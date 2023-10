Le Grand Prix de Belgique au calendrier F1 jusqu’en 2025

Le circuit de Spa-Francorchamps fait peur autant qu'il fascine, avec ses passages mythiques, comme Eau rouge et le Raidillon. Plusieurs pilotes y ont laissé la vie, fragilisant sa place au calendrier F1. Mais les monoplaces y rouleront jusqu'en 2025.

Le Grand Prix de Belgique de F1 a plusieurs fois été menacé de disparition, mais il résiste. Il sera au calendrier jusqu'en 2025 après la prolongation d'un an de son contrat.

C'est ce qu'a annoncé vendredi le groupe Formula One, qui gère la commercialisation de la F1.

Le circuit de Spa-Francorchamps, très apprécié des pilotes et des amateurs, a déjà présenté 56 grands prix de F1 depuis 1950.

L'édition 2023 a attiré 380 000 spectateurs durant le week-end des 29 et 30 juillet, soit une affluence en hausse de 20 000 personnes par rapport à 2022.

Spa est synonyme de F1. Le circuit est très apprécié des amateurs et des pilotes, donc, je suis ravi d'étendre notre partenariat jusqu'en 2025. Les promoteurs ont réalisé de grands pas en avant ces dernières années pour améliorer les infrastructures et l'expérience des amateurs , a expliqué Stefano Domenicali, président du groupe Formula One.

Le circuit a bénéficié récemment d'importantes améliorations et d'une augmentation de sa capacité.

Ouvrir en mode plein écran Lance Stroll en 2022 sur le circuit de Spa-Francorchamps, réaménagé pour protéger les pilotes et offrir une meilleure vue au public dans la montée du Raidillon. Photo : Getty Images / Dan Mullan

Comme Monaco, Silverstone et Monza, Spa est un circuit sur lequel on peut pousser les F1 à leurs limites, a déjà dit Lewis Hamilton. Rouler dans Eau Rouge, Pouhon ou Blanchimont vous donne des sensations incroyables. Tout votre corps est à la limite et vous continuez à pousser pour aller encore plus vite. Je pense que ce circuit ne devrait jamais quitter le calendrier de la F1.

La sécurité a souvent été une préoccupation sur le circuit wallon, notamment lorsqu'il pleut et que la visibilité est très mauvaise.

Le 1er juillet, quelques semaines avant le passage de la F1, le jeune Néerlandais Dilano van't Hoff avait trouvé la mort après avoir frappé un mur et été percuté lors d'une course régionale disputée sous la pluie.

On se souvient que le Français Anthoine Hubert, qui disputait le championnat de F2, avait aussi été tué à Spa dans des circonstances similaires le 31 août 2019.