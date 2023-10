Le Canadien s’incline dans un festival offensif à Toronto

Le Canadien de Montréal a laissé filer une avance de deux buts en troisième période tandis que l'attaquant Auston Matthews a inscrit un tour du chapeau, et les Maple Leafs l'ont emporté 6-5 en fusillade, mercredi à Toronto, au premier match de la saison.

Mitch Marner a inscrit le seul but en fusillade. Troisième des siens à s'élancer, le hockeyeur de Markham a touché la cible dans le haut du filet. Ilya Samsonov a ensuite frustré Kirby Dach, scellant le gain des siens.

Auston Matthews a réussi trois buts, dont le 300e de sa carrière.

Noah Gregor et William Nylander ont réussi les autres filets des Maple Leafs, tandis que Samsonov a bloqué 19 tirs.

Du côté du CH, le nouveau venu Alex Newhook s'est distingué avec deux buts.

Ouvrir en mode plein écran Alex Newhook a inscrit deux buts à son premier match avec le Canadien de Montréal. Photo : The Canadian Press / Frank Gunn

Cole Caufield, Jake Evans et Jesse Ylonen ont été les autres buteurs, tandis que Jake Allen a fait 37 arrêts.

Le Tricolore se dirigeait vers un gain de 5-3 avant les deux derniers filets de Matthews, dans les cinq dernières minutes du temps régulier.

C'est un gros point à l'étranger, a observé l'entraîneur-chef du CH, Martin St-Louis. Ç'a été un match de hauts et de bas... On a pensé avoir les devants 3-0. Je suis content de la bataille qu'on a livrée.

Matthews a réduit l'écart d'un angle difficile à 15:27, avant de concrétiser un huitième tour du chapeau en carrière avec 1:07 au cadran.

Il y a eu beaucoup de positif, a mentionné St-Louis. On va corriger les erreurs et on va avancer.

Evans a donné l'avance 1-0 au Tricolore à 3:01 au premier tiers, en échappée. Il a pu filer seul après que TJ Brodie ait cafouillé à sa ligne bleue.

Torontois de 27 ans, Evans a marqué dans le haut du filet après une belle feinte.

0:49 Jake Evans a inscrit le premier but de la saison du Canadien, en échappée, face aux Maple Leafs. Photo : The Canadian Press / Frank Gunn

Peu après, Tyler Bertuzzi a raté une chance en or de niveler le score, tout juste devant le filet d'Allen. Ce dernier a ensuite frustré John Tavares de la jambière.

Quelques minutes plus tard, Calle Jarnkrok a été puni pour avoir retenu. Durant la supériorité, la meilleure chance du Canadien est venue d'un tir dangereux de Mike Matheson, à la suite d'une passe de Caufield.

Arber Xhekaj et Ryan Reaves ont lâché les gants au milieu du premier engagement. Il n'y a pas vraiment eu de vainqueur, mais le jeune Xhekaj n'a pas du tout mal paru.

Newhook a doublé le coussin seulement 1:10 après le début de la période médiane, complétant un trois contre un.

Dach a amorcé la relance. Une fois au centre de la zone adverse, il a glissé au centre à Juraj Slafkovsky, puis la passe de ce dernier a été redirigée par Newhook. L'ancien de l'Avalanche du Colorado obtenait un premier but avec le CH.

À 5:50, on pensait que les visiteurs avaient pris un coussin de trois buts quand Caufield a fait mouche du cercle droit, grâce à une savante passe de Sean Monahan.

Toronto a toutefois protesté, et ce avec succès, ayant repéré un hors-jeu.

Les Maple Leafs ont réduit l'écart au milieu de la période, à l'aide d'un long tir des poignets de Noah Gregor. Posté près de la ligne bleue, il avait saisi une passe vive de John Klingberg.

Matthews a ensuite créé l'égalité avec son 300e but dans la LNH, à 14:51 au deuxième tiers.

Un tir de Mitchell Marner a bifurqué devant le but, puis Matthews en a profité pour battre Allen avec un tir haut.

Tard en deuxième période, Allen a fait un très bel arrêt contre William Nylander. La séquence avait débuté par l'interception d'une passe transversale de Jordan Harris.

Nylander allait se reprendre avec Evans au cachot, avec 44 secondes à disputer dans l'engagement.

Klingberg lui a refilé et Nylander a touché la cible grâce à un tir sur réception, du cercle droit.

Les Leafs ont mis de la pression tôt au troisième tiers où, après cinq minutes et des poussières de jeu, le tableau des tirs se chiffrait à 30-13 en faveur du club torontois.

On a plié mais on n'a pas cassé, a dit St-Louis. On a réussi une bonne poussée par la suite.

L'effort s'est concrétisé par la frappe égalisatrice de Caufield à 4:25, en avantage numérique. Matheson lui a envoyé le disque dans l'enclave et le tir du capitaine a dévié contre le bâton de TJ Brodie, avant d'entrer dans le filet. Le score devenait alors 3-3.

Ouvrir en mode plein écran Mike Matheson et Cole Caufield ont participé au pointage pour le Canadien. Photo : The Canadian Press / Frank Gunn

Newhook a complété son doublé 1:22 plus tard, faisant dévier un tir de la pointe de Xhekaj. Dach et Slafkovsky avaient fait du bon boulot en échec-avant.

Xhekaj a brillé à mi-chemin au troisième vingt, enlevant la rondelle à Matthew Knies avec un solide coup d'épaule, dans l'enclave.

Le Tricolore a ajouté ce qui avait l'air d'un but d'assurance à 11:55, résultat d'un cafouillage de Timothy Liljegren, loin dans sa zone. Rafaël Harvey-Pinard a pu refiler à Ylonen, qui a enfilé l'aiguille d'un magnifique revers.

Matthews a toutefois donné une toute autre allure au match.

Les Leafs sont une très bonne équipe, a dit Dach. Ils vont en profiter quand on leur donne du temps et de l'espace.

Allen a été superbe en prolongation : une fois en étirant le bâton, ainsi que deux fois en y allant d'arrêts de haut niveau dont un face à Matthews, seul devant lui.

Le Canadien va lancer la portion locale de son calendrier samedi soir, contre Chicago.

Mardi, le premier choix au repêchage Connor Bedard a fourni une passe pour aider les Blackhawks à entamer la saison avec un gain de 4-2 à Pittsburgh.

Mercredi, Bedard a réussi un premier but dans la LNH, mais les siens ont perdu à Boston, 3-1.

Les Maple Leafs débutent la campagne avec trois matchs à domicile. Ils vont aussi accueillir le Minnesota et les Hawks, samedi et lundi.

L'équipe torontoise arborait sur leur chandail le logo du prochain match des étoiles. L'événement sera présenté au Scotiabank Arena, le 3 février 2024.