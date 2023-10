L'ex-sélectionneur de l'équipe féminine de soccer espagnole, Jorge Vilda, a nié mardi devant la justice avoir fait pression sur la joueuse Jenni Hermoso pour qu'elle minimise le baiser forcé de l'ancien président de la Fédération Luis Rubiales.

Entendus en tant qu'inculpés, Vilda et le directeur marketing de la Fédération espagnole de soccer (RFEF) ont nié, devant le magistrat responsable de l'enquête, avoir exercé une quelconque pression sur Jenni Hermoso ou sur son frère, ont indiqué des sources judiciaires à l'AFP.

Luis Rubiales, qui a démissionné de son poste le 10 septembre, a été inculpé dans cette affaire d' agression sexuelle, mais aussi de coercition en raison des accusations de pressions portées par la joueuse contre l'ancien patron du soccer espagnol et son entourage.

Proche de Rubiales, Vilda a été limogé début septembre par la RFEF, un peu plus de deux semaines après avoir remporté le Mondial avec la Roja le 20 août.

Après ce titre, Rubiales avait embrassé par surprise Hermoso sur la bouche. Son geste a provoqué l'indignation internationale et sa suspension provisoire par la FIFA.

La double Ballon d'or Alexia Putellas et ses coéquipières Irene Paredes et Misa Rodríguez, qui ont témoigné la semaine dernière devant le juge, avaient confirmé l'existence de pressions sur Hermoso et sur ses proches.

Rubiales a toujours affirmé que ce baiser était consenti.

Ce scandale a entraîné un mouvement de protestation des joueuses espagnoles, qui ont exigé des changements à la Fédération et menacé de ne plus jouer pour l'équipe nationale.

Un accord a finalement été trouvé le 20 septembre grâce à l'intervention du gouvernement, dans le cadre duquel la RFEF s'est engagée à mettre en œuvre les changements exigés.