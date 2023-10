Montembeault devant le filet pour le premier match au Centre Bell

Samuel Montembeault n'a pas eu le plaisir d'amorcer la saison du Canadien de Montréal devant le filet, mais il aura la tâche de le défendre lors de la rentrée montréalaise de l'équipe, samedi, face aux Blackhawks de Chicago.

Certains observateurs croyaient que Montembeault avait gagné le poste de numéro un du Tricolore avec ses performances dans la dernière portion de la dernière saison, puis en aidant le Canada à gagner l'or au Championnat mondial. C'est toutefois Jake Allen qui a affronté les tirs des Maple Leafs de Toronto, mercredi, quand le Canadien s'est incliné 6-5 en tirs de barrage.

Vendredi, Montembeault s'est dit bien évidemment heureux de disputer le match d'ouverture locale du Tricolore pour une première fois en carrière. Mais aurait-il préféré jouer le premier match de la saison ou le premier match au Centre Bell?

Les deux! , s'est-il exclamé en éclatant de rire.

Mais à Montréal, ce sera tellement électrisant au Centre Bell, a-t-il ajouté. J'ai hâte. Ce sera notre premier "vrai" match à domicile depuis avril. Ça va être excitant.

Le Québécois âgé de 26 ans a toutefois insisté pour dire qu'il était bien à l'aise avec la valse à trois gardiens pour commencer la saison.

Nous comptons sur trois bons gardiens et ça ne me dérange pas, a dit Montembeault. Je vois ça comme si j'avais eu un peu plus de temps pour me préparer pour mon premier match. J'ai pu travailler avec Éric (Raymond, l'entraîneur des gardiens). J'ai hâte à demain (samedi).

Rarement volubile au sujet de ses gardiens, l'entraîneur-chef Martin St-Louis n'a pas été différent vendredi, lorsque questionné sur la réflexion expliquant le choix d'envoyer Montembeault devant le filet face aux Blackhawks.

Il n'y a rien de particulier qui motive cette décision, a-t-il dit. La saison va être longue et nous comptons sur trois gardiens. C'est lui qui jouera le prochain match.

Le scénario aurait peut-être été différent si Allen ou Montembeault avait brillé pendant le camp. Les deux ont présenté des statistiques désastreuses avec des moyennes de buts concédés par match de plus de 4,00 et des taux d'efficacité inférieurs à ,860.

Je pense que j'ai très bien fait dans les matchs intraéquipe, a déclaré Montembeault en commentant ses performances au camp. Mais lors des matchs préparatoires, j'ai toujours donné un but malchanceux ou un but que j'aimerais revoir. C'est important d'éliminer ceux-là cette saison.

L'implication communautaire de Matheson soulignée

Le défenseur Mike Matheson a reçu le prix Jean-Béliveau pour la saison 2022-2023. Ce prix est remis au joueur du Canadien qui s'est le plus démarqué par ses actions et par sa générosité dans la communauté.

C'est vraiment spécial même si nous ne faisons pas ça pour recevoir cette reconnaissance, a affirmé Matheson. Ça demeure un grand honneur d'être associé à un nom comme celui-là. C'est spécial pour un gars de Montréal.

Matheson est ambassadeur de la Fondation Champions pour la vie, qui fait la promotion de l'activité physique et de saines habitudes de vie auprès des enfants.

La veuve de Jean Béliveau, Élise, était présente au Complexe sportif CN vendredi pour remettre le trophée à Matheson. Le trophée est accompagné d'un don de 25 000 $ remis par la Fondation des Canadiens pour l'enfance à un organisme au choix du joueur honoré.