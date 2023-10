Lance Stroll présente ses excuses pour ses écarts au Qatar

Lance Stroll a reçu un avertissement écrit vendredi et s'est excusé auprès de la FIA pour son comportement lors du week-end du Grand Prix du Qatar.

Lors du premier jour de travail à Losail, vendredi 6 octobre, le Québécois n'a fait que le 17e temps et a été éliminé dès la première partie de la séance de qualification (Q1), ce qui l'a mis en colère.

De retour au garage, il a violemment lancé son volant avant de sortir de sa monoplace. Un geste qu'on ne voit plus en F1, car les volants sont devenus de véritables ordinateurs de bord, et qui coûtent très cher (autour de 100 000 $ US).

Ouvrir en mode plein écran Lance Stroll jette son volant à la fin de la séance de qualification du Grand Prix du Qatar. Photo : TSN / Formula One

Il a ensuite bousculé son préparateur physique, l'ostéopathe Henry Howe, qui lui rappelait d'aller à la pesée officielle obligatoire. Et deux fois plutôt qu'une.

Au fond du garage, partiellement caché, Stroll, excédé, a fait un geste violent en direction de son préparateur physique.

L'incident a été capté par les caméras de télévision, et a été diffusé plusieurs fois à la télévision.

Les amateurs ont réagi très négativement sur les réseaux sociaux.

L'incident survient alors que les rumeurs se multiplient au sujet d'une possible vente de l'équipe dont Lawrence Stroll est l'actionnaire majoritaire. Aston Martin a annoncé vouloir participer aux 24 Heures du Mans et au Championnat du monde d'endurance à partir de 2025. Lance serait-il au courant des projets de son père ?

Juste après la séance de qualification, le Québécois a accordé une entrevue au diffuseur officiel (obligatoire) qui n'a duré que le temps de prononcer sept mots, ponctué d'un mot qui a forcé le journaliste à présenter des excuses en direct au public pour le langage utilisé par le Québécois.

Qu'un pilote manifeste sa colère est une chose, tant qu'il ne s'en prend qu'à lui-même, mais il ne peut en aucun cas s'en prendre à un collègue de travail, par surcroît devant les caméras, sans s'exposer à une possible sanction.

Le directeur de l’équipe Aston Martin, Mike Krack, avait précisé qu'il ne fallait juger trop rapidement un athlète dans le feu de l'action, mais que l'incident ferait l'objet d'une discussion en privé.

Un avertissement écrit

La sanction est tombée vendredi. Lance Stroll a reçu un avertissement écrit, lui rappelant ses responsabilités à titre de compétiteur soumis au Code d'éthique de la FIA et aux autres règles de l'organisation .

La FIA a ajouté qu'elle maintient sa politique de tolérance zéro envers l'inconduite et toutes actions pouvant mener à du harcèlement physique .

L'ostéopathe Henry Howe n'a pas réagi publiquement à l'incident de vendredi, mais Stroll avait tenu à calmer le jeu le jour de la course.

Henry est un ami. Nous traversons ensemble les moments de frustration, on fait route ensemble, tout va bien entre nous , a-t-il dit dans une entrevue publiée par le site Internet RaceFans.

Ça n'a pas suffi. Comme l'équipe Aston Martin n'a pas obligé son pilote à présenter des excuses publiques, la FIA s'est chargée de le rappeler à l'ordre.

Le préfet de discipline de la FIA a confirmé avoir reçu les excuses du Québécois au sujet de ses comportements au Qatar.

Lance Stroll a terminé 11e du Grand Prix du Qatar. Il occupe le 10e rang au classement des pilotes. Son coéquipier Fernando Alonso est quatrième.

Avec les informations de Associated Press