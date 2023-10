Fougue et efforts signés Luguentz Dort

Quand le Québécois Luguentz Dort sera en action avec le Thunder d'Oklahoma City contre les Pistons de Detroit en match préparatoire au Centre Bell, jeudi soir, les amateurs de basketball montréalais verront en lui un joueur dont les marques de commerce sont la fougue et l'effort.

Lu a grandement évolué depuis ses débuts avec nous (en 2019). Je dirais au niveau de sa compréhension du jeu et de la ligue -- c'est souvent le cas, mais ça s'applique assurément pour lui , a dit en matinée l'entraîneur-chef du Thunder, Mark Daigneault.

Il a été toujours eu ce côté compétitif, fonceur et coriace. À son premier match (dans la NBA), il s'est précipité sur un ballon perdu tard, dans le match, et ç'a été un jeu vraiment crucial pour nous. Il est ce type de joueur depuis le tout début , a renchéri Daigneault.

Reflet de son ardeur au travail et de son sens du jeu, Dort a fini 9e de la NBA en reprenant 59 ballons perdus la saison dernière. Le principal intéressé natif de Montréal-Nord est évidemment emballé à l'idée de jouer devant les siens.

Juste d'être là, pour l'échauffement, et de penser que je vais jouer ici ce soir, c'est fabuleux, a dit Dort. Je n'ai jamais rêvé de quelque chose comme ça .

Beaucoup de monde ici aime le basket, et c'est bien que la NBA organise ce genre de match. Ça va être un "show". On va jouer avec intensité et j'espère que les amateurs vont avoir du "fun''.