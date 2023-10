Quand trois hernies discales relancent une carrière

Ce n’est pas que la carrière de Maghalie Rochette, spécialiste du cyclocross, n’allait pas bien... mais disons que l’énergie et la motivation s’effritaient.

Et après 18 mois plus difficiles, Rochette a dû arrêter le vélo pendant deux mois, au printemps dernier, en raison de douleurs persistantes au dos. Diagnostic : trois hernies discales thoraciques.

Évidemment, ce ne sont pas les hernies discales qui sont directement à l’origine de la motivation retrouvée de la spécialiste du cyclocross, mais plutôt la pause de deux mois imposée par ses blessures.

L’équipe médicale lui a conseillé un mois d’arrêt pour réduire l’inflammation avant de procéder aux injections de cortisone. Non seulement l’intervention a réglé ses problèmes de dos, mais la pause lui a permis de se reposer, de s’arrêter, ce qu’elle ne se serait pas autorisé pleinement.

Honnêtement, c’est la meilleure chose qui me soit arrivée, reconnaît Rochette, jointe chez elle à Sainte-Adèle, dans les Laurentides. Ça m’a permis de retrouver un niveau d’énergie que je n’avais pas eu depuis longtemps.

À la fin de la saison de cyclocross, au printemps, Rochette était épuisée et la douleur au dos était insupportable, au point où ça gâchait le fun.

Ça ne me tentait plus de monter sur le vélo parce que c'était trop dérangeant, raconte Rochette. Quand je devais faire de longues heures d’entraînement, ça me décourageait.

La douleur au dos persistait depuis plusieurs mois déjà, soit depuis l’été 2022 avant d’empirer en décembre, à la suite d’une chute. Rochette a tout de même complété la saison jusqu’aux mondiaux, en février 2023.

Et quelque temps après son trentième anniversaire de naissance, en avril dernier, la douleur était insoutenable et la motivation avait disparu. Ça n’allait pas pantoute , reconnaît-elle.

Depuis l’intervention en juin, la douleur a disparu, mais Rochette doit continuer à faire plusieurs exercices de physiothérapie afin de renforcer les endroits sollicités.

Maghalie Rochette en tête du peloton. Photo : Instagram / @maghroch

Comme un téléphone chargé à 10 %

Le repos était devenu nécessaire, pas seulement en raison de la douleur physique.

Maghalie Rochette hésite à utiliser le mot burnout , mais c’était pas loin de ça , reconnaît-elle.

Je ne pense pas que j’aurais pris cette pause de mon propre gré, mais en fait, j'en avais besoin.

Pourtant, à l’automne 2022, Rochette avait retardé son début de saison.

J'ai pris quelques semaines pour essayer de me remettre en bonne santé parce que je n'avais plus rien comme énergie.

Dans les mois précédents, elle avait contracté la COVID-19 deux fois et sa santé en était fragilisée. Cette pause n’a toutefois pas été aussi bénéfique qu’elle l’espérait.

C'est comme si je n'arrivais pas totalement à décrocher parce qu'une partie de moi avait envie d'être aux courses. J’ai quand même repris la compétition en novembre, mais ça m’a rattrapé vraiment rapidement.

J'étais comme un téléphone chargé à 10 %. Ça fonctionne très bien pendant quelque temps. J’ai réussi à faire deux bons mois, mais à la fin de la saison, j'ai crashé de nouveau et je suis tombée malade.

Une fatigue qui était présente depuis un bon moment, mais qu’elle ne percevait pas totalement.

Quand ça fait un bon bout de temps que tu es fatiguée, ça devient ton état normal.

Un épuisement qu’elle explique par une combinaison de facteurs. Depuis quelques années, elle a pris la gestion de sa carrière en main, appuyée de son mari. Elle participe au circuit de la Coupe du monde sous les couleurs de commanditaires qu’elle trouve elle-même, sans le soutien d’une équipe. Un aspect stimulant, mais exigeant, surtout qu’elle se dit perfectionniste.

Maghalie Rochette lors d'une épreuve de vélo de montagne. Photo : Instagram / @maghroch

Rochette avait également décidé d'ajouter les Coupes du monde de vélo de montagne, en espérant se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris. Enchaîner les saisons des deux disciplines devenait trop exigeant, c’est pourquoi elle a pris la décision de laisser tomber son rêve olympique , une décision avec laquelle elle assure être en paix.

J'ai fait un effort pour changer ma façon de faire depuis. Puis j'en fais vraiment moins, je suis beaucoup plus sélective. J'ai appris à dire non.

On a des limites et je les ai trouvées.

Énergie et motivation retrouvées

Maghalie Rochette le dit sans hésiter, elle a du plaisir en ce moment comme ça ne se peut pas , et on le sent dans sa voix.

Ses résultats, depuis la mi-septembre, le reflètent bien. Elle a remporté les six épreuves auxquelles elle a participé sur le circuit américain.

J’ai une préparation d’environ six semaines, je ne savais pas trop comment j’allais m'en tirer. Finalement, ça va bien et je peux encore m’améliorer.

Maghalie Rochette l'une de ses victoires sur le circuit américain de cyclocross. Photo : Instagram / @maghroch

Elle est toutefois consciente que le niveau sera supérieur lors de la première Coupe du monde de la saison, dimanche, dans le Wisconsin.

Ça va être un autre game, mais ça m'a quand même donné confiance [ces six victoires].

Je veux savoir si je suis capable de suivre les meilleures. Même si je casse dans les deux derniers tours, je veux essayer de rivaliser avec elles le plus longtemps possible. En fait, c'est mon objectif, de voir où j'en suis pour pouvoir faire les ajustements ensuite.

Elle assure être plus motivée que jamais à mettre les efforts nécessaires à l’entraînement pour pouvoir courir en tête, elle qui compte une victoire en Coupe du monde à Iowa City en 2019.

Je réfléchis à ce que je peux faire à l’entraînement pour m’améliorer; je regarde des courses pour essayer de comprendre. Je suis vraiment impliquée, j'ai l'énergie, la motivation. C'est tellement agréable.

C'est vraiment le fun et ça transparaît dans tout : je fais de meilleurs entraînements, je ne tombe plus malade. Ma santé est bonne. Tu sais quoi, ça fait vraiment du bien !

Maghalie Rochette Photo : Instagram / @maghroch

Lorsqu’on lui demande quels sont ses objectifs pour la saison, elle hésite un moment avant de répondre :

Par le passé, j'ai atteint un bon niveau, mais je n'ai jamais atteint mon plein potentiel. C’est ce que j’aimerais atteindre et je crois que je suis dans un bon état pour y parvenir.

Avant d’ajouter, en s’excusant d’être un peu vague : Pour un objectif plus clair, les championnats du monde sont en Tchéquie, à Tabor. C’est un parcours que j'aime. Je dirais que ça serait la course où je vais essayer de performer au mieux.

C’est plutôt clair en fait. Maghalie Rochette veut rivaliser avec les meilleures, course après course. Et elle est plus déterminée que jamais à tout faire, en respectant ses limites bien évidemment, pour atteindre ce niveau qui lui permettra d’y parvenir.