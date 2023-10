Joel Armia à Laval pour agir en professionnel

Seulement trois journalistes s'étaient déplacés pour assister à la séance d'entraînement du Rocket de Laval à la Place Bell, même si la formation lavalloise avait déjà annoncé que le nébuleux Finlandais allait rencontrer les médias.

Or, la mêlée de presse a duré moins de quatre minutes et elle a été ponctuée, essentiellement, de quatre thèmes centraux qu'Armia a répétés à profusion.

Bien sûr, tous ceux qui sont ici veulent être dans la Ligue nationale. Je vais agir en professionnel et faire tout mon possible ici , a-t-il déclaré d'entrée de jeu, après avoir dit qu'il se portait bien.

Agir en professionnel, travailler fort, faire preuve de patience et prendre les choses une journée à la fois ont été au cœur de la plupart de ses réponses.

Ç'a été le cas lorsqu'il s'est fait demander s'il avait été surpris par la décision du Canadien.

Je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment de commentaires à faire là-dessus. Comme je l'ai dit, je suis ici, je me concentre sur ceci, je vais rester patient, prendre les choses une journée à la fois et travailler fort , a réitéré le Finlandais.

Ouvrir en mode plein écran Joel Armia a récolté 14 points en 43 rencontres la saison dernière avec le Tricolore. Photo : usa today sports / David Kirouac

Ç'a été le cas, aussi, lorsqu'un journaliste lui a demandé si son objectif était de retourner avec le Canadien aussi rapidement que possible.

Ou encore lorsqu'il s'est fait demander s'il se voyait retourner à Montréal, ou s'il souhaite plutôt un échange.

Je n'en ai aucune idée. Honnêtement, ce n'est pas entre mes mains , a-t-il commenté en réponse à cette question précise.

Comme je l'ai dit, je vais juste être patient, prendre les choses une journée à la fois et travailler fort. C'est tout. C'est tout ce que je peux faire.

Le refrain d'Armia a été différent et un peu plus élaboré lorsqu'il a été questionné sur le groupe de jeunes patineurs qui composeront l'édition 2023-24 du Rocket.

Il y a tellement de bons jeunes joueurs dans ce groupe. Je ne sais pas si j'ai déjà vu autant de jeunes joueurs dotés d'aussi belles habiletés, globalement. Et ce sont de vrais bons gars aussi. C'est agréable à voir , a affirmé le gros attaquant, tout en avouant pouvoir bénéficier de leur enthousiasme.

Attitude exemplaire

Comme promis, l'entraîneur-chef Jean-François Houle a voulu donner un peu de temps à Armia pour s'intégrer à son nouveau groupe avant de s'asseoir et discuter avec son nouveau venu.

Jeudi devant les journalistes, Houle a assuré que le Finlandais affiche une très bonne attitude depuis son arrivée et qu'il s'intègre très bien à l'équipe.

Surtout, Houle sait qu'il a sous la main un joueur qui peut apporter beaucoup à une formation aussi jeune que celle qu'il dirigera en saison régulière.

C'est un gars qui a beaucoup d'expérience, il a de bonnes habiletés. C'est un gros bonhomme, l'un des plus gros que nous avons à l'avant. Il peut être physique, il peut aller au filet, on sait qu'il est capable de marquer des buts, on n'a pas beaucoup de droitiers. C'est sûr qu'il peut aider notre équipe, juste avec son expérience.

Cela dit, Houle est bien conscient des émotions qu'a pu vivre Armia au cours des derniers jours.

On a eu une conversation et je pense qu'il est dans un bon état d'esprit. C'est sûr que passer à travers ça, ce n'est pas facile mentalement. Je pense qu'il est dans de bonnes dispositions. Les joueurs l'ont très bien accueilli et ça va bien aller , a déclaré l'entraîneur-chef du Rocket.

Ce son de cloche est aussi venu du joueur de centre Brandon Gignac.

Il aurait pu se présenter avec une attitude négative, car ce n'est pas le fun ce qui lui arrive, mais il est arrivé ici vraiment positif. Il travaille dans les entraînements et il est extrêmement talentueux. Ce n'est pas pour rien qu'il a joué dans la Ligue nationale aussi longtemps que ça.

Sept joueurs en trop

Avec Armia dans les rangs, et en incluant le gardien Zachary Émond, blessé, il reste encore 29 joueurs au camp du Rocket, dont 17 attaquants et neuf défenseurs.

Or, Houle a indiqué qu'il compte quatre attaquants et trois défenseurs en trop. Des décisions quant à la formation seront prises vendredi matin, a fait savoir l'entraîneur-chef du Rocket.

Ce sont des décisions vraiment pas faciles, ce sont des décisions déchirantes. il y a certains gars qui ne joueront pas demain (vendredi) qui méritent de jouer, mais ça fait partie du hockey professionnel. On a plusieurs bons joueurs. C'est un beau problème à avoir pour un instructeur , a fait remarquer Houle.

Par ailleurs, l'entraîneur-chef du Rocket a expliqué qu'il veut garder plus de joueurs que moins dans l'environnement de l'équipe.

On pense garder plusieurs joueurs dans l'entourage cette année et faire partie du développement. On veut qu'ils restent avec nous, on veut travailler avec ces joueurs-là , a-t-il expliqué.

Même si on a plus de monde dans les entraînements, le Canadien est très bien entouré au niveau du développement. Paul Byron était sur la glace aujourd'hui, il y a Francis Bouillon, Scott Pellerin, Adam Nicholas. Oui, on va avoir un petit plus de joueurs aux alentours, mais ils vont être bien entourés pour qu'ils puissent continuer leur progression même s'ils ne jouent pas.

Au passage, Houle a confirmé que Jakub Dobes amorcera le match de vendredi contre les Canucks d'Abbotsford.

Les deux mêmes formations croiseront le fer samedi après-midi à la Place Bell.