Le bras de fer s’intensifie entre le CIO et la Russie

« La décision honteuse du CIO concernant le Comité olympique russe a confirmé une fois de plus que le CIO, sous sa direction actuelle, est un instrument politique de l'Occident. »

Voilà ce qu'a déclaré le sénateur et avocat russe Andrei Klishas, jeudi, selon le quotidien Novie Izvestiya.

Le Comité international olympique (CIO) a décidé, cette semaine, de suspendre le Comité olympique russe (ROC).

La décision unilatérale prise par le Comité olympique russe le 5 octobre 2023 d’inclure, parmi ses membres, les organisations sportives régionales qui relèvent de l’autorité du Comité national olympique d’Ukraine, à savoir Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporijia, constitue une violation de la Charte olympique, car elle porte atteinte à l’intégrité territoriale du CNO d’Ukraine , a indiqué le CIO pour justifier sa décision.

Les conséquences de cette suspension sont l’annulation des subventions accordées au ROC . Ce qui, dans les faits, ne change pas grand-chose car, comme l’a déclaré il y a quelques jours le directeur général du ROC , Vladimir Sengleyev, les recettes de marketing du CIO, qui représentent 8 millions $, n’ont toujours pas été versées à son comité.

Après l'annonce de la suspension, les réactions russes ne se sont pas fait attendre.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères et directrice de la communication, Maria Zakharova, a accusé le CIO d’être influencé par les États-Unis et elle menace de représailles.

Selon elle, la Russie utilisera les instruments juridiques internationaux nécessaires pour défendre les droits des athlètes nationaux.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre des Sports russe, Oleg Matytsin Photo : afp via getty images / KIRILL KUDRYAVTSEV

Le ministre des Sports, Oleg Matytsin, a été le plus virulent, comme à son habitude.

En prenant cette décision, le CIO démontre qu’il est complètement soumis à l’environnement politique et commercial et qu’il a perdu sa crédibilité et son autonomie, a-t-il déclaré. Il n’existe toujours pas de critères clairs pour l’admission des athlètes russes et biélorusses aux Jeux olympiques, alors que diverses fédérations sportives internationales établissent leurs propres règles, en ignorant les recommandations du CIO . Cela prouve qu’en l’état actuel des choses, le CIO ne représente ni ne protège les intérêts du sport mondial et des athlètes, ce qui nuit considérablement à sa réputation et à sa crédibilité en tant que régulateur international.

Le ton est donc donné et dans l’état actuel des choses, la présence des athlètes russes aux prochains Jeux olympiques semble bien compromise. Surtout si on lit entre les lignes du dernier message du CIO .

Le CIO se réserve le droit de décider, en temps voulu, de la participation d’athlètes individuels neutres détenteurs d’un passeport russe aux Jeux olympiques de Paris 2024 et aux Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026.

En langage olympique, en temps voulu signifie retarder le plus longtemps possible la décision. Le président Thomas Bach veut continuer de maintenir son épée de Damoclès au-dessus de la tête des dirigeants russes pour les faire plier. À ce jeu, il pourrait gagner, car n’est-il pas un ancien escrimeur olympique et, selon la plupart des observateurs, un redoutable politicien?

Malgré tout, cette situation n’a pas l’air d’effrayer le président russe Vladimir Poutine, qui a avancé cette menace devant les représentants du BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), réunis au mois de septembre à Vladivostok : Le mouvement olympique mondial a abandonné son rôle. C’est très regrettable pour le mouvement olympique lui-même, car des mouvements alternatifs commenceront à émerger d’une manière ou d’une autre. Et on ne peut rien y faire, car ce processus est objectif et impartial.

Ouvrir en mode plein écran Le président Poutine et Thomas Bach Photo : Getty Images / Pascal Le Segretain

Le président russe est passé de la parole aux actes en annonçant la tenue des jeux du BRICS à Zazan, en juin prochain, un mois avant le début des Jeux olympiques de Paris.

Aux cinq pays du BRICS s’ajoutent ceux de l’Organisation de coopération de Shanghai (Iran, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Pakistan et Tadjikistan). Sans oublier les six nouveaux membres qui vont rejoindre le BRICS en 2024 : l’Iran, l’Argentine, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

La politologue russe Natalia Golubkova signe une chronique dans le quotidien sportif russe Sport Express dans laquelle elle n'hésite pas à parler de la création d'un mouvement olympique alternatif et du déclin du CIO .

Le problème du CIO est son manque d’alternatives, ce qui conduit à l’impunité et à la permissivité en divisant les pays entre ceux qui sont acceptables et ceux qui ne le sont pas – entre ceux qui peuvent tout faire et ceux qui doivent constamment s’excuser. C’est précisément de cette absence d’alternative dont doivent être privés les responsables sportifs lausannois. La création par la Russie d'un mouvement olympique alternatif contribuera à l'érosion de la marque du CIO et de l'aura de son exclusivité.

Cette nouvelle menace russe va-t-elle se concrétiser? Va-t-on assister au début d’une révolution dans le monde du sport?

La volonté russe, elle, est bel et bien réelle.