Fernandez avance à Hong Kong

Leylah Annie Fernandez a franchi le premier tour du tournoi de Hong Kong, mardi, après l’abandon de Victoria Azarenka (no 1).

La Bélarusse a jeté l’éponge lorsque la 60e joueuse mondiale venait de créer l’égalité à une manche partout en remportant la seconde 6-3. La Québécoise avait perdu la première 2-6.

L’analyse des statistiques du match qui n’ont eu aucune incidence sur le résultat final tendent à démontrer que le duel était très chaudement disputé, avec quatre as contre trois en faveur d’Azarenka et six doubles fautes contre cinq pour Fernandez.

C’est sur les premières balles de service en jeu à 73 % contre 59 % à l’avantage de Fernandez que l’on décèle un indice voulant qu’Azarenka, 19e à la WTA, n’était pas au mieux.

Rien n’a encore transpiré sur les motifs du retrait de la Bélarusse avant la tenue de la manche décisive.

Au prochain tour, Fernandez a rendez-vous avec Mirra Andreeva, une jeune russe de 16 ans, classée 50e du monde. Elle a éliminé l’Ukrainienne Dayana Yastremska, 97e raquette mondiale, en deux manches de 6-4 et 6-3.