Elle m’aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout! Ce jeu où l’on tirait les pétales d’une marguerite pour deviner si l’être cher nous aime, c’est à cela que je pense lorsque, à chaque olympiade, on annonce les nouveaux sports qui seront à l’affiche et ceux qui n’y seront plus.

C’est la triste réalité que vivent les athlètes de certains sports qui peuvent être ajoutés et éliminés au gré des comités organisateurs.

Celui de Los Angeles a dévoilé lundi la liste des cinq nouveaux sports qu’il compte ajouter à son programme en 2028. La liste devrait être approuvée par le Comité international olympique (CIO). Chaque fois, je m’interroge sur cette méthode.

L’ajout de nouveaux sports ou disciplines, c’est une chose, mais l’élimination d’autres, cinq ans avant la cérémonie d’ouverture, me brise le cœur.

Ouvrir en mode plein écran Une murale avec le logo des Jeux de Los Angeles Photo : Getty Images / Frazer Harrison

Les sports proposés par le comité LA2028 sont le baseball/softball, le cricket, le flag football, le squash et la crosse.

Vous pensiez sûrement que le baseball et le softball étaient déjà des sports olympiques. Vous avez raison. Tokyo 2020 les avait ajoutés à son programme, mais Paris 2024 n’en voulait pas. Il était évident que les Américains, puissants dans ces deux sports, feraient tout pour les ramener au programme, surtout pour des Jeux qui vont se tenir chez eux.

La même logique s’applique au flag football, mais c’est là où je sourcille et remets en question le sérieux de ce mécanisme voulant inciter les nations à poser leur candidature pour organiser des Jeux.

Le flag football n’est-il pas qu’un jeu qui sert de développement pour le football en Amérique du Nord? Oui et non.

En fait, ce sport est pratiqué dans une centaine de pays par plus de 20 millions de personnes, une statistique qui peut faire saliver un grand nombre de sports olympiques classiques. Et comparativement au football, le flag est aussi pratiqué par les femmes.

Il est quand même difficile de ne pas juger la crédibilité d’un sport lorsqu’on n’en a jamais vu à la télévision et qu’on pense que ce n’est qu’un jeu destiné aux enfants ou à des ligues de garage. Clairement, je dois être plus ouvert d’esprit.

Ce qui m’amène à un autre heureux élu, le cricket, un sport incompréhensible pour la grande majorité des Canadiens. Un sport où un match peut durer jusqu’à cinq jours! On a justement modifié les règles pour rendre ce sport plus attrayant avec la formule T20 . Cette formule limite chaque équipe à 20 séries de 6 lancers, vous comprenez? Moi non plus, mais tout ce qu’il est important de savoir, c’est que le jeu ne s’éternisera pas comme dans la formule traditionnelle.

La logique d’inclusion, ici, n’est pas celle du nombre de pays participants, mais plutôt celle des revenus possibles. C’est le nerf de la guerre : on veut ralentir le déclin de l’auditoire et, surtout, augmenter la valeur des droits de diffusion que chaque pays doit négocier avec le CIO .

En ajoutant le cricket, on veut conquérir le pays le plus populeux du monde, l’Inde, et ses marchés connexes. L’Inde paie un montant très modeste pour les droits de diffusion des Jeux olympiques, on parle d’à peine 20 millions de dollars américains. Lors de la prochaine négociation, on s’attend à ce que ce montant soit six fois plus grand.

Force est de constater qu’on risque de voir le cricket au programme olympique pour encore très longtemps.

Pour ceux qui aiment l’image de la marguerite, la crosse et le squash ont tiré les pétales je t’aime , alors que le breaking, qui sera disputé pour la première fois à Paris, a tiré le pétale pas du tout pour les Jeux de Los Angeles.

Pourtant, les racines du breaking ont pris forme dans les banlieues new-yorkaises.

On comprend donc qu’il y a de nombreux facteurs qui peuvent influer sur les choix.

Personnellement, j’assurerais à chaque nouveau sport une participation d’au moins deux Jeux consécutifs, et le retrait d’un sport devrait être annoncé dès qu’une ville est choisie, donc sept ans avant la cérémonie d’ouverture.

Mais qu’on aime ou pas, ce jeu de l’effeuillage de la marguerite est la nouvelle réalité olympique.