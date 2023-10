Tout le monde veut jouer les éliminatoires de la NWSL. Et en même temps, on dirait que personne ne veut jouer les éliminatoires de la NWSL.

Ce dimanche, à 17 h (HAE), Radio-Canada Sports vous présente le choc entre le Spirit de Washington et le Courage de la Caroline du Nord, l’une des six rencontres qui se mettront en marche simultanément pour le jour décisif du calendrier de la NWSL. Toutes les équipes n’ont plus qu’un match à jouer, et tout se passe dimanche.

Programme de dimanche Spirit de Washington c. Courage de la Caroline du Nord (Radio-Canada Sports, 17 h [HAE])

Angel City FC c. Thorns de Portland

Red Stars de Chicago c. OL Reign

Gotham FC c. Current de Kansas City

Pride d’Orlando c. Dash de Houston

Wave de San Diego c. Racing Louisville

Pourtant, après 21 rencontres, les Thorns de Portland et le Wave de San Diego sont les seuls clubs à avoir officialisé leur participation aux éliminatoires, avec un laissez-passer au premier tour par-dessus le marché. Huit équipes séparées par quatre petits points se disputeront les quatre dernières places. Le classement risque de changer de minute en minute pendant cette fin d’après-midi qui s’annonce survoltée.

Voici donc une bonne raison pour laquelle chacune de ces équipes devrait se qualifier pour les éliminatoires. Et une bonne raison pour laquelle chaque équipe ne devrait pas y parvenir.

Critères de bris d’égalité Différence de buts Nombre de victoires Nombre de buts marqués Nombre de points récoltés entre les deux équipes Nombre de buts marqués entre les deux équipes Nombre de points disciplinaires Pile ou face/tirage au sort

Courage de la Caroline du Nord (3e, 8 victoires, 6 nuls, 7 défaites, 30 points, +1)

Le Courage se qualifiera parce que : les mathématiques ne mentent pas. Un match nul suffirait à la Caroline du Nord, qui y est abonnée (quatre partages à ses cinq derniers matchs de NWSL).

Le Courage ne se qualifiera pas parce que : sa dernière victoire en NWSL remonte au 1er juillet, ses huit derniers adversaires ont trouvé le fond du filet, et le style du Courage a beau être léché et attrayant, ça se traduit de moins en moins par des résultats en championnat.

Gotham FC (4e, 8 victoires, 6 nuls, 7 défaites, 30 points, -2)

Le Gotham FC se qualifiera parce que : l’équipe ne voudra pas que ce soit le dernier match de la légendaire arrière centrale Ali Krieger, qui a annoncé que la saison 2023 serait sa dernière.

Le Gotham FC ne se qualifiera pas parce que : pour la première fois de la saison, les New-Yorkaises viennent de perdre deux matchs de suite, et elles affrontent le Current de Kansas City, l’une des deux équipes officiellement éliminées, mais qui a joué comme une équipe libérée dans sa victoire de 6-3 contre les pauvres Red Stars de Chicago samedi dernier.

Spirit de Washington (5e, 7 victoires, 9 nuls, 5 défaites, 30 points, -2)

Le Spirit se qualifiera parce que : Trinity Rodman, avec trois buts à ses quatre derniers matchs pour Washington et pour les États-Unis, semble inévitable.

Le Spirit ne se qualifiera pas parce que : sa dernière victoire contre une équipe du top 6 actuel remonte au 6 mai, et la Caroline du Nord s’est quand même permis une victoire de 6-0 contre Washington en Coupe Challenge lors de la dernière rencontre entre les deux équipes.

Ouvrir en mode plein écran L'OL Reign a rendu hommage à Megan Rapinoe (à l'avant) après son dernier match de saison à domicile, le 6 octobre. Photo : Stephen Brashear-USA Today Sports

OL Reign (6e, 8 victoires, 5 nuls, 8 défaites, 29 points, +2)

L’OL Reign se qualifiera parce que : comme Gotham, l’OL Reign a une certaine Megan Rapinoe dont la date de retraite dépend du sort de son club.

L’OL Reign ne se qualifiera pas parce que : l’équipe peine à trouver le fond du filet depuis la Coupe du monde, avec ou sans ses joueuses internationales.

Pride d’Orlando (7e, 9 victoires, 1 nul, 11 défaites, 28 points, -2)

Le Pride se qualifiera parce que : trois de ses quatre derniers matchs à domicile se sont conclus avec des victoires, et les résultats des autres matchs qui influent sur son sort — celui d’Angel City, tout particulièrement — pourraient bien être heureux.

Le Pride ne se qualifiera pas parce que : ses rivales de dimanche forment l’une des équipes qui se déplacent le mieux dans le championnat, avec notamment deux victoires par blanchissage à leurs deux derniers matchs sur la route.

Angel City FC (8e, 7 victoires, 7 nuls, 7 défaites, 28 points, -3)

Ouvrir en mode plein écran Savannah McCaskill a marqué le but gagnant dans les arrêts de jeu à Houston, le 8 octobre. Photo : Troy Taormina-USA TODAY Sports

Angel City se qualifiera parce que : c’est une des équipes de l’heure dans la NWSL, avec une fiche de sept victoires, cinq nuls et une seule défaite depuis que Becki Tweed est devenue l’entraîneuse-chef par intérim.

Angel City ne se qualifiera pas parce que : ce sont les Thorns de Portland en face, avec Sophia Smith de retour de blessure.

Racing Louisville (9e, 6 victoires, 9 nuls, 6 défaites, 27 points, +3)

Le Racing Louisville se qualifiera parce que : son adversaire, le Wave de San Diego, n’a jamais marqué de but contre Louisville, dont la différence de buts positive pourrait être salvatrice.

Le Racing Louisville ne se qualifiera pas parce que : l’équipe a absolument besoin de gagner en plus de profiter de résultats favorables ailleurs. En 10 matchs à l’extérieur cette saison, Louisville a gagné… une fois.

Dash de Houston (10e, 6 victoires, 8 nuls, 7 défaites, 26 points, -1)

Le Dash se qualifiera parce que : Houston qui gagne, l’OL Reign qui perd, Portland qui gagne, tout ça avec un jeu mathématique qui améliorerait la différence de buts du Dash, ce serait la chose la plus NWSL d’entre toutes les choses NWSL.

Le Dash ne se qualifiera pas parce que : les faits sont têtus.

(Remerciements à Alison Gale, qui a admirablement résumé les scénarios possibles sur les réseaux sociaux (Nouvelle fenêtre))