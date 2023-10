Le cricket et le flag football confirmés aux JO de 2028

Le Comité international olympique (CIO) a confirmé, vendredi, l'entrée du cricket et du flag football aux JO de 2028 et le maintien du pentathlon moderne et de l'haltérophilie. Une décision au sujet de la boxe est toujours attendue.

C'est la principale innovation d'un programme olympique qui comptera 36 sports, un record dans l'histoire des Jeux.

Nous allons offrir au cricket une scène mondiale, et l'occasion de grandir au-delà de ses pays et publics traditionnels , a dit à la presse le président de l'organisation olympique, Thomas Bach.

Ouvrir en mode plein écran Match de cricket entre le Pakistan et l’Angleterre à Londres Photo : Getty Images / Gareth Copley

Dans le même temps, le CIO se rapproche des communautés d'amateurs et d'athlètes auxquels nous avions très peu, voire aucun accès , a reconnu le président de l'organisme.

La décision est intéressée, car l'Inde est aussi le plus grand pays à n'avoir jamais accueilli les Jeux olympiques. L'Inde envisage depuis plusieurs mois de se porter candidate à l'organisation de ceux de 2036 autour de la ville d'Ahmedabad, dont l'immense stade de cricket peut accueillir jusqu'à 130 000 spectateurs.

Le CIO n'a toujours pas vendu les droits de télévision des Jeux de 2028 en Inde, où le cricket est le sport roi.

Ouvrir en mode plein écran Le stade Narendra Modi à Ahmedabad en Inde Photo : Getty Images / Pankaj Nangia

Le cricket est si populaire dans tout le Commonwealth, dont fait partie le Canada, qu'il peut d'ores et déjà espérer être reconduit aux JO de 2032, à Brisbane, en Australie, avant peut-être d'intégrer le programme olympique pour de bon.

Publicité

Sous sa forme écourtée dite T-20 , le cricket revient aux JO plus d'un siècle après sa brève apparition à Paris en 1900, le temps d'un match remporté par les Anglais contre les Français.

Le cricket est l'un des cinq sports additionnels proposés lundi par le comité d'organisation des Jeux de 2028, confirmés en bloc vendredi par le comité exécutif du CIO réuni à Mumbai.

Les décisions doivent encore être validées par la 141e session de travail du CIO .

Le flag football au programme, mais pas le breaking

Le CIO a également validé l'inscription du baseball/softball, qui revient au programme, du squash, du flag football et de la crosse, un sport collectif issu des cultures autochtones.

Ouvrir en mode plein écran Match de crosse entre une équipe iroquoise et une de Pologne, à Winnipeg en 2022 Photo : Tyson Koschik/CBC

En revanche, le breaking n'aura fait qu'une brève apparition. Retenu pour les JO de 2024, car urbain, jeune et économique selon le CIO , il est exclu à Los Angeles.

Le CIO a finalement tranché.

Le pentathlon moderne reste au programme, mais sans l'équitation, remplacée par une course à pied à obstacles, contestée par les puristes, mais possiblement plus télégénique. Et l'haltérophilie obtient aussi son billet.

Ouvrir en mode plein écran Le site du pentathlon moderne aux Jeux olympiques de 2020 Photo : Getty Images / Dan Mullan

L'haltérophilie représente plus du quart des contrôles de dopage positifs dans l'histoire des JO, mais elle doit sa survie olympique au fait d'avoir confié son programme antidopage à l'Agence de contrôles internationale , a précisé Thomas Bach.

Publicité

La boxe en attente

Seule la boxe ne sait toujours pas si elle reste dans le giron olympique.

Nous voulons la boxe au programme. Nous n'avons aucun problème ni avec la boxe ni avec les boxeurs, juste un énorme problème avec son instance dirigeante , a précisé Bach.

Sport olympique historique pratiqué dans le monde entier, la boxe aurait encore sa place aux JO si la fédération internationale (IBA) n'avait pas empilé les scandales de gouvernance et d'arbitrage au point de perdre, cet été, la reconnaissance du CIO .

Le CIO avait déjà retiré à l'IBA l'organisation des tournois olympiques de 2020 et de 2024, pour les confier à une cellule ad hoc.

La nouvelle fédération internationale, World Boxing, lancée par la fédération américaine, doit parvenir à rassembler suffisamment de pays pour prendre le relais.

Enfin, le CIO a confirmé le maintien de la planche à roulettes, du surf et de l'escalade, arrivés au programme en 2020 et reconduits en 2024.

Il y aura donc 36 sports aux Jeux de 2028, si la boxe est maintenue. Ce serait un record.