Les Canadiennes Humana-Paredes et Wilkerson stoppées en quarts aux mondiaux

Le parcours des Canadiennes Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson s'est arrêté en quarts de finale, vendredi aux mondiaux de volleyball de plage, au Mexique, alors que la paire s'est inclinée en deux manches (22-20, 21-16) face aux Australiennes Taliqua Clancy et Mariafe Artacho del Solar.

4e au monde, le duo canadien affrontait la 5e paire mondiale et médaillée d'argent aux Jeux olympiques de Tokyo.

Clancy a été de toutes les menaces australiennes, inscrivant 25 points, dont 3 au service. Brandie Wilkerson a marqué 17 points pour les Canadiennes, dont deux par blocs, tandis que Humana-Paredes a ajouté 7 points, tous à l'attaque.

Il s'agissait d'un cinquième match cette semaine pour le duo unifolié, le seul encore en lice aux mondiaux. La veille, Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson avaient vaincu les Suisses Esmée Bobner et Zoé Vergé-Dépré, 21es au monde, en deux manches en huitièmes de finale.

Mercredi, les duos canadiens composés de Sarah Pavan et Molly McBain et de Sam Schachter et Dan Dearing ont vu leurs parcours s'arrêter en seizièmes de finale.