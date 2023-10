Soirée de rêve au Centre Bell pour Luguentz Dort

Shai Gilgeous-Alexander n’a jamais hésité.

Le jeune meneur de jeu torontois du Thunder, l’un des cinq joueurs les plus utiles de la NBA la saison dernière et meilleur joueur canadien depuis Steve Nash, a tout de suite cherché du regard et trouvé Luguentz Dort derrière la ligne de trois points lors de la toute première possession offensive de l’équipe d’Oklahoma City, jeudi soir.

Le Centre Bell a retenu son souffle, mais le tir a rebondi sur l’anneau. Sur la possession suivante, le ballon a trouvé avec la même aisance les mains du garde de 24 ans avant de glisser sans faire de bruit dans les cordages, après un long voyage depuis l’extérieur de l’arc.

La foule a bondi, survoltée, comme elle l’avait fait quelques minutes plus tôt, quand l’enfant chéri de Montréal-Nord s’était amené au centre du terrain pour s’adresser, uniquement en français, à son monde.

Ouvrir en mode plein écran Le garde de 24 ans du Thunder d'Oklahoma City, Luguentz Dort. Photo : usa today sports via reuters con / Eric Bolte

Mes coéquipiers me disaient tout le temps qu'ils allaient me donner le ballon. Je pense que j’ai pris les cinq premiers tirs du match! Mais je leur avais dit : je veux juste le premier tir. Mais ils n’ont pas arrêté de me donner le ballon , a raconté tout sourire après la rencontre Luguentz Dort.

L'entraîneur du Thunder, Mark Daigneault, qui nous a expliqué avoir découvert seulement récemment que son arrière-grand-père était originaire du Québec, a tenu à souligner qu'il n'avait pas dessiné les premiers jeux du match pour le Montréalais. C'était bel et bien ses coéquipiers qui avaient décidé de l'impliquer de la sorte.

Ce n'était pas seulement Shai, mais les quatre joueurs sur le terrain qui prenaient soin de leur gars. Ce n'était pas ma requête. C'était plutôt chouette à voir, même si le plan n'était pas d'enflammer Lu parce qu'on était à Montréal. Mais c'est ce genre de groupe. Ils se nourrissent de l'énergie les uns des autres.

Les coéquipiers du garde de 24 ans n’ont pas eu à forcer le jeu à nouveau pour permettre à Luguentz Dort de recevoir vague après vague d’amour. Mais aucune n'a été plus forte que celle qu'il a reçue avant la rencontre, quand il s'est entretenu pendant une minute, seul à seul ou presque, avec les quelques 21 055 personnes qui étaient au Centre Bell.

Ça m’a ému. J’ai failli verser une larme. Tout le travail que j’ai fait dans ma vie pour être capable de représenter ma ville et de faire que j’ai pu jouer ici ce soir à Montréal, c’était vraiment bien, a-t-il détaillé avec la voix qui craquait à nouveau. C’est une soirée qui va rester dans ma tête pour longtemps.

À l’aise offensivement sur un parquet qu’il n’avait, de son propre aveu, jamais même osé imaginer fouler, Luguentz Dort était bien loin de l’image un peu stéréotypée qu’on lui accole fréquemment de l’hyperspécialiste de la besogne défensive.

Des trois points, Luguentz Dort en a marqué quatre autres avant d’être inévitablement forcé de s’asseoir au troisième quart — les deux équipes n’en étaient qu’à leur deuxième match du calendrier préparatoire — avec un sommet pour le Thunder de 24 points, en ayant réussi au final 8 de ses 12 tirs du terrain.

Mais le produit de Brookwood Elite, la dernière équipe pour laquelle il se souvient avoir joué à Montréal avant d’avoir quitté la métropole pour l’école secondaire puis l’université aux États-Unis, a aussi montré l’autre outil de son arsenal offensif : les puissantes percées au panier, qu’il apprend de mieux en mieux à négocier.

Ouvrir en mode plein écran Luguentz Dort a montré tout son arsenal offensif aux partisans montréalais, jeudi au Centre Bell. Photo : usa today sports via reuters con / Eric Bolte

Après avoir été ignoré au repêchage de la NBA en juin 2019, Luguentz Dort avait décroché un contrat à deux volets avec le Thunder d’Oklahoma City. Si c’est son travail défensif acharné qui en a fait un joueur à temps plein dans la NBA dès la fin de sa première campagne, son jeu offensif s’est raffiné de saison en saison. À l’aube de sa cinquième année dans la NBA, son tir de l’extérieur, initialement bien trop arqué, a trouvé une trajectoire nettement plus efficace.

Mais c'est surtout sa compréhension améliorée du jeu qu'a encensée son entraîneur.

Une des choses qu'on souhaitait qu'il développe était d'être plus efficace avec son style de jeu, a-t-il souligné. Regardez d'ailleurs lors de la Coupe du monde de la FIBA. Il a joué à merveille dans un rôle qui lui convenait. Il approche ce camp de la même façon, avec la même mentalité de gagnant, mais qui concorde davantage avec le style qu'il veut jouer.

Sur le parquet du Centre Bell jeudi matin, Luguentz Dort affirmait n’avoir jamais osé rêver à prendre part à un match de la NBA à Montréal. Et pourtant, pendant un peu moins de deux heures jeudi soir, il a vécu un rêve bien éveillé, inespéré.

Le Thunder, lui, a commencé à avoir des sueurs froides dès le moment où son cinq partant a été retiré hâtivement du match, à mi-chemin au troisième quart. Les Pistons, qui perdaient alors par 21 points après le dernier tir de 3 points réussi de Luguentz Dort, ont amorcé une remontée qu’Oklahoma City n’a pas su contrer avec ses réservistes... même si le Montréalais a bien essayé de convaincre son entraîneur de le renvoyer sur le terrain.

Je le regardais tout le long : "Coach, si tu as besoin de moi, je suis là!" (rires). Mais notre entraîneur nous avait dit avant le match qu’on allait arrêter au 3e quart.

Au final, le Thunder s’est incliné 128-125, après une fin de match échevelée qui a gardé bien éveillée la foule malgré l’absence des vedettes sur le terrain.

C'est sûr qu'on voulait gagner, mais ça reste un match hors-concours, a dit Dort. On se prépare pour la saison régulière. J'aurais aimé qu'on gagne pour la foule, mais au bout du compte, c'est une question de regarder du vidéo pour voir où s'améliorer.

Pour une rare fois dans le sport, il n'y avait pas que le résultat qui comptait.