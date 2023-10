TORONTO – C’est parfois long un camp d’entraînement. Parfois long et parfois utile.

Pendant trois matchs préparatoires, Martin St-Louis a gardé intacte une seule combinaison : celle de Kirby Dach, Juraj Slafkovsky et Rafaël Harvey-Pinard. Puis, à la veille du début de la saison, il y a dérogé.

Alex Newhook a pris la place du Québécois à Ottawa samedi dernier. Après un match en demi-teintes, ce tout nouveau trio, le deuxième de l’équipe, semble être la combinaison chanceuse de l’entraîneur. Ce sera le 15-77-20 svp, pas d’extra non merci, et on ne touche à rien.

Samedi soir dans la défaite de 6-5 en prolongation contre les Maple Leafs, une puissance de la ligue faut-il le rappeler, le triumvirat avait des allures d’arme secrète. Une première période un peu pâle, une montée en puissance en deuxième suivie d’une performance très dominante en troisième, les mots de St-Louis après le match.

Le gros point sur la route , dixit l’entraîneur, soutiré par le CH avait des allures de prix de consolation après que l’équipe eut laissé filer deux fois des avances de deux buts. Mais n’est-il pas question de progression individuelle cette saison? Peut-être était-ce donc les prémisses de quelque chose de plus grand qui se sont manifestées mercredi soir.

Lors d’une tablée éditoriale avec Radio-Canada Sports plus tôt cette semaine, Kent Hughes a parlé de l’importance d’avoir de la profondeur à l’attaque afin d’alléger le fardeau de Nick Suzuki et de Cole Caufield. Voyez plutôt ce qu’a rapporté l’estimé, bien que nouveau, collègue Marc Antoine Godin.

De demander à Nick et Cole de toujours être meilleur que le premier trio de l’autre bord, c’est difficile parce qu’il y a de très bons trios dans la Ligue nationale. Rendu au troisième ou au quatrième trio, on a peut-être plus de profondeur que d’autres équipes. On est capables de trouver des confrontations qui pourraient nous aider à cinq contre cinq. Ça donne plus de flexibilité aux coachs pour bâtir leurs trios avec les centres qui peuvent jouer à l’aile , avait fait valoir le DG dans une envolée presciente à donner froid dans le dos.

Dans ce cas précis, ce fut dès le deuxième trio que l’avantage bleu-blanc-rouge est clairement apparu. Le trio de Suzuki a-t-il été largement dépassé par celui d’Auston Matthews, mais il faisait plutôt bonne figure dès qu’on arrivait à le soustraire des pattes du gros Arizonien.

Inversement, le trio de Dach s’est régalé de son affrontement face à celui de John Tavares et a même eu le dessus sur celui de Matthews pour ce qui est de la possession de rondelle au cours des quelque trois minutes où ils se sont croisés.

Toutes ces bonnes actions ont commencé par l’implication de Slafkovsky profondément dans son territoire. Le jeune homme de 19 ans a frappé profondément l’adversaire ce qui a permis une contre-attaque du CH. Les trois attaquants se sont échangé la rondelle et Newhook a mis la touche finale à une superbe remise de Slafkovsky qui s’est montré patient et intelligent à l’embouchure du filet.

Ouvrir en mode plein écran Juraj Slafkovsky Photo : Getty Images / Claus Andersen

Ce que la confiance peut faire quand même. L’ailier disait s’amuser comme un fou récemment et la qualité de son jeu en témoigne.

Dach a vécu une transformation semblable à son arrivée à Montréal l’an dernier. St-Louis l’avait ramassé en lambeaux en provenance de Chicago – on exagère à peine – diminué physiquement et abattu mentalement. Il l’a aidé à devenir ce centre dangereux que l’on a sous les yeux actuellement.

Slafkovsky vivra-t-il la même chose? Difficile à dire, mais Dach a noté le changement dans l’attitude du jeune joueur.

C’est agréable de voir qu’il est revenu au jeu avec une telle confiance, motivation, attitude, compétitivité. En tant que jeune joueur, tu peux tomber dans une spirale négative. Il y avait beaucoup d’attentes et il a frappé le mur. C’est une expérience qui te force à ouvrir les yeux. Il est revenu plus motivé, plus dévoué et il veut faire ses preuves tous les soirs. Je suis content de jouer avec lui, on a du plaisir en ce moment , a lancé Dach, lui-même pas très vieux du haut de ses 22 ans.

Je pense que je sais encore comment jouer au hockey. Je sens que je retrouve mon jeu. Je continue à travailler et je me sens bien.

Dans le cas de Slafkovsky, c’est bien plus que la passe amassée sur le premier but de Newhook. C’est la mise en échec qu’il a encaissée de Jake McCabe en début de match sans broncher et en se protégeant mieux qu’il ne le faisait l’an dernier. Ce sont les six tirs tentés et les trois mises en échec distribuées.

C’est aussi, et surtout, la combativité dont il a fait preuve pour forcer Max Domi à commettre un revirement dans le territoire des Leafs qui a directement mené au deuxième filet de Newhook même si le premier choix du repêchage de 2022 n’en a récolté aucun bénéfice statistique.

C’est, globalement, la chimie développée par ces trois joueurs en peu de temps depuis l’arrivée de Newhook.

Aussi notre quatrième trio a super bien joué ce soir. Il est allé chercher deux buts. J’aime notre profondeur. Ça va être une année ou ce ne sera pas toujours les mêmes gars qui vont faire la job mais le groupe qui va travailler fort , a précisé St-Louis.

Ce n’était qu’un seul petit match, évidemment.

Rappelons ici que le Canadien a perdu. Qu’il a échappé des avances, qu’il a donné trois buts en 11 min 59 s en période médiane, qu’il n’a pas tiré au filet pendant 21 :41, qu’il a écopé de trois punitions en zone offensive, qu’il a accordé quatre buts avec un patineur en moins, deux fois en désavantage numérique et deux fois quand les Leafs avaient retiré leur gardien en fin de match.

Ce n’est pas exactement la définition de la perfection.

Mais ce n’est pas de cette façon que le CH mesure le succès. C’est plutôt avec les pas pris par les jeunes talents et, conséquemment, effectués par l’équipe. Les petits et les grands pas. À bien y penser, surtout les grands, si possible.