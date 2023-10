Un nouveau terrain de basketball à Montréal-Nord signé Luguentz Dort

Le Parc Saint-Laurent, situé dans l'arrondissement Montréal-Nord, abritera dès l'été prochain un nouveau terrain de basketball complètement revitalisé, résultat d'un partenariat entre différentes associations et le joueur étoile du Thunder d'Oklahoma City Luguentz Dort.

La fédération nationale Canada Basketball, la Fondation Maizon Dort, chapeautée par Luguentz Dort, et l'association canadienne Buckets & Borders ont collaboré avec la Ville de Montréal pour sélectionner le Parc Saint-Laurent comme terrain de ce projet de revitalisation, un emplacement spécial pour Dort étant donné son importance dans le parcours l'ayant mené à la NBA.

Cette annonce, c'est quelque chose d'inoubliable, a déclaré Luguentz Dort à Radio-Canada Sports. Le Parc Saint-Laurent, j'étais là chaque soir avec mes amis. Dès que j'ai commencé en NBA, j'avais l'objectif de redonner à ma communauté. J'ai envie d'emmener du soleil à Montréal-Nord.

Ce parc là, c'est le commencement de Luguentz Dort.

C’est un honneur pour moi de pouvoir contribuer à la rénovation d’un terrain dans la communauté qui m’a vu grandir. J’espère que cela permettra de pousser la prochaine génération à s’engager en sport et à croire en ses rêves , a aussi déclaré Dort

Le terrain de basketball revitalisé du Parc Saint-Laurent devrait rouvrir au printemps ou à l’été prochain, pour souligner la qualification du Canada aux Jeux olympiques de Paris 2024.

J'ai vraiment hâte de commencer à réfléchir au design du terrain! , s'est excité Luguentz Dort, vendredi, lors du dévoilement de l'initiative à Montréal-Nord.

Ce partenariat avec Luguentz et la Fondation Maizon Dort célébrera la croissance continue de notre sport dans tout Montréal, en espérant que cela offre un bel espace sûr où les jeunes pourront jouer au basket au Parc Saint-Laurent , a quant à lui déclaré par voie de communiqué Michael Bartlett, président de Canada Basketball.

La mairesse de l’arrondissement de Montréal-Nord, Christine Black, espère que ce nouveau terrain sera le symbole ultime de l’accès à ce sport dans le quartier, soulignant que de plus en plus de jeunes de l’arrondissement pratiquent ce sport, notamment au sein du club de basketball de Montréal-Nord .

Le projet Parc Saint-Laurent est le deuxième d’une série d’initiatives de rénovation entre Canada Basketball et Buckets and Borders, une organisation à but non-lucratif qui souhaite rassembler les gens grâce au basketball.

Le mois dernier, le St. John's Park à Winnipeg a été inauguré, avec de nouvelles planches, des nouveaux filets et de l’asphalte sur le terrain. Le terrain est l'œuvre de Jordan Stranger, un artiste autochtone local qui a conçu et peint la surface du terrain.