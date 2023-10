Les Jeux panaméricains, une expérience en vue des Olympiques et du Tour de France

Adèle Normand était à Chicoutimi, en vacances à la maison familiale, quand elle a reçu l'appel : Cyclisme Canada l’invitait à représenter le pays aux Jeux panaméricains de Santiago, au Chili.

C’était deux ou trois jours après le Tour de Gatineau, à la mi-septembre, soit un mois avant la cérémonie d’ouverture des Jeux panaméricains. Elle a aussitôt accepté.

Dans ma tête, tu ne refuses pas ça, avoue Adèle Normand, quelques jours avant son départ pour le Chili. C’est aux quatre ans et peut-être qu’aux [prochains Jeux panaméricains], je serai ailleurs dans ma carrière, que j’aurai d’autres projets.

Les Jeux panaméricains représentent une rare occasion pour un athlète de représenter le pays à des Jeux multisports.

Participer à de grands Jeux, avec tout ce qui se passe autour, avec les médias et toute l’attention, c’est une belle expérience de vivre ça. Ça va me servir, par exemple, si je fais le Tour de France l’an prochain.

Ouvrir en mode plein écran Adèle Normand à l'entraînement. Photo : Instagram / @adele_normand

La cycliste de 21 ans ne s’y attendait pas, elle pensait même que sa saison était terminée. Des coureuses comme Simone Boilard, Olivia Baril et Alison Jackson ont toutefois décliné l’invitation, ouvrant ainsi la porte à Adèle Normand.

J’avais encore de la motivation pour m’entraîner, je me suis dit pourquoi pas, c’est une belle expérience! , relate-t-elle.

Du côté masculin, Riley Pickrell n'avait pas prévu non plus les Panaméricains à son calendrier. Sa présence s’explique toutefois autrement.

Une fracture à la clavicule, subie début septembre, a changé ses plans. Après une opération et une absence de quelques semaines, Pickrell est remonté sur le vélo sans douleur.

Il se présentera au départ avec une préparation d’environ trois semaines, et reconnaît qu’il ne sera probablement pas au sommet de sa forme, mais pas bien loin.

Malgré tout, il est croit pouvoir être d’être dans le coup, lui qui est devenu le premier Canadien à remporter une étape du Tour de l’Avenir, le Tour de France des moins de 23 ans.

Ouvrir en mode plein écran Riley Pickrell, avec le maillot du Canada, remporte la deuxième étape du Tour de l'Avenir 2023. Photo : Gracieuseté : Serge Brard

Je pense que mes chances de médaille sont excellentes, admet-il, lorsque joint en Colombie-Britannique avant de s’envoler pour le Chili. Je vais prendre le départ avec pour objectif de gagner la course, mais tellement de choses peuvent arriver.

Même si elle présente un profil de coureuse différent de celui de Pickrell (sprinteur), Adèle Normand (grimpeuse) croit également en ses chances de podium.

Je pense que je peux aller chercher une médaille, admet Normand. J’ai hâte de voir comment ça va courir et si c’est dur comme je le pense, je peux bien faire. La forme est bonne, mais ça fait longtemps que je n’ai pas couru.

La course se fera sur un circuit urbain de 17 km. Les femmes y feront sept tours et les hommes neuf de ce circuit marqué par une bosse de près de 4 km à une moyenne de 5 à 6 %.

Ce sera une course à l’usure. Ça risque de se jouer dans un sprint réduit. Et même si je suis un peu plus légère, j’ai une bonne accélération, un bon kick. Ça peut être bon pour moi, tant que ça se fatigue.

Les épreuves sur route auront lieu dimanche 22 octobre pour les contre-la-montre féminin et masculin et le dimanche suivant pour les épreuves en ligne.

Vélo de montagne

Trois des athlètes canadiens en vélo de montagne présents à Santiago luttent pour une qualification olympique, mais les Jeux panaméricains ne comptent pas dans le processus de qualification.

N’empêche que pour Jennifer Jackson, Carter Woods et Gunnar Holmgren, il s’agit d’une belle expérience préparatoire pour Paris 2024 puisqu’ils vivront une expérience complètement différente de ce qu’ils connaissent sur le circuit de la Coupe du monde.

L’énergie est différente. Il y a plusieurs sports, l’horaire est différent comparativement à ce que je suis habituée, raconte Jennifer Jackson. Je suis privilégiée d’aller aux Jeux Panam' avec Catharine Pendrel, médaillée olympique, qui est mon entraîneuse et ma mentore. Elle pourra me partager ses expériences. Je vais apprendre énormément d’elle.

Ouvrir en mode plein écran Jennifer Jackson, heureuse de sa 12e position au mont Sainte-Anne. À droite, son entraîneuse Catharine Pendrel. Photo : Instagram / @jennjackkson

Pendant nos Coupes du monde, on contrôle notre environnement, où on séjourne, ce que l’on mange, renchérit Carter Woods, qui vient de terminer sa dernière saison dans la catégorie des moins de 23 ans. Lors de Jeux comme ça, tu ne contrôles pas l'environnement. Tu vas où on te dit, tu dors où c’est prévu, tu manges ce qu’il y a. Il y a plus de distractions. C’est une excellente expérience en vue des Jeux olympiques.

Acquérir de l’expérience n’est pas le seul objectif de Jackson et Woods. Eux aussi ont le podium en tête.

La motivation est grande, reconnaît Jennifer Jackson, qui a obtenu le meilleur résultat de sa carrière en Coupe du monde, au Mont-Sainte-Anne, en terminant 12e. Ce résultat n’a donné une grande confiance.

De son côté, Carter Woods n’a pas eu autant de succès lors de la dernière Coupe du monde de la saison, chutant lourdement sur les roches.

Début du widget Instagram. Passer le widget ? Fin du widget Instagram. Retourner au début du widget ?

Heureusement, je n’ai rien de cassé, mais c’était comme un gros Charley horse, admet Woods. Je serai rétabli pour Santiago.

Woods demeure convaincu de pouvoir se battre pour une place sur le podium.

Les épreuves de cross-country en vélo de montagne se dérouleront le Jour 1 des Jeux, le samedi 21 octobre.