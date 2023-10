« Et moi, j'annonce le chaos et tu sais ce qu'il a pour lui, le chaos? Il est impartial », disait le Joker dans la trilogie The Dark Knight. Si cette affirmation du Joker est juste, la nouvelle saison sera particulièrement intéressante dans la Division atlantique, dont fait partie le Canadien.

Le CH lancera sa saison 2023-2024, mercredi soir, à Toronto. Et à moins de vraiment aimer la science-fiction, il est difficile d’imaginer que cette équipe puisse éviter l’une des deux dernières places dans sa division.

Quand Juraj Slafkovsky amorce la saison dans le deuxième trio et qu’Arber Xhekaj l'entreprend à titre de quart-arrière de la deuxième unité d’avantage numérique, il est assez facile de comprendre que cette formation, la deuxième pour l'âge dans la LNH , a encore énormément d’apprentissages à faire et que ses dirigeants ont encore plusieurs cases importantes à remplir.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Par contre, l’ADN de cette équipe annonce qu’elle se battra tous les soirs. Et elle le fera dans un environnement beaucoup plus imprévisible que celui auquel nous avons été habitués au cours des dernières années. Dans la Division atlantique, il y a très peu d’organisations à qui l’on peut poster, dès ce matin, des laissez-passer pour le tournoi du printemps.

Prenons le cas des Bruins de Boston, qui ont établi un fabuleux record la saison dernière en inscrivant 65 victoires. Or, ils ont perdu leurs deux premiers centres, Patrice Bergeron et David Krejci, qui constituaient en quelque sorte l’épine dorsale de la formation.

Les trois premiers centres des Bruins sont dorénavant Pavel Zacha, Charlie Coyle et Matthew Poitras, une verte recrue. S'ils parviennent à faire cette draconienne transition sans subir de sérieuses égratignures, il y aura sans doute beaucoup de DG dans la ligue qui vont se poser des questions.

***

Ouvrir en mode plein écran Rasmus Dahlin Photo : Getty Images / Bruce Bennett

À Buffalo, le Sabres seront très intéressants à voir jouer. Un grand nombre d’observateurs estiment qu’ils sont prêts à participer aux séries éliminatoires même s’ils forment l’équipe la plus jeune de la LNH , et même si les statistiques montrent qu’année après année, une très forte majorité des 16 équipes les plus âgées participent aux séries. Notons d’ailleurs que depuis 2016, près de 70 % des équipes qui ont participé à la finale de la Coupe Stanley faisaient partie du top 10 des formations les plus âgées.

Les Sabres comptent deux jeunes défenseurs exceptionnels en Rasmus Dahlin et Owen Power. Et leur premier trio, composé de Jeff Skinner, de Tage Thompson et d'Alex Tuch, marquera probablement entre 110 et 120 buts.

Le hic, c’est que toute cette belle machine repose sur les épaules du gardien québécois Devon Levi, âgé de seulement 21 ans.

Or, selon Hockey-Reference, les gardiens de moins de 22 ans qui ont disputé au moins 41 matchs et qui ont mené leur équipe aux séries n’ont pas été nombreux au cours des dernières années. Les trois derniers à avoir réussi cet exploit ont été Carter Hart (avec les Flyers en 2020), ainsi que Carey Price et Steve Mason (tous deux en 2009, avec le Canadien et les Blue Jackets, respectivement).

Il n’est donc pas certain que le pari des Sabres réussira.

***

À Détroit, ça branle aussi dans le manche. Steve Yzerman amorce sa cinquième saison à titre de DG et, pour l’instant, son système de recrutement/développement n’a réussi à produire que deux jeunes joueurs d’impact, soit l’attaquant Lukas Raymond et le défenseur Moritz Seider.

Même s’ils ont empilé les choix au repêchage à la tonne depuis plusieurs années, les Red Wings poursuivent leur reconstruction en embauchant des vétérans provenant d’ailleurs. Alex DeBrincat est un ajout intéressant en attaque, mais on a procédé à des ajouts douteux en défense en Jeff Petry et Shayne Gotisbehere.

De plus, une saison avec un duo de gardiens composé de Ville Husso et de James Reimer ne s’annonce pas nécessairement comme une randonnée dans un parc.

Du côté des Panthers de la Floride, le gazon n’est pas tout à fait vert même s’ils ont participé à la dernière finale de la Coupe Stanley. D’abord, il ne faut pas oublier que cette équipe s’était qualifiée de justesse pour les séries.

Elle avait acquis sa place parce que les pauvres Blackhawks de Chicago avaient déjoué tous les pronostics en battant les Penguins de Pittsburgh dans un match décisif à la fin du calendrier.

De longues séries sont synonymes de courte période de récupération et de blessures non guéries. Les piliers Aaron Ekblad et Brandon Montour vont rater le début de la saison en défense. En plus, les Panthers ont perdu l’abrasif Radko Gudas pendant l’été.

Et si quelqu’un peut prédire avec assurance que Sergei Bobrovsky connaîtra une bonne saison, qu’il lève la main!

***

Ouvrir en mode plein écran Thomas Chabot Photo : Getty Images / Tim Nwachukwu

Par ailleurs, si l’on jette un coup d'œil du côté d’Ottawa, on constate que ça fait quelque temps que l’on s’attend à une éclosion, mais qu’elle ne se produit jamais.

Depuis que D.J. Smith est en poste, les Sénateurs connaissent systématiquement de mauvais débuts de saison et terminent dans le dernier tiers de la LNH en défense (leur 20e place la saison dernière constituait leur meilleur résultat récent).

Le nom de Smith apparaît d’ailleurs très haut sur la liste des maisons de paris invitant les amateurs à miser sur l’identité du premier entraîneur qui sera congédié cette saison.

L’un des deux premiers centres des Sénateurs, Josh Norris, ne parvient pas à se remettre d’une blessure à une épaule. Thomas Chabot est surutilisé en défense et le gardien numéro un de l’équipe, Joonas Korpisalo, n’a jamais assumé la charge de travail d’un gardien numéro un.

Si vous suivez la trame de l’histoire, ça fait donc six équipes sur huit qui entament la saison avec des incertitudes majeures.

La bonne vieille loi de Murphy veut que tout ce qui est susceptible d’aller mal finisse par mal aller. Si elle devait s’appliquer à un peu tout le monde, ça pourrait donner lieu à une saison très intéressante.

***

Ouvrir en mode plein écran Auston Matthews Photo : Associated Press / Derik Hamilton

Tout cela nous laisse avec le Lightning de Tampa Bay et les Maple Leafs de Toronto.

Le Lightning a encore un noyau solide avec Victor Hedman, Mikhail Sergachev et Erik Cernak en défense ainsi que Nikita Kucherov, Brayden Point et Steven Stamkos en attaque. Mais le DG Julien BriseBois perd chaque année des talents ou des leaders importants en raison des contraintes du plafond salarial.

Cet été, ce sont Alex Killorn, Ross Colton et Patrick Maroon qui ont dû plier bagage.

En plus, le gardien étoile Andrei Vasilevskiy ratera les deux premiers mois du calendrier. Et quand un gardien commence à se faire opérer au dos, ce n’est généralement pas le début d’une séquence heureuse.

Le Lightning a amassé 98 points la saison dernière. Combien de points cette équipe laissera-t-elle filer pendant l’absence prolongée de son joueur le plus important?

Du côté des Leafs, le noyau composé d’Auston Matthews, Mitch Marner, William Nylander, John Tavares et Morgan Rielly est encore fiable et dominant. Il ne sera toutefois pas entouré de la même manière cette saison.

Le nouveau directeur général Brad Treliving a fait des choix étonnants en embauchant des attaquants comme Max Domi et Ryan Reaves. Deux vertes recrues, Easton Cowan et Fraser Minten, se joignent aussi au groupe d’attaquants des Leafs.

On verra le printemps prochain si ce sera suffisant pour éviter à l'équipe de s’effondrer dans les séries.

***

Bref, l’ordre établi est sérieusement menacé et les candidats susceptibles de recevoir un manche de râteau en plein front ne manquent pas.

Attachez bien vos ceintures, cette saison risque d’être fort amusante.