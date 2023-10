Le cavalier Éric Lamaze, seul champion olympique canadien en saut d'obstacles individuel, a été suspendu mardi pour quatre ans par la Fédération équestre internationale pour avoir falsifié des documents médicaux remis à la Cour supérieure de l’Ontario et au Tribunal arbitral du sport (TAS).

Le Montréalais d’origine est au cœur de trois procès distincts, dont deux où il a remis lesdits documents. Le premier l’oppose au clan de la cavalière Karina Frederiks Aziz, qui plaide que Lamaze lui a vendu un cheval moins performant que décrit. L’autre, devant le TAS, a été initié par son refus de se soumettre à un test antidopage.

Dans chaque cas, le médaillé d’or des Jeux de Pékin s’était servi de son état de santé comme prétexte au report de ses séances en Cour. Lamaze serait atteint, depuis 2017, de glioblastome, une forme de cancer du cerveau.

Dans ces documents, un institut néerlandais d’oncologie indiquait que la convalescence d’une opération à la gorge, où le cancer s’est répandu, allait empêcher Lamaze de compléter le procès dans les délais prévus, selon ce que rapportait le Toronto Star le mois dernier.

Publicité

Or, ces documents ont été jugés frauduleux par Marvin Kurz, de la Cour supérieure de l’Ontario. Un détective engagé par le clan Aziz s’est adressé à un médecin ainsi qu'au département légal de l’Institut Chirec, présumés signataires des documents.

C’est faux. Je n’ai jamais écrit cette lettre, et j’ai encore moins souvenir de ce patient , avait alors souligné le médecin interrogé.

Lamaze, également poursuivi aux États-Unis dans une histoire de vente de chevaux, s’est vu demander le dédommagement de 32 400 $ US de frais de justice, en plus d’être maintenant suspendu par la FEI et mis à l’amende pour 15 000 euros (21 600 $ CA). Il a affirmé qu’il n’allait pas débourser ces montants, coûte que coûte. Il a jusqu’au 31 octobre pour faire appel de sa suspension, s’il le désire. Aucune décision n’a été rendue par l’athlète retraité pour l’instant.

À la lumière des événements des dernières semaines, plusieurs personnes remettent en question sa version des faits et même la véracité de son cancer.

Publicité

Seuls 8,3 % des gens survivent plus de deux ans avec le glioblastome. Des doutes sont donc soulevés quant aux capacités de Lamaze, près de six ans après la présumée détection de son cancer. Il a participé à des courses équestres jusqu’en 2021 et avait annoncé, en janvier, son retour à la compétition pour les Jeux panaméricains, qui s'amorcent le 20 octobre.

Je prends le blâme où je dois le prendre , avait-il affirmé au Toronto Star concernant les documents falsifiés, maintenant toutefois que son cancer est bel et bien réel.

Je ne suis pas en santé – c’est tout ce qui devrait importer. Je suis à 40 % de ma forme d’antan. Les gens devraient s’inquiéter que je sois seulement à 40 % de ma forme, plutôt que de se demander si j’ai ou non le cancer , avait-il ajouté.

Aziz adoptait un autre ton lors de l’annonce du verdict quant à la falsification des documents.

Il est temps que les gens apprennent la vérité sur l’homme qu’ils admirent depuis 15 ans, avait-elle déclaré à des médias anglophones en septembre.

D’abord employé d’écurie, Lamaze s’est frayé un chemin parmi les meilleurs cavaliers au monde.

Banni des JO de 1996 et de 2000 pour consommation de cocaïne, Lamaze a effectué sa rentrée olympique en obtenant l’or à Pékin, à l'aide de son cheval Hickstead. Cinq ans après le décès d’Hickstead, le Montréalais a obtenu le bronze aux Jeux de Rio.

Avec les informations du Toronto Star et de The Globe and Mail