trois minutes plus tard, Roy a de nouveau fait mal paraître Klimovich avec une autre feinte de toute beauté qui a forcé l'attaquant des Canucks à l'accrocher. L'avantage numérique n'a toutefois pas permis au Rocket de doubler son avance.

Les Canucks ont eu le temps d'égaler la marque avant la fin du premier engagement, et ont graduellement pris l'ascendant en seconde moitié de deuxième période.

Rathbone a d'abord rompu l'égalité à 12:58 avec un puissant tir frappé de la ligne bleue qui n'a donné aucune chance à Dobes.

Une bourde du défenseur William Trudeau derrière son filet a ensuite mené au but de Karlsson.

Podkolzin, avec son deuxième du match, a mis fin à la soirée de travail de Dobes avec un peu plus de trois minutes à jouer à la période.

Gignac a relancé le Rocket en touchant la cible dès la troisième minute de jeu de la troisième période, aidé par un bond favorable de la rondelle dans l'enclave.

Bains a redonné une avance de trois buts aux visiteurs en déjouant Mann à mi-chemin de l'engagement.

Posté à l'embouchure du filet, lors d'un avantage numérique, Armia a inscrit son deuxième de la soirée avec l'aide de Roy avec un peu plus de six minutes à jouer au temps réglementaire

Malgré leurs efforts et une supériorité numérique de quatre minutes en fin de troisième, les joueurs du Rocket n'ont pas réussi à compléter leur remontée.

John Stevens a scellé l'issue de la rencontre en marquant dans un filet désert durant la dernière minute de jeu.