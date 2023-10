Un premier but pour Bedard, mais les Bruins l’emporte face aux Hawks

David Pastrnak a marqué pour donner les devants aux Bruins en deuxième période, en plus d'ajouter un but dans un filet désert, et Boston a gagné 3-1 contre les Blackhawks de Chicago, mercredi, alors que la jeune sensation Connor Bedard a inscrit son premier but dans la Ligue nationale de hockey.

Les Bruins ont inscrit un but par période pour se procurer leur première victoire de la saison, contre les Blackhawks, eux qui avaient joué contre les Penguins, la veille.

Trent Frederic a aussi marqué pour les Bruins, alors que Linus Ullmark a bloqué 20 tirs dans la victoire.

Matthew Poitras, la recrue par excellence des Bruins, a obtenu une aide sur le but de Frederic, pour son premier point dans la LNH.

Arvid Soderblom a repoussé 32 tirs pour les Blackhawks.

Frederic a créé l'égalité en première période, alors que Pastrnak a battu Soderblom du côté du gant pour donner l'avance aux siens.

Pastrnak a fait 3-1 lorsque l'adversaire a retiré son gardien pour un joueur supplémentaire.