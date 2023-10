Les nouveaux propriétaires des Sénateurs ont de grandes ambitions

À peu près à la même époque l'an dernier, Michael Andlauer débarquait de son avion pour s'engouffrer dans le véhicule de l'homme d'affaires d'Ottawa Jeff York. Ils se sont dirigés vers un restaurant où ils ont discuté pendant des heures.

Les résultats de cette conversation ont fait en sorte qu'Andlauer devienne l'actionnaire majoritaire des Sénateurs.

Le groupe de propriétaires des Sénateurs partage un même objectif, soit de remporter la Coupe Stanley.

Andlauer a déboursé 950 M $US pour acquérir les Sénateurs.

Publicité

Andlauer n'a pas tardé à mentionner à quel point l'implication dans la communauté d'Ottawa et Gatineau sera importante pour le succès de l'équipe.

Ensemble, nous rendrons cette ville fière , a dit Andlauer.

York n'est pas nouveau dans le monde du hockey, lui qui est allé à l'Université de Princeton avec une bourse en hockey, en plus d'avoir son frère, Jason, qui a joué plus de 10 ans dans la LNH.

York a déclaré que les Jets sont un modèle à suivre pour les Sénateurs, au fur et à mesure qu'ils progresseront.

Le groupe de propriétaires locaux est mené par York et par l'homme d'affaires et consultant d'Ottawa, Ted Wagstaff. Après avoir gravi les postes pendant deux décennies chez le détaillant Giant Tiger, York, en tant que partenaire, a mené la vente de Farm Boy à Empire Company (Sobey's) en 2018, pour 800 millions de dollars, et a conservé une part de 5 % dans la chaîne.

Publicité

Le nouveau groupe de propriétaires a eu sa première rencontre ensemble, vendredi, avant le match d'ouverture à domicile de samedi.

Les Sénateurs avaient été mis en vente le 7 novembre 2022, à la suite du décès d'Eugene Melnyk.

C'était une opportunité générationnelle de remodeler cette ville , a déclaré Wagstaff.

L'équipe des Sénateurs a de quoi donner espoir à ses partisans pour les années à venir. Il ne reste qu'à savoir quand la formation de l'Ontario sera finalement de retour en séries.

Les Sénateurs n'ont pas fait les séries de la Coupe Stanley depuis la saison 2016-17. Depuis, c'était la première fois la saison dernière que l'équipe ne terminait pas dans les deux pires de sa section.