Humana-Paredes et Wilkerson en quarts de finale aux mondiaux de volleyball de plage

La paire canadienne composée de Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson ont vaincu les Suisses Esmée Bobner et Zoé Vergé-Dépré en deux manches (21-14, 21-11), jeudi, aux mondiaux de volleyball de plage au Mexique, obtenant leur billet pour les quarts de finale.

4es au classement mondial Humana-Paredes et Wilkerson ont eu raison de la paire suisse, 21e au monde, pour la deuxième fois du tournoi, les deux équipes s'étant aussi affronter en phase de groupes. Wilkerson a inscrit 17 points, contre 15 pour Humana-Paredes, dont 4 au service.

En triomphant de Bobner et Vergé-Dépré en huitièmes de finales, les Canadiennes atteignent le tour suivant et joueront leur prochain match vendredi. La finale est prévue dimanche. Il s'agit de la seule paire canadienne encore en lice aux mondiaux.

Mercredi, les duos canadiens composés de Sarah Pavan et Molly McBain et de Sam Schachter et Dan Dearing ont vu leurs parcours s'arrêter en seizièmes de finale.