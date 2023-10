L’exil des meilleurs nageurs canadiens : problème ou clé du succès?

Le constat est frappant au sein de la natation canadienne : la très grande majorité des meilleurs nageurs du pays s’entraînent ailleurs qu’au Canada.

Summer McIntosh, la vedette de la natation canadienne, nage à temps plein à Sarasota, en Floride, depuis l’automne 2022.

Maggie Mac Neil, championne olympique en titre du 100 m papillon, compétitionne sur le circuit universitaire de la NCAA depuis 2018.

Joshua Liendo, vice-champion du monde 2023 au 100 m papillon, a rallié les rangs des Gators de l'Université de la Floride en 2022.

Kylie Masse, quadruple médaillée olympique, a quitté le Centre de haute performance de Toronto pour suivre l’entraîneur Ben Titley en Espagne.

Et plus récemment, Penny Oleksiak, l’athlète olympique canadienne la plus décorée avec sept médailles, a pris la direction de la Californie, à quelques mois seulement des Jeux de Paris.

Une situation qui soulève un questionnement : est-ce normal que tous les meilleurs nageurs canadiens soient établis à l’extérieur du pays?

Radio-Canada Sports a posé la question à des nageurs actifs et retraités, à des entraîneurs et à des dirigeants de Natation Canada.

La réponse obtenue se résume à une question : si les résultats sont là, où est le problème?

Ce qui est important au bout du compte, c'est quoi? C’est que les nageurs soient performants, on est d’accord, lance avec passion Greg Arkhurst, entraîneur-chef du club CAMO natation à Montréal, qui supervise Katerine Savard et Mary-Sophie Harvey, deux membres de l’équipe nationale. Qu’ils s’entraînent au Canada ou à Tombouctou, moi, je m’en fous!

L'entraîneur Greg Arkhurst entouré de ses nageuses Katerine Savard et Mary-Sophie Harvey

Et tous les nageurs que vous avez nommés, qui s’entraînent à l’extérieur, ils ont performé ou non? , ajoute Arkhurst, dont le contrat avec le club CAMO a d’ailleurs été reconduit.

Le directeur de la haute performance de Natation Canada, John Atkinson, abonde dans le même sens.

Si nous avons des résultats avec la situation actuelle, est-ce acceptable? , lance-t-il à son tour.

John Atkinson, directeur de la haute performance et entraîneur national de Natation Canada

Ça importe peu, où nos meilleurs athlètes s’entraînent. L’important pour Natation Canada et pour le Canada, c’est d’obtenir les meilleurs résultats pour le pays.

Jamais je ne dirai à un athlète : "Tu dois rester au Canada, sinon tu n’auras aucun soutien", ajoute M. Atkinson. Non seulement ça aurait un effet néfaste sur l'athlète, mais aussi sur sa relation avec Natation Canada et l’ensemble de l’équipe.

M. Atkinson rappelle que son premier objectif à la tête de la fédération est d’avoir la meilleure équipe possible pour représenter le Canada aux Jeux olympiques.

Kylie Masse, Sydney Pickrem, Margaret Mac Neil et Penny Oleksiak

Et depuis son arrivée, en mars 2013, les résultats olympiques sont là : six médailles aux Jeux de Rio et le même nombre aux Jeux de Tokyo. C’est une médaille de plus que lors des sept Jeux précédents. De Séoul, en 1988, à Londres, en 2012, la natation canadienne avait amassé 11 médailles à la piscine.

Une approche personnalisée

John Atkinson utilise régulièrement le mot bespoke (sur mesure) pour décrire sa philosophie; terminée l’approche rigide qui dicte ce que l’athlète doit faire.

Dans le sport, ce n’est pas one fits all, (pareil pour tous), explique Maggie Mac Neil, championne olympique en titre du 100 m papillon qui nage en NCAA depuis 2018. Chaque nageur doit trouver ce qui fonctionne pour lui et qui le conduira ultimement à atteindre son plein potentiel.

Des nageurs canadiens qui s'entraînent en sol américain, il y en a toujours eu au moins 200 , selon le directeur de la haute performance, mais auparavant, Natation Canada refusait de les soutenir.

La différence avec John Atkinson, c’est qu’il est ouvert aux plans personnels des nageurs, contrairement à il y a 10 ans, où c’était : "Tu vas aux États-Unis? Au revoir" , nous dit-on au sein de la fédération.

Maggie Mac Neil

Ils se sont vraiment ouverts dans les dernières années à accepter que les nageurs puissent choisir où ils s’entraînent, reconnaît Katerine Savard, qui fait partie de l’équipe nationale depuis 2010. Ils ont probablement réalisé que ça fonctionne tout autant sans être obligé de centraliser tout le monde. Tant mieux. Ça démontre qu’il n‘y a pas qu’un seul type de programme qui fonctionne.

Le bien-être de l’athlète est au cœur de cette philosophie, nous dit-on. Et sans ce bien-être, les résultats ne sont pas à la hauteur.

L’entraîneur Greg Arkhurst résume cette approche en citant une ancienne gloire du tennis français. J’aime bien cette citation de Yannick Noah : "Le bonheur ne suit pas la performance, il la précède".

Bref, pour Natation Canada, la priorité est de s’assurer que chaque athlète soit à son mieux dans son environnement quotidien.

Au cas par cas

Parmi le lot de nageurs exilés, on retrouve Summer McIntosh, quatre fois championne du monde et âgée de 17 ans seulement.

À l’hiver 2021-2022, elle choisit de s’entraîner pendant quelques semaines à Sarasota, en Floride, avec l’entraîneur Brent Arckey. L’expérience est si concluante que l'athlète et sa mère choisissent de s’y établir dès l’automne 2022.

Pendant les Jeux Commonwealth (à l’été 2022), j’ai rencontré les parents de Summer et ils m’ont présenté leur plan. Ils m’ont demandé ce que j’en pensais, raconte M. Atkinson. On en a discuté et je les ai soutenus. C’est son parcours à elle.

Rencontré par une équipe de CBC l’été dernier, l’entraîneur de McIntosh, Brent Arckey, a voulu rassurer les Canadiens. Je suis parfaitement conscient de ce qu'elle représente pour le Canada. Hé Canada, ne soyez pas inquiets, nous allons prendre soin d’elle , a-t-il lancé à la caméra avec un grand sourire.

Voir le plus grand talent de la natation canadienne s’entraîner à l’extérieur du pays ne semble pas inquiéter les autres nageuses. Si Summer est plus heureuse où elle est, en Floride, ça serait bien maudit de l’obliger de revenir à Toronto , a réagi Katerine Savard, sourire en coin.

John Atkinson a eu le même type de discussion avec Joshua Liendo et ses parents, à l’été 2022. Le quadruple médaillé aux mondiaux a joint les Gators de l’Université de la Floride, en NCAA .

Josh Liendo a réussi un temps de 50,36 secondes en finale du 100 m papillon aux essais canadiens, en mars 2023.

Maggie Mac Neil nage sur le circuit universitaire américain depuis 2018 et n’est rentrée au pays que pendant les premiers mois de la pandémie de COVID-19.

Le cas de Penny Oleksiak est différent. Les derniers mois ont été difficiles pour elle en raison de blessures. Sa décision de quitter le Centre de Toronto pour la Californie, à moins d’un an des Jeux de Paris, confirme à certains observateurs qu’elle est désespérément à la recherche de solutions.

Kylie Masse, quadruple médaillée olympique, a choisi de s’expatrier en Espagne pour y suivre l’entraîneur Ben Titley, son mentor. Titley était l’entraîneur du Centre haute performance de Toronto pendant 10 ans, jusqu’à ce que son contrat ne soit pas renouvelé, en 2022. Un magicien, un grand leader qui parvenait à soutirer le meilleur de ses nageurs , nous a -t-on résumé.

Ben Titley, ancien entraîneur du Centre de haute performance de Natation Canada à Toronto

L’exil des nageurs semble d’ailleurs s’être amplifié avec son départ.

Ce serait trop facile de cibler le départ de Ben (Titley) pour expliquer la situation, explique Benoit Huot, détenteur de 20 médailles paralympiques en natation. C’est l’un des facteurs, mais ce n’est pas le seul.

Huot demeure toutefois convaincu que si Ben Titley était resté comme entraîneur au Canada, le noyau de nageuses serait certainement resté ensemble jusqu'à Paris 2024. Les performances étaient au rendez-vous et les nageuses savaient qu'elles étaient dans un environnement d'excellence.

Le fait que ce noyau de meilleures nageuses ait été regroupé à l’été 2020 est un fait rare dans l’histoire de la natation canadienne, nous dit-on.

Cette exception a été provoquée par les restrictions sanitaires imposées pendant la pandémie de COVID-19. La fermeture des frontières, l’isolement obligatoire en rentrant au pays et le fait que la piscine du HPC de Toronto était la seule ouverte expliquent cette réunion.

La situation n’a duré que quelques mois, Mac Neil et Sydney Pickrem étant retournées ensuite dans leur université américaine respective.

L’attrait des États-Unis

Les raisons sont donc nombreuses pour expliquer la décision des nageurs de s’entraîner ailleurs qu’au Canada : études, entraîneur, groupe d’entraînement, niveau de compétition de la NCAA ... Même la météo du sud des États-Unis, permettant les entraînements extérieurs, a été évoquée.

Mac Neil explique sa décision de rallier les rangs de l'Université du Michigan en 2018 par un besoin de changement. Ça faisait 10 ans que je compétitionnais avec les mêmes filles. Le bassin de nageurs est plus important aux États-Unis.

La présence des nageurs canadiens sur le circuit américain est d’ailleurs couronnée de succès. Plusieurs d’entre eux ont remporté des titres nationaux de la NCAA ces dernières, dont Mac Neil, Liendo et Taylor Ruck.

Il est toutefois difficile de savoir précisément quel soutien obtient chaque nageur, les principaux intéressés et Natation Canada préférant demeurer discrets à ce sujet.

L’aide peut être financière ou encore sous forme de conseils, selon les besoins de l’athlète. Natation Canada a un fonds discrétionnaire pour justifier ces frais.

L’expression soutien individuel multidimensionnel vient de John Atkinson et signifie que l’aide est adaptée à chaque individu et se présente sous plusieurs formes, dont celle des deux Centres nationaux haute performance.

Ces centres, basés à Toronto et Vancouver, sont financés par Natation Canada. Plusieurs nageurs de l’équipe nationale s’y entraînent à temps plein. Les nageurs exilés peuvent y revenir quand ils le veulent, ce qu'ils font lors de leurs passages au pays.

C’est important d’avoir ces centres, justifie M. Atkinson. Pendant la pandémie, si on ne les a pas, on n’a aucun résultat aux Jeux olympiques de Tokyo.

Le Centre haute performance de Natation Canada à Toronto

M. Atkinson rappelle qu’à son arrivée, le Canada comptait cinq Centres de haute performance et que son équipe en a fermé trois afin de réorienter l’investissement, entre autres, dans le développement… rappelant que c'est sous sa direction que Penny Oleksiak et Summer McIntosh ont été découvertes.

John Atkinson ne tient toutefois rien pour acquis. Il dit être vigilant et parfaitement conscient que les performances du Canada à la piscine aux Jeux de Paris seront scrutées à la loupe.