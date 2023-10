Mary Spencer à court d’arguments face à Femke Hermans

MONTRÉAL -- La Canadienne Mary Spencer (7-2, 5 K.-O.) a perdu face à Femke Hermans (17-4, 7 K.-O.), mercredi, au Casino de Montréal, voyant la Belge repartir avec les titres IBF et IBO des supers-mi-moyennes.

À sa deuxième tentative de mettre la main sur une ceinture mondiale, Mary Spencer a une fois de plus fait chou blanc. Devant la championne, elle n'a pas su trouver le rythme et les ouvertures qui auraient placé son adversaire en difficulté, s'inclinant pour une deuxième fois devant Femke Hermans.

Comme ce fut le cas en décembre dernier à Shawinigan, le combat est allé à la limite, mais Spencer s'est retrouvé avec la courte paille sur la carte des trois juges à 95-95, 96-94 et 97-93. La décision majoritaire reflète bien le déroulement du combat, et l'insistance constante de Femke Hermans.

Si le premier round s'est avéré très serré, Hermans a tout de même fait preuve de davantage de vitesse pour se montrer plus active et placer quelques coups de plus. La reprise a vu Spencer plus défensive. Malgré tout, Hermans a encore trouvé la faille pour lancer une série de coups précis en fin de deuxième round.

Une bonne deuxième moitié de 3e round a replacé Spencer sur le bon chemin. En changeant constamment de main, de droitière à gauchère, Hermans voulait déstabiliser la Canadienne, qui parvenait quand même à faire mouche avec de solides directs.

Ouvrir en mode plein écran Mary Spencer et Femke Hermans en plein combat. Photo : vincent ethier / Vincent Ethier Photography

Hermans s'est ressaisie au 5e. Elle y est allée de crochets solides et d'uppercuts précis qui ont laissé Spencer sans réponse. La tendance s'est poursuivie au 6e round, alors que la Belge a augmenté la cadence pour se replacer aux commandes.

Publicité

La bataille est demeurée intense pendant qu'Hermans s'appliquait à pousser Spencer dans les câbles. Aux 8e et au 9e rounds, Spencer ne parvenait pas à empêcher sa rivale de contrôler le rythme et le centre du ring.

Au 10e, Spencer avait besoin d'un miracle qui ne s'est pas produit.

En point de presse à l'issue du combat, la championne savourait son nouveau triomphe en sol québécois.

J’ai senti que le combat basculait à partir du 4e et 5e round. J’ai commencé à augmenter le rythme et à travailler plus. Je la touchais plus souvent avec des coups lourds. Chaque fois, elle devait reculer. Je sentais que ça devenait avantageux pour moi , a dit Hermans avec un large sourire.

Interrogée si elle avait eu à s'ajuster par rapport au premier duel de décembre 2022, Hermans a au contraire trouvé sa soirée plutôt facile.

C’était comme au premier combat. Elle n’a pas changé (sa tactique). Elle a changé sa mobilité. Il y a eu un magnifique travail de la part de son entraîneur de ce point de vue.

Je savais que je devais être prête. Je savais qu’elle n’allait pas commencer en attaquant comme la dernière fois et qu’elle serait plus attentive. Je savais qu’elle tenterait des attaques au corps en fin de combat. J’ai essayé d’éviter et tout s’est bien passé.

Elle attend que maintenant que le téléphone sonne. Elle est prête à affronter n'importe qui d'autre, surtout si sa prochaine adversaire détient aussi une ceinture.

Publicité

Déçue, mais pas découragée

Pour sa part, Mary Spencer a tout de suite eu de bons mots pour ceux qui lui avait permis permis de se présenter pour ce combat dans la meilleure forme de sa carrière.

Je me sens abattue, mais en même temps je me sens reconnaissante pour les occasions qui m’ont été offertes. Ce que j’ai appris n’est pas perdu malgré ma défaite. Je suis reconnaissante envers tous ceux qui ont travaillé si fort pour m’amener jusqu’ici , a pour sa part d’abord indiqué Spencer.

Émue, elle a ensuite salué le travail de son entraîneur Samuel Décarie.

Vous ne pouvez vous rendre compte à quel point ce gars travaille fort. Il n’y a pas si longtemps, il entraînait ma rivale (Marie-Eve Dicaire). Il faisait partie de l’autre équipe. Il est venu à mon secours quand j’en avais le plus besoin.

Difficile pour moi de vous dire à quel moment j’ai perdu ce combat. Il me faudra un temps de réflexion et le temps de revoir la vidéo. Mon sentiment à ce moment-ci est que j’ai trop attendu de placer le coup parfait. Mais peut-être qu’après avoir revu les images, je n’aurai plus la même opinion.

Elle ne croit pas que sa longue période de 10 mois loin du ring ait pu jouer contre elle. Et d’ailleurs, pas question de retraite.

Ne me dites pas que vous pensez que cette fille m’a éliminée pour de bon? Je me suis sentie tellement reconnaissante après chaque journée au gymnase et pleine d’énergie. En aucun temps, ai-je eu envie d’en finir.

Bazinyan en force

Erik Bazinyan (31-0, 22 K.-O.) est demeuré invaincu et a conservé les ceintures NABA et NABF des supers-moyens en signant une victoire par arrêt de l'arbitre à 1:44 du 6e round face à l'Américain Ronald Ellis (18-4-2, 12 K.-O.).

À sa deuxième visite à Montréal en un peu moins d'un an, Ellis a montré une belle combativité en début de combat avant de subir un sort identique à celui qu'il avait connu face à Christian Mbilli, en novembre 2021.

Les ripostes précises de Bazinyan ont quand même tenu Ellis en respect. Dans les derniers instants du 3e round, ce dernier a été atteint d'un solide crochet du gauche. L'Américain du Massachusetts a dû se réjouir en entendant le son de la cloche annonçant la fin du round.

Bazinyan et Ellis se sont partagé les deux reprises suivantes avant que le Lavallois n'assène une droite plongeante à la tempe d'Ellis. S'il s'est relevé au compte de huit, l'arbitre a jugé qu'il n'était pas en mesure de continuer.

Ellis a passé les six derniers mois au sein de la TCL, une ligue où les pugilistes livrent des duels d'un seul round. On ne peut pas dire que l'expérience lui a souri, si l'on en juge sa fiche de 3-6.

Ouvertures à sens unique

Plus tôt, Leila Beaudoin (10-1, 1 K.-O.) a récolté la 10e victoire de sa carrière dans les rangs professionnels. La boxeuse de Témiscouata a eu raison de la Mexicaine Estrella Valverde (19-12-2, 4 K.-O.) en récoltant une décision unanime des juges sur des pointages de 80-72, 80-72, 80-72.

Face à une adversaire plus aguerrie qu'elle, Beaudoin a cumulé les rounds un à un sans jamais être inquiétée ni avoir mis sa rivale en danger. Malgré un dernier round endiablé, on aurait aimé en voir davantage de la part de Beaudoin.

Ouvrir en mode plein écran Imam Khataev trop fort pour David Benitez. Photo : Vincent Éthier - Eye of the Tiger Management

Le Montréalais Christopher Guerrero (9-0, 5 K.-O.) a récolté une neuvième victoire en autant de sorties, une cinquième avant la limite, devant le Mexicain José Lopez (30-9-2, 16 K.-O.). Il l'a cette fois-ci remporté par arrêt de l'arbitre à 2:02 du 4e round.

Puissant et précis, Guerrero avait déjà terrassé son adversaire en l'envoyant au tapis pour un compte de huit dès la seconde reprise. Lopez n'a pas été le même par la suite.

Enfin, à sa première présence à Montréal, le nouveau protégé d'Eye of the Tiger, Imam Khataev (4-0, 4 K.-O.), a dominé un adversaire qui lui était nettement inférieur.

Venu d'Australie, ce Russe d'origine Tchétchène, visiblement coulé dans le même moule qu'Artur Beterbiev et Arslanbek Makhmudov, a liquidé l'Argentin David Benitez (9-9-2, 2 K.-O.), qui a vu son coin limiter les dégâts en jetant l'éponge à 2 min 30 s du troisième round.