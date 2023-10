Mary Spencer et Femke Hermans prêtes pour leurs retrouvailles

La Canadienne Mary Spencer et la Belge Femke Hermans ont aisément respecté la limite de poids à la veille de leur deuxième affrontement en championnat du monde en l’espace de 10 mois.

Première à monter sur le pèse-personne, Spencer (7-1, 5 K.-O.) a affiché un poids de 153,4 lb contre 152,9 lb pour Hermans (16-4, 7 K.-O.).

Celle-ci détient de la ceinture de l’IBO des super-mi-moyennes depuis qu’elle a défait sa rivale lors de leur premier duel, à Shawinigan, en décembre 2022.

Un deuxième titre, vacant celui-là, celui de l’IBF sera également en jeu, mercredi soir, au Casino de Montréal, offrant aux amateurs d’ici un deuxième combat d’unification en l’espace de quatre jours.

Ni l’une ni l’autre des boxeuses ne s’est adressée aux journalistes présents, une conférence de presse ayant déjà eu lieu lundi.

Tous les pugilistes inscrits sur la carte de mercredi ont aisément fait le poids.

Autres combats: Super-moyens NABA et NABF – 10 rounds

Erik Bazinyan (30-0, 21 K.-O.) CAN 166,4 lb c. Ronald Ellis (18-3-2, 12 K.-O.) USA 167,1 lb

Mi-moyens – 6 rounds

Christopher Guerrero (8-0, 4 K.-O.) CAN 149,5 lb c. Jose Lopez (30-8-2, 16 K.-O.) MEX 148,3 lb

Super-plumes – 8 rounds

Leila Beaudoin (9-1, 1 K.-O.) CAN 129,9 lb c. Estralla Valverde (18-11-2, 4 K.-O.) MEX 129,8 lb

Légers – 6 rounds

Jhon Orobio (4-0, 4 K.-O.) CAN 134,3 lb c. Jesus Solis Reyes (4-1) MEX 133,3 lb

Super-moyens – 4 rounds

Wilkens Mathieu (3-0, 2 K.-O.) CAN 167,2 lb c. Cesar Lopez Romo (2-0, 1 K.-O.)

Mi-lourds – 8 rounds

Imam Khataev (3-0, 3 K.-O.) AUS 176,6 lb c. David Benitez (9-8, 2 K.-O.) ARG 173,6 lb

Mi-lourds - 8 rounds

Mehmet Nadir Unal (5-0, 4 K.-O.) 177,7 lb c. Luca Spadaccini (9-5-3, 4 K.-O.) ITA 175,8 lb

Une ombre planait

Un tout autre sujet était encore sur toutes les lèvres dans le petit salon de l’hôtel du centre-ville aménagé pour l’occasion.

La robuste sortie d’Yvon Michel contre la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) et le juge Benoît Roussel à l’issue du combat perdu par Kim Clavel sur décision partagée devant Evelin Bermudez, continuait de faire jaser.

Le président d’Eye of the Tiger Management (EOTTM), Camille Estephan a commenté l’incident en pesant ses mots et en rappelant qu’il n’avait pas vu le combat.

Tout ce que je sais, c’est que deux juges ont donné le même résultat. Alors, pourquoi pointer un individu en Benoît Roussel? s’est d’emblée demandé Estephan.

Ouvrir en mode plein écran Camille Estephan s'insurge face à l'incident impliquant Yvon Michel et la RACJ. Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Boulet

Le promoteur a vite tourné les projecteurs sur le chroniqueur Ray Lalonde qui y était allé d’une sortie en règle à l’antenne d’une radio sportive spécialisée.

Publicité

J’ai vraiment eu une déception en écoutant Ray Lalonde sur BPM Sports dire que l’élément cirque devait sortir de la boxe professionnelle. Alors, on (EOTTM) est mis un peu là-dedans malgré nous. C’est un œil au beurre noir pour nous , a-t-il aussitôt enchaîné en insistant sur le fait que la représentante de la RAJC, Sylvie L’Écuyer avait été visée.

Elle essayait juste de faire sa job. On n’est pas des bullies (intimidateurs) dans la boxe.

Après avoir reconnu qu’il n’avait pas toujours été d’accord avec toutes les décisions des juges à l’emploi de la RAJC, Estephan estime qu’il faut savoir contenir ses émotions.

La Régie fait un très bon travail au Québec. C’est la seule régie qui s’initie dans la paie des boxeurs pour s’assurer qu’ils sont protégés et payés. Ils font un excellent travail pour la réputation du sport.

Je n’étais pas là. J’ai juste entendu des témoignages et regardé les nouvelles partout sur RDS, TVA et Radio-Canada. Comme tout le monde, je pense que les émotions ont eu le meilleur de la situation. Des fois, il faut se restreindre.

Estephan a ajouté qu’il valait mieux laver son linge sale derrière les rideaux plutôt qu’en public avant de s’insurger contre l’idée qu’un juge local doive nécessairement appuyer l’athlète local.

On peut lire entre les lignes que c’est un peu ce qui a été dit. C’est un peu du racisme. Ça n’a pas sa place. Il faut protéger l’intégrité du sport, s’assurer qu’on est juste. Comme promoteur on veut investir dans nos athlètes. On veut qu’ils gagnent et on veut mettre toutes les chances de notre côté.

3:54 Le promoteur Camille Estephan se prononce sur l'incident opposant Yvon Michel et la Régie des alcools, des courses et des jeux

Estephan a conclu avec un véritable cri du cœur pour le sport qu’il vend et qu’il adore.

Il faut démontrer qu’on est un sport professionnel, un sport avec de la classe et qu’on est ici pour promouvoir l’esprit sportif.