Un garçon de dix ans arborant un chandail qui évoque celui des Canucks de Vancouver prend la pose en tenant un trophée du tournoi Brick Invitation, l’un des plus gros tournois de hockey mineur au Canada. À côté de lui sur la patinoire se tient Martin St-Louis, qui lui porte une veste des Rangers Juniors du Connecticut, la formation de son fils.

Connor Bedard avait été le meilleur buteur au tournoi Brick de 2015 et graduellement, la rumeur s’est répandue voulant qu’un vent fort venant de l’Ouest allait bientôt souffler sur le hockey et que le Canada, en pleine McDavid-manie, était en train de développer un autre Connor au talent exceptionnel.

Il était déjà très bon à l’époque, s’est souvenu St-Louis. Je ne suis pas surpris, mais ça me montre à quel point le temps passe vite. Maintenant il est dans la LNH… et moi j’ai beaucoup plus de cheveux gris!

Cette photo de Bedard et St-Louis a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux dernièrement, et ce ne fut pas la dernière qu’ils ont prise ensemble. La recrue vedette des Blackhawks de Chicago s’est souvenue vendredi d’une autre circonstance où St-Louis et lui ont été pris en photo ensemble.

J’ai souvent affronté son fils dans des tournois printaniers, et je me souviens d’avoir joué contre lui en demi-finale d’un de ces tournois, a raconté Bedard au terme de l’entraînement des Blackhawks à Brossard, vendredi. On les avait battus et tout de suite après le match j’avais demandé à prendre une photo avec lui. Je ne pense pas qu’il était trop heureux. Mais on était toujours très motivés de jouer contre les équipes qu’il dirigeait…

On présume que Bedard le sera tout autant samedi soir, alors que son troisième match dans la Ligue nationale aura lieu au Centre Bell, face à un Canadien de Montréal qui est dirigé par un visage familier.

Jusqu’à maintenant, les premiers coups de patin du jeune prodige de 18 ans ont généré une attention médiatique à la hauteur de son immense talent. Les Blackhawks ont amorcé leur saison régulière avec des arrêts à Pittsburgh et Boston, où les deux matchs ont été présentés à la télévision nationale américaine. Le réseau ESPN a fracassé son record de cotes d’écoute pour un match de saison régulière le soir où Bedard a vécu son baptême de la LNH face à Sidney Crosby et les Penguins.

Et maintenant que les Hawks poursuivent un périple de cinq matchs en ouverture de saison avec des arrêts à Montréal et Toronto, le cirque n’est pas en voie de s’arrêter.

Mais ce qu’il faut comprendre, c’est que bien qu’il soit une recrue dans la LNH, Bedard est déjà habitué à toute la fanfare qui le précède. D’autres premiers choix universels au repêchage tels que McDavid, Auston Matthews et Jack Hughes ont aussi eu à apprivoiser la couverture médiatique bien avant qu’ils n’arrivent dans le circuit Bettman.

Il sait comment gérer cette attention de façon gracieuse à l'extérieur de la patinoire, mais il a hâte de retourner sur la glace parce que c’est là qu’il est le plus à l’aise.

Richardson admet sans ambages que la destinée de son équipe a changé le jour où les Hawks ont remporté le tirage au sort en vue du repêchage. Depuis, il a découvert un jeune homme travaillant, extrêmement doué, mais aussi ouvert à faire ce qu’il fallait pour ajuster son jeu à la LNH.

Il apporte déjà des correctifs en cours de route, ce que d’autres jeunes de son âge peuvent prendre des mois, sinon des années à faire, a mentionné Richardson. C’est la raison pour laquelle il est à un niveau élite : il absorbe de l’information et il veut être sur la glace dans les situations de pression. Et il n’est pas embêté par l’attention médiatique qui vient avec, parce que si tu veux être le meilleur, il y aura nécessairement beaucoup d’attention autour de toi.

Connor Bedard (à droite) a amorcé son premier match dans la LNH avec une mise en jeu contre Sidney Crosby. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Un don du ciel et un fleuron

Bedard a récolté une mention d’aide à son premier match, puis a marqué son premier but à Boston aux dépens du gardien Linus Ullmark. Deux matchs représentent un bien petit échantillon, mais ils suffisent pour lui donner un peu de matériel à se mettre sous la dent afin d’analyser sur vidéo ce qu’il peut faire de mieux.

Le gardien Samuel Montembeault, qui sera d’office devant le filet du Canadien à l’occasion du match d’ouverture local, admet qu’il n’a pas eu l’occasion de se pencher sur le cas de Bedard, mais il sait déjà que son lancer est son atout le plus redoutable et que la façon dont il dégaine le rend aussi dangereux qu’Auston Matthews.

Je ne l’ai pas encore étudié, mais c’est tellement partout sur les médias sociaux, même dans le temps où il jouait dans le junior, a dit Montembeault. En tant que gardien, ça va être important de rester patient contre lui. Je ne dois pas fixer mes pieds trop rapidement, parce qu’il change son angle de tir et que si mes pieds sont trop fixés, ça va être difficile pour moi de faire face au lancer.

L’arrivée de Bedard à Chicago est un cadeau du ciel pour les Blackhawks qui, après leur dynastie du début des années 2010, ont traversé des saisons ponctuées par le scandale et les contre-performances, n’auraient pu demander de meilleur baume pour relancer la franchise.

Mais accessoirement, le petit garçon qui portait jadis l’uniforme des Canucks devient le visage de toute une province. La génération des Steve Yzerman, Joe Sakic, Mark Recchi et Paul Kariya a fourni de nombreux fleurons à la Colombie-Britannique, mais aucune supervedette de la LNH n’est sortie de la région de Vancouver depuis Kariya il y a 30 ans.

C’est vrai que ça fait un bout de temps quand on y pense, a convenu Brendan Gallagher. Il a un talent spécial. Étant moi-même originaire de la région, ça fait très longtemps que j’en entends parler. On a entendu parler de son statut de joueur exceptionnel qui lui a permis de jouer dans la Ligue de l’Ouest plus jeune. Il a produit de façon effarante dans la Ligue de l’Ouest, et au Championnat mondial junior aussi.

Partout où il est allé, il a été à la hauteur de ce qui était attendu de lui. Et très tôt dans sa carrière de la LNH, il l’est aussi.

Le défenseur David Savard s’est réjoui de l’arrivée de Bedard dans le circuit, autant pour ce qu'il apporterait aux amateurs qu'aux joueurs, ajoutant qu'il sera très agréable de le regarder aller .

Mais si le Canadien le regarde trop aller, il en paiera le prix, et St-Louis risque alors de ne pas être content.

Et cette fois-ci, il n’acceptera probablement pas de prendre de photo.