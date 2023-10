Sortie hâtive de Carlos Alcaraz au Masters de Shanghai

Le favori du tournoi de Shanghai, Carlos Alcaraz, a subi l’élimination dès les huitièmes de finale, mercredi. L’expérience du Bulgare Grigor Dimitrov, 32 ans, a primé sur la jeunesse de l’Espagnol au bout de trois manches de 5-7, 6-2 et 6-4.

Le tableau s’ouvrait pour Alcaraz avec l’élimination, ces derniers jours, de Daniil Medvedev (2e tête de série), Holger Rune (3e) et Stefanos Tsitsipas (4e). C’est le Russe Andrey Rublev qui devient le favori du tournoi, lui qui affronte l’Américain Tommy Paul plus tard mercredi.

De son côté, Dimitrov (19e à l’ ATP ) a rendez-vous avec le Chilien Nicolas Jarry en quarts de finale. Jarry a disposé de Diego Schwartzman en début de journée.

Le Bulgare accède à la prochaine étape malgré une première manche chancelante. Il a réussi le bris dès le cinquième jeu de la rencontre, mais Alcaraz lui a renvoyé la pareille – deux fois plutôt qu’une – pour finalement soutirer le premier acte.

En deuxième manche, Dimitrov a été impérial au service : il a remis 19 de ses 23 premières balles en jeu, a réussi deux as, n’a commis aucune double faute et, surtout, n’a donné aucune balle de bris à l’Espagnol de 20 ans. Il s’est emparé du premier jeu sur le service d’Alcaraz et n’a jamais regardé derrière ensuite.

Son de cloche similaire lors de la manche décisive, mais cette fois, Dimitrov a dû attendre au cinquième jeu avant de briser son adversaire. Malgré quelques bonnes séquences d’Alcaraz, celui-ci n’a pu remonter la pente.

L’Espagnol avait remporté ses trois premiers duels en carrière contre l’ancienne 3e raquette mondiale.