Mathieu Choinière devrait affronter le Japon vendredi

Après avoir attendu pendant longtemps son tour avec l’équipe nationale du Canada, Mathieu Choinière sera finalement jeté à l’eau vendredi — et « dans le creux », comme le veut l’expression consacrée.

C’est contre le Japon, 19e au monde, que l’homme à tout faire du CF Montréal fera ses débuts avec le maillot rouge. Le sélectionneur par intérim Mauro Biello a indiqué jeudi que Choinière méritait de vivre son baptême international, avec des minutes au début ou à la fin du match amical de vendredi, à Niigata.

La porte est certainement grande ouverte pour que le Québécois de 24 ans ne soit pas qu’un figurant au Japon. Le patron au milieu de terrain, Stephen Eustaquio, est rentré au Portugal, lui qui s’est blessé à son dernier match avec le FC Porto avant la pause internationale.

Pour Biello, la balle est dans le camp de Choinière, qui souhaitera montrer qu’il a l’étoffe d’un international canadien. Son ancien coéquipier avec le CF Montréal, Alistair Johnston, semble en être convaincu.

Je ne suis pas surpris du tout de ce que Mathieu fait, a souligné Johnston en conférence de presse, jeudi. Il mérite d’être ici. Chaque fois que je vois ses matchs, il semble tirer les ficelles. C’était pareil quand je jouais avec eux l’an dernier. C’est vraiment un bon footballeur. Il peut jouer partout au milieu, partout à l’arrière, même comme meneur de jeu. Sa touche de balle est tellement propre. Il trouve de l’espace tellement facilement.

[Mathieu Choinière], c’est le genre de joueur que le Canada doit continuer de développer : le footballeur de très haut niveau.

Choinière sait en partie dans quoi il s’embarque avec l’équipe canadienne, lui qui se trouvait parmi les Rouges convoqués à Bahreïn en novembre dernier pour affiner la préparation du groupe pour la Coupe du monde. Il connaît aussi bien le sélectionneur par intérim, qui a fait partie des meubles à l’Impact de Montréal pendant une quinzaine d’années.

Il était grand temps que Biello puisse travailler avec son équipe, qui ne s’était pas rassemblée depuis sa défaite aux tirs au but en quarts de finale de la Gold Cup contre les États-Unis, en juillet dernier. Quelque 11 cadres inclus dans l’effectif à la Gold Cup sont au Japon, et on y ajoute des noms comme Cyle Larin, Jonathan David, Alphonso Davies et Johnston, qui avaient pris congé cet été.

Biello prévoit néanmoins marier l’expérience à la fraîcheur, lui qui a aussi choisi de tout nouveaux visages comme le défenseur Luc de Fougerolles, 18 ans, des moins de 21 ans de Fulham, en Angleterre, ou encore Harry Paton, 25 ans, de Motherwell, en Écosse.

C’est important de trouver une certaine continuité dans notre façon de jouer, a indiqué Biello. Nous avons ramené notre noyau en bonne partie, et c’est important d’avoir la cohésion tactique qu’il nous faudra à l’approche de la Ligue des nations. Ça prend la bonne structure qui convient à notre identité, mais en même temps, il faut cibler certaines lacunes du rival et construire là-dessus.

Canada Soccer a d’ailleurs annoncé jeudi que son équipe masculine, 44e au monde, sera de retour à Toronto le 21 novembre pour le match retour d’une série des quarts de finale de la Ligue des nations, avec une place en demi-finale et un billet pour la Copa América en jeu, contre un adversaire à déterminer.

Même s’il occupe le poste de sélectionneur sur une base intérimaire depuis le départ de John Herdman pour le Toronto FC, Biello a assurément l’avenir en ligne de mire. Jeudi, il a encore sous-entendu qu’il souhaitait obtenir l’emploi de manière permanente, et la Coupe du monde à domicile en 2026 a fait partie de son discours.

Ouvrir en mode plein écran Mauro Biello, entraîneur par intérim de l'équipe masculine de soccer. Photo : Gracieuseté : Canada Soccer

Dans l’immédiat, cela dit, l’entraîneur québécois avec ce que le court terme peut lui donner. Les déplacements vers le Japon ne se sont pas faits en criant ciseau dans les cas de joueurs qui avaient des matchs le dimanche avec leur club, et Biello n’a pu organiser que deux vraies séances d’entraînement avec travail tactique, puisque le programme de celle de mardi était somme toute léger.

On s’attend à un match très difficile, a soutenu Biello. C’est une équipe qui joue très bien. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent exceptionnellement bien avec leurs clubs, alors on s’attend à une équipe qui sera disciplinée tactiquement. Il faut être prêt à tous les moments contre cet adversaire. Les partants sont prêts. On a eu notre dernier entraînement ce soir. Il y a un bon esprit dans l’équipe, et on espère amener ça demain sur le terrain pour avoir une bonne performance.

Biello s’est également dit satisfait du travail à l’entraînement d’Alphonso Davies, dont la position en équipe nationale continue d’alimenter les débats. Davies a souvent joué un rôle offensif pour le Canada, tandis que sa tenue avec le Bayern de Munich lui vaut d’être considéré parmi les meilleurs arrières gauches du monde.

Contre le Japon et ses menaces comme Junya Ito, de Reims, Takuma Asano, de Bochum, Ayase Ueda, de Feyenoord, et Kyogo Furuhashi, coéquipier de Johnston au Celtic, entend vraisemblablement utiliser Davies à gauche en défense — sans limiter son apport en attaque.

Vous allez voir Phonzie sur le côté gauche. Il joue vraiment bien avec son club, et on voit la confiance gagnée au Bayern quand il arrive avec l’équipe du Canada. Je lui ai parlé aujourd’hui, et nous avons discuté des endroits où on veut qu’il reçoive le ballon, mais aussi de la gestion du côté gauche. On veut qu’il inquiète l’adversaire sans cesse.

Derrière Davies, non seulement le vétéran Milan Borjan protégera-t-il les buts, mais il portera également le brassard de capitaine.