Ben Shelton surprend Jannik Sinner à Shanghai

Ben Shelton participera aux quarts de finale d'un tournoi de la série Masters pour la première fois de sa carrière après avoir surpris la quatrième tête de série Jannik Sinner 2-6, 6-3 et 7-6 (5), mardi.

L'Américain âgé de 21 ans, qui a atteint le carré d'as aux Internationaux des États-Unis, a décoché 15 as pendant la rencontre.

J'avais confiance dans ma première balle de service, et je savais que je pouvais m'accrocher dans les échanges pour pousser les manches à la limite, a expliqué Shelton. Ma première balle n'était pas très efficace en première manche, et c'est lui qui dictait le rythme du match. J'ai ensuite pu trouver mes repères et j'ai connu beaucoup de succès avec ma première balle lors des deux manches suivantes.

Shelton, 19e tête de série, affrontera maintenant son compatriote Sebastian Korda, qui s'est retrouvé en quarts de finale d'un tournoi de la série Masters pour la deuxième fois de sa carrière. Korda a disposé de Francisco Cerundolo 7-5 et 7-6 (6).

Korda, qui a renversé contre toute attente la troisième raquette mondiale Daniil Medvedev au tour précédent, a fait fi d'une tentative de remontée de Cerundolo et préservé une balle de manche au bris d'égalité de la deuxième manche.

D'autre part, la huitième tête de série Casper Ruud a baissé pavillon 7-6 (3), 3-6 et 6-4 devant Fabian Marozsan. Ce dernier, 82e joueur mondial, croisera le fer au prochain tour avec le vainqueur du duel entre la 16e tête de série Hubert Hurkacz et Zhang Zhizhen.