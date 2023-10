La fin du ruban multicolore, « un pas de recul pour la LNH »

Moins de quatre mois après avoir confirmé l’arrêt de ses « soirées de la fierté », la Ligue nationale de hockey (LNH) a effacé les dernières traces de son soutien aux communautés LGBTQ+ en interdisant le port de ruban multicolore sur les bâtons.

C’est très décevant, souligne Kristopher Wells, cofondateur de son principal fournisseur, Pride Tape. […] La LNH est maintenant vue comme une ligue qui prend des pas de recul, au lieu d’avancer et d’être pionnière.

Il y a près d’un an, le circuit Bettman a présenté son tout premier rapport sur la diversité et l’inclusion. Durant la saison, la majorité des équipes ont tenu des soirées de la fierté , finalement marquées par la controverse après le refus de sept joueurs de porter le chandail arc-en-ciel à l’échauffement.

Le port du ruban, en tout temps dans l’année, est à la discrétion des joueurs et des équipes. Le commissaire a finalement rayé les deux initiatives, plaidant vouloir éviter les distractions.

Si la LNH pense que les rubans et les uniformes étaient des distractions, ils viennent d’en créer une encore plus grande en les bannissant, soutient Wells en entrevue avec Radio-Canada Sports. On espère qu’ils infirment leur décision et qu’ils reconnaissent qu’ils ont pris la mauvaise.

On devrait plutôt se concentrer sur le duel entre la recrue Connor Bedard et la légende Sidney Crosby pour amorcer la saison, ou sur le début du parcours des Oilers, ajoute l’Edmontonien. Pas sur la négativité et l’échec du soutien aux communautés LGBTQ+.

Une association vouée à l’échec?

Les initiatives de la LNH envers les communautés LGBTQ+ n’auront pas fait long feu. Au sein d’un circuit où aucun joueur ouvertement homosexuel n’a encore foulé la glace, la culture aura primé, croit le rédacteur du mémoire L’acceptation de l’homosexualité dans les cultures du hockey universitaire québécois, David Brosseau.

Le hockey s’inscrit encore dans une culture où l’hétéronormativité et la masculinité hégémonique priment. Historiquement, selon les recherches, on voit que ça ne fonctionne pas avec la présence de l’homosexualité , explique-t-il.

L’annonce est surprenante d’un point de vue social, car se détacher d’une cause inclusive à cette époque-là est étonnant. Mais culturellement, avec le conservatisme qui règne dans la LNH, ce n’est pas étonnant.

Kristopher Wells croit quant à lui que la décision des dirigeants du circuit n’a pas été prise de concert avec ses joueurs. Après tout, pour sept joueurs qui ont refusé de porter le chandail de la fierté, des centaines d’autres ont participé à l’initiative , rappelle-t-il.

Depuis lundi, plusieurs hockeyeurs du circuit ont contacté le cofondateur et ses collègues afin d’exprimer leur désaccord face au bannissement, en plus d’effectuer d’autres commandes de ruban multicolore. Reste maintenant à voir si les couleurs de l’arc-en-ciel feront leur retour, contre le gré de la haute garde, sur les patinoires du circuit. La balle, croit-il, est dans le camp de l’Association des joueurs de la LNH.

Cette conversation n’est probablement pas terminée, prédit Wells. Tu peux bannir le ruban de la fierté, mais tu ne peux bannir la fierté.