Les Alouettes à une victoire de la sérénité avant le congé

Les Alouettes joueront la demi-finale de l'Est contre les Tiger-Cats. Ça, c'est déjà réglé. À Hamilton ou à Montréal? Telle est la question avant que les deux équipes ne profitent d'une semaine de congé.

Le scénario qui apporterait la paix d'esprit aux joueurs des Alouettes serait d'abord une défaite des Tiger-Cats contre les Lions vendredi. Ainsi, les Montréalais seraient assurés de jouer un match éliminatoire à la maison.

Statistiquement, une victoire des Alouettes contre les Elks, samedi, à Edmonton, mettrait aussi fin au suspens.

Mais le scénario pourrait également s'écrire autrement.

Le match du 28 octobre entre les Tiger-Cats et les Alouettes, à Montréal, demeure toujours un potentiel duel qui déciderait de l'issue de cette course pour la deuxième place.

Vous aurez compris qu'une victoire des Tiger-Cats, vendredi, jumelée à une défaite des Alouettes, samedi, forcerait les joueurs des deux équipes à se retrousser les manches dès le retour des vacances.

Ce dernier match décisif déterminerait alors l'identité de l'équipe hôtesse de la demi-finale de l'Est le 4 novembre.

On va jouer à 100 %, peu importe ce qui arrive vendredi, insiste le demi défensif Marc-Antoine Dequoy. On ne veut pas compter sur BC (les Lions de la Colombie-Britannique) pour aller chercher la victoire. On va le faire nous-mêmes pour finir ça là. Un match à la fois. La semaine de congé va faire du bien après 12 matchs d'affilée sans pause.

Ouvrir en mode plein écran Marc-Antoine Dequoy Photo : Alouettes de Montréal

Jason Maas est probablement le plus heureux de faire ce voyage à Edmonton juste avant le début d'une semaine de repos. L'entraîneur-chef des Alouettes rentre chez lui pour la première fois depuis le mois d'avril.

Je vais demeurer auprès de ma famille. Je vais profiter de ces moments avec les miens qui m'accordent un soutien indispensable. Chaque moment loin d'eux est difficile, mais nous sommes une famille de football. Je vais travailler à la maison cette semaine, mais je vais aussi m'allouer du temps pour me reposer.

Les joueurs des Alouettes, vainqueurs à leurs trois derniers matchs, ont réservé une surprise à l'un des leurs à la fin de l'entraînement. Shawn Lemon, auteur d'un 100e sac du quart contre le Rouge et Noir d'Ottawa, lundi, s'est fait verser sur lui une centaine de citrons que ses coéquipiers avait eu l'heureuse idée de déposer dans une chaudière. Certains d'entre eux ont préféré lui lancer en l'entourant au centre du terrain.

Jason Maas a précisé qu'il s'agissait d'une initiative du directeur des opérations football Éric Deslauriers pour saluer l'accomplissement du vétéran citronné.

Il n'y a que 13 joueurs avec lui qui ont réalisé cet exploit. Il fallait le souligner , a résumé Maas.

Un match à ne pas rater

Juste avant la confrontation les Alouettes et les Elks, il y aura à l'affiche, au CEPSUM de l'Université de Montréal, une rencontre du football universitaire québécois qui attirera l'attention de l'ancien joueur étoile des Carabins, Marc-Antoine Dequoy.

J'ai encerclé cette date dès la parution du calendrier, mais je ne pourrai assister au match parce que je serai à Edmonton. Sinon, j'aurais été là.

Dequoy est intéressé parce que son ancienne équipe, toujours invaincue en 6 matchs, affronte sa grande rivale de Québec, le Rouge et Or de l'Université Laval, détentrice d'une fiche de 5 victoires et une défaite encaissée justement contre les Carabins.

Je suis toujours très connecté sur le football universitaire québécois. C'est une rivalité que j'adore. Je l'ai vécue pendant 4 ans. Les partisans là-bas nous détestaient. Ça démontre que nous étions investis. C'est la passion du football et ce n'est pas dommage du tout.

C'est tellement bon pour le football d'ici. J'espère que cette rivalité va perdurer, peu importe qui va gagner, même si les Carabins vont l'emporter samedi!

David Dallaire, un coéquipier de Dequoy ayant porté les couleurs de l'autre camp à Québec jusqu'à l'an dernier, demeure bien branché.

J'ai encore des amis qui jouent dans l'équipe. Je vais essayer de regarder ce que je peux de ce match. Mon plus beau moment de cette rivalité est la fois où nous avons gagné en ratant un placement sur le dernier jeu du match. (NDLR: en finale de la Coupe Dunsmore, en 2022). Je ne pensais pas que c'était possible!

Ouvrir en mode plein écran Le centre-arrière David Dallaire évoluait encore avec le Rouge et Or l'année dernière. Photo : Brandon VandeCaveye/Western Mustangs

Dequoy, qui rôdait toujours dans le secteur, s'est aussitôt approché de Dallaire, l'empoignant par l'épaule, pour lui évoquer un autre souvenir.

Son moment favori, c'est lorsque les Carabins les ont battus en 2019...

Cette fois-là, les Carabins l'ont emporté 25-10. En 2022, Laval a vaincu Montréal 25 -24.

David et Marc-Antoine ont ri, puis sont partis ensemble. Ils devraient être au courant du résultat du match lorsque les Alouettes sauteront sur le terrain à Edmonton, samedi.