Les Canadiennes Sarah Pavan et Molly McBain avaient encore besoin d’une victoire pour continuer leur parcours aux Championnats du monde de volleyball de plage, au Mexique. Elles n’ont rien laissé au hasard, avec une victoire en deux manches de 21-13 et 21-10 contre les Équatoriennes Ariana Vilela et Karelys Simisterra, 81es mondiales.

Pavan et McBain ont dû jouer ce match de barrage après avoir conclu le premier tour au 3e rang de leur groupe avec une victoire et deux défaites, tout comme leurs adversaires équatoriennes. Classées 60es, elles restent en vie aux mondiaux avec une victoire cruciale pour la deuxième journée de suite, elles qui ont récolté leur seule victoire de la phase de groupe lundi, contre les Portoricaines Allanis Navas et Maria Gonzalez.

Le duo canadien jouera son match des 32es de finale mercredi, contre des adversaires toujours à déterminer. Les Canadiennes Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson (no 4) seront également du tour éliminatoire.

Dans le tableau masculin, les seuls Canadiens inscrits, Sam Schachter et Daniel Dearing (no 33) sont qualifiés pour les matchs à élimination directe. Ils affronteront d’abord les Australiens Thomas Hodges et Zachery Schubert, 10es au monde.