Le phénomène Connor Bedard débarque à Montréal

Samedi soir, le Canadien de Montréal entame sa saison à domicile en recevant les Blackhawks de Chicago et leur jeune vedette Connor Bedard.

Le jeune homme de 18 ans est une véritable attraction partout où il passe. Chacune de ses présences sur la patinoire est épiée, décortiquée et analysée. Il est talentueux, spectaculaire sur la glace et charismatique. Bedard est déjà le nouveau visage de la Ligue nationale de hockey (LNH). Voici pourquoi.

Un passage historique chez les juniors

Natif de Vancouver-Nord, Connor Bedard fut le tout premier à obtenir le statut de joueur exceptionnel dans la Ligue de hockey junior de l’Ouest (WHL). Un privilège accordé à seulement six autres joueurs dans l’histoire de la Ligue canadienne de hockey (LCH).

Après une saison recrue écourtée par la pandémie, Bedard est devenu l’année suivante, à 16 ans, le plus jeune joueur de l’histoire de la WHL à marquer 50 buts en une saison. Il commence alors déjà à attirer les foules qui se massent pour voir ce jeune prodige donner son spectacle.

L’an dernier, il a conclu la saison avec une récolte de 143 points en seulement 56 matchs. Du jamais vu en près de 30 ans dans cette ligue.

Ouvrir en mode plein écran Connor Bedard a marqué l'histoire de la Ligue de hockey junior de l'ouest (WHL). Photo : La Presse canadienne / Heywood Yu

Une étoile sur la scène internationale

Connor Bedard n’a pas mis de temps à établir son statut de meilleur joueur junior au monde lors des compétitions internationales. Il a enfilé le chandail unifolié aux championnats du monde des moins de 18 ans en 2021 et lors des mondiaux juniors en 2022 et 2023. Chaque fois, il a permis au Canada de remporter la médaille d’or.

En 2021, il marque quatre buts dans une victoire de 11 à 2 contre l’Autriche et bat le record de Wayne Gretzky pour le plus grand nombre de buts inscrits par un joueur de 16 ans dans un match des Championnats du monde de hockey junior.

L’année suivante, il fracasse la marque de Jaromir Jagr pour le plus grand nombre de points amassés par un joueur de moins de 19 ans à cette même compétition. Chez les juniors, Connor Bedard pulvérise les records un à un. Il est alors clair qu’il s’agit d’un talent générationnel qui ne débarque qu’une fois aux 10 ans.

Ouvrir en mode plein écran Connor Bedard a amené le Canada vers les grands honneurs à plusieurs reprises sur la scène internationale. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Un premier choix incontesté

Avant même son arrivée chez les juniors, Connor Bedard était déjà pressenti comme l’un des plus beaux espoirs en vue du repêchage de la LNH en 2023. Ses performances au fil des années ont confirmé qu’il allait être incontestablement le premier choix de l’encan amateur.

Les équipes en reconstruction salivaient déjà depuis quelques années à l’idée de mettre la main sur ce joyau. Un prodige de la trempe de Bedard est le rêve de tous les directeurs généraux et dirigeants d’une équipe de hockey professionnel.

Comme les premières positions d’une séance de repêchage sont attribuées par une loterie, seules les équipes qui avaient terminé la saison au bas du classement pouvaient espérer mettre la main sur la jeune merveille. Contre toute attente, alors qu’ils ne détenaient que 11,5 % des chances, ce sont les Blackhawks de Chicago qui ont remporté le gros lot.

Le directeur général des Hawks, Kyle Davison, a mentionné tout de suite après la sélection : Il veut être le meilleur. Il ne tient rien pour acquis et il est humble. Il comprend déjà tout ce qu’il doit faire pour y arriver.

Ouvrir en mode plein écran Connor Bedard a été le premier choix du repêchage 2023 de la LNH. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Des débuts prometteurs chez les professionnels

Connor Bedard a joué son premier match officiel la semaine dernière à Pittsburgh contre les Penguins de Sidney Crosby. Comme si le scénario avait été écrit par la LNH, les deux vedettes se sont fait face dès la mise au jeu initiale. Une image qui demeurera ancrée dans l’imaginaire, une sorte de passation des pouvoirs informelle.

Bedard n’a pas déçu à ses deux premiers matchs en carrière. Il a été de tous les assauts lors de ses deux duels la semaine dernière. Il a enregistré son tout premier point à sa toute première période dans la ligue; une mention d’aide sur le premier but des Hawks cette saison. Il a aussi été l’attaquant le plus utilisé par son entraîneur.

Le lendemain, à Boston contre les Bruins, il a marqué son premier but en carrière dans la ligue, le tout premier du match. Une série de premières qui noircissent les premières pages d’un livre qui s’annonce fascinant.

Son aisance sur la glace n’a d’égal que sa maturité devant les caméras. Assailli depuis des années, mais de façon encore plus évidente au cours des dernières semaines, Bedard est calme, posé, réfléchi et bien articulé en entrevue. Partout où il va, une meute de journalistes l’entoure et le mitraille de questions.

Un joyau pour la LNH

En plus d’être un talent générationnel, Connor Bedard est déjà une entreprise très lucrative. Hyundai lui a déroulé le tapis rouge avec un contrat de quatre ans. Lululemon en a fait un de ses plus grands ambassadeurs et s’ajoutent le fabricant de cartes sportives Upper Deck, à Sherwood, et autres différents commanditaires.

Les réseaux de télévision américains se frottent aussi les mains. 1,43 million d'Américains ont regardé Bedard affronter les Penguins de Pittsburgh la semaine dernière. Il s’agit d’une cote d’écoute record pour un match de hockey sur le réseau ESPN. C’est un peu plus que les 1,36 million du précédent record établi lors du grand retour de Mario Lemieux… en 2000!

L’impact financier a aussi été immédiat pour les Blackhawks de Chicago. 90 minutes après avoir remporté la loterie Bedard , ils avaient engrangé plus de 2,5 millions de dollars grâce à la vente de billets de saison.

Le chandail #98 des Blackhawks de Chicago a été le plus vendu dans les derniers mois aux États-Unis, selon le Sports Business Journal.

Un joueur et un jeune homme du statut de Connor Bedard est un gage de succès pour les opérations hockey d’une équipe et une mine d’or pour la Ligue nationale de hockey.