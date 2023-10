Moins de viande au menu des Jeux de Paris 2024

Le Comité organisateur des Jeux olympiques de Paris 2024 proposera un menu novateur où l’offre végétale aura la primauté sur les repas à base de viande.

C’est aussi pour répondre à des préoccupations tant environnementales que de production durable que les athlètes découvriront des menus où les protéines d’origine animale seront considérablement réduites.

Selon les informations disponibles sur le site officiel de Paris 2024, les responsables des services alimentaires, les superviseurs et les chefs sont appelés à concocter des plats où l’apport en viande diminuera de moitié.

On peut y lire que selon l’objectif idéal visé, la réduction pourrait atteindre 60 %, laissant la part du lion à la cuisine végétarienne, végane ou végétalienne tout en s’assurant que l’approvisionnement pour la viande, les fruits et les légumes, soit autant que possible français et d’appellation d’origine contrôlée.

Il ne s’agit pas ici de brimer les goûts particuliers des carnivores ou des omnivores, mais d’adapter l’offre afin de mieux répondre aux préoccupations d’un nombre grandissant d’athlètes à travers le monde.

À grands coups de légumineuses

Un exemple frappant est celui de la boxeuse Tammara Thibeault. La championne du monde des moins de 75 kg est devenue végétarienne par choix en 2018.

Elle a appris à remplacer adéquatement ses besoins en protéines et en glucides tellement essentiels à sa subsistance, mais surtout à ses besoins d’athlètes.

En entrevue à l'émission Tout un matin, elle se réjouit et qualifie de vraiment cool l’idée mise de l’avant pour Paris 2024.

Je trouve que c’est une belle option et une belle initiative. Aux Jeux panaméricains en 2019 (à Lima au Pérou), j’ai mangé des sandwichs aux œufs pendant 10 jours, déjeuner, dîner, souper parce que je ne mangeais pas de viande.

Il reste que pour Thibeault, la diète sans viande est un choix personnel volontaire.

C’est quelque chose que je voulais faire depuis que j’étais vraiment jeune. Mais à 17-18 ans, quand tu habites chez tes parents, c’est un peu compliqué. C’est venu du jour au lendemain. Au fond, je n’en mangeais pas (de viande) tant que ça , souligne la boxeuse, qui explique aussi avoir fait ce choix pour des questions de santé et diversité de menu.

Ouvrir en mode plein écran Tammara Thibeault Photo : Quintina Lawrence

En tant que pugiliste et végétarienne, Thibeault reconnaît qu’elle fait encore partie d’une infime minorité au sein de son sport. Elle soutient aussi que son alimentation n’a pas vraiment d’impact positif ou négatif sur ses performances.

Au début, j’ai fait un suivi avec ma nutritionniste pour savoir comment procéder aux changements que cela allait amener. Il faut s’assurer d’avoir tous les nutriments. J’ai maintenant assez de connaissances pour savoir comment nourrir mon corps.

Les déplacements à l’étranger demeurent pour elle une préoccupation. Il est souvent difficile, voire impossible, de trouver à se nourrir convenablement en tant que végétarienne , a ajouté celle qui ne consomme pas de lait de vache sauf sous la forme de fromages auxquels elle ne peut tout simplement pas résister.

Dans certains pays, il faut que je sois un peu plus flexible sinon je ne mangerais pas. Alors oui, je mange quand même de la viande. Je dois performer et je dois donc nourrir mon corps , a précisé celle qui se trouve en ce moment en Colombie pour le camp de préparation en vue des prochains Jeux panaméricains.

Ceux-ci constituent le premier grand rendez-vous continental de qualifications olympiques en boxe qui se dérouleront à Santiago, au Chili, du 20 octobre au 5 novembre.

Un régime de plus en plus répandu

De façon plus générale, les sportifs de haut niveau qui ont adopté un régime sans viande sont de plus en plus nombreux. Parmi les noms les plus médiatisés, on retrouve ceux de Novak Djokovic, Serena Williams et du champion de formule 1 Lewis Hamilton.

Nutritionniste à l’emploi de l’Institut national du sport (INS), Evelyne Telmosse ne s’en étonne plus depuis longtemps. Elle estime que la décision de Paris 2024 est une bonne chose.

D’ajouter davantage d’éléments végétaux au menu et d’essayer de réduire l’empreinte carbone n’amène aucune contrainte du côté de la performance des athlètes ou de leurs besoins.

Elle reconnaît aussi que de plus en plus de sportifs se tournent vers le végétal. Elle y voit une tendance et elle accompagne les athlètes dans leur cheminement.

Les études ne démontrent pas un réel bénéfice sur la performance, mais il n’y a pas de désavantage non plus. Mais l’alimentation végétale est beaucoup plus riche en glucides, l’énergie primaire des athlètes.

Tout comme Tammara Thibeault, l’experte en nutrition sportive constate que c’est souvent dans le cadre des compétitions à l’étranger que l’on rencontre les obstacles ou les difficultés à respecter notre préférence.

Tu n’as parfois pas le choix d’apporter dans ta valise les aliments que tu connais, qui sont riches en protéines végétales, parce que tu ne connais pas l’offre que tu trouveras sur place. On se prépare et on adapte.

Elle insiste pour rappeler que les cafétérias olympiques continueront d’offrir des choix de menus reflétant les goûts et les habitudes de tous les pays sur tous les continents, des plats végétariens et des plats qui répondent à des diètes spéciales (cachère, halal, allergies ou autres).

Cela n’empêche pas les athlètes d’apporter leurs propres aliments de la maison qu’ils pourront consommer à leur guise et garder dans leur chambre au village des athlètes , a-t-elle souligné.

Enfin, le contingent du Canada emportera avec lui certains produits qui seront offerts au salon des athlètes mis sur pied par le Comité olympique canadien, comme du beurre d’arachide, de la confiture, du pain pour faire des rôties et des barres tendres.

L’objectif n’est pas que les athlètes viennent y manger tous les jours, mais de mettre à leur disposition des aliments qu’ils connaissent avec lesquels ils se sentent à l’aise en parallèle avec l’offre alimentaire qu’ils trouveront à Paris , conclut Evelyne Telmosse.

(Avec les informations de Geneviève Tardif)