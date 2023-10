Deux duos canadiens éliminés aux mondiaux de volleyball de plage

Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson l'ont emporté, mais les duos canadiens composés de Sarah Pavan et Molly McBain, et de Sam Schachter et Dan Dearing, ont vu leurs parcours s'arrêter en seizièmes de finale, mercredi, aux mondiaux de volleyball de plage au Mexique.

60es au classement mondial, Sarah Pavan et Molly McBain ont plié bagage après une défaite en deux manches (21-23, 12-21) face aux Américaines Kristen Nuss et Taryn Kloth, classées 2es au monde.

Les deux équipes ont proposé du jeu relevé en première manche, mais les Américaines ont largement dominé le deuxième engagement pour s'emparer de la victoire. Avec 31 points d'attaque, contre 19 pour les Canadiennes, c'est à l'offensive que le duel s'est décidé, alors que les deux équipes ont récolté un nombre semblable de points en bloquant (2 de chaque côté) et grâce aux erreurs de leurs adversaires (8 erreurs pour Pavan et McBain, 9 pour Nuss et Kloth).

Chez les hommes, la paire Schachter-Dearing, 33e au monde, a été vaincue en deux manches (21-16, 24-22) par les Australiens Thomas Hodges et Zachery Schubert, 10es au monde.

Schacter a inscrit 16 points tandis que son coéquipier Dearing en a marqué 13 dans la défaite. La paire termine son séjour mexicain avec une fiche de 2 victoires et 2 revers, tandis que Pavan et McBain ont perdu 3 de leurs 5 matchs au tournoi.

Plus tard mercredi, Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson, 4es favorites, affrontaient les Finlandaises Niina Ahtiainen et Taru Lahti-Liukkonen en seizièmes de finale. La paire canadienne l'a emporté en deux manches (21-17, 21-17) grâce à une récolte de 17 points de Wilkerson, dont 6 par blocs, jumelé aux 14 points inscrits à l'attaque par Humana-Paredes.

Il s'agit du seul duo canadien encore en lice aux mondiaux.