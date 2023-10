Rafael Nadal est attendu aux Internationaux d’Australie

Trois championnes des Internationaux de tennis d’Australie – Naomi Osaka, Caroline Wozniacki et Angelique Kerber – feront leur retour à Melbourne en janvier après des congés de maternité, tout comme le champion de 2022 Rafael Nadal, après son opération à la hanche, et le favori local Nick Kyrgios, qui était blessé au genou et au poignet.

Le directeur du tournoi, Craig Tiley, en a fait l’annonce mardi à l’occasion d’une conférence de presse de lancement. Nadal et Kyrgios tenteront de déloger Novak Djokovic, qui y a décroché son 10e titre cette année.

Notre champion de 2022, Rafael Nadal, a travaillé fort sur sa rééducation pendant la majeure partie de cette année, a déclaré Tiley. Il fait toujours de son mieux à Melbourne et personne ne peut douter de son intensité. J’ai été en contact avec son équipe et il est maintenant de retour sur le terrain et a hâte de revenir à Melbourne en janvier.

Le no 2 de l’ATP, Carlos Alcaraz, sera également présent, tout comme les trois premières raquettes mondiales chez les femmes : Aryna Sabalenka, Iga Swiatek et Coco Gauff.

Le tournoi se déroulera du 14 au 28 janvier, avec une journée d’ouverture tenue le dimanche pour la première fois. Le tournoi australien du grand chelem, comme les Internationaux de France, sera désormais présenté en 15 jours.