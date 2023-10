Scheifele et Hellebuyck s’engagent pour 7 ans de plus avec les Jets

Les Jets de Winnipeg ont réglé deux dossiers importants en offrant des prolongations de contrat identiques de sept ans et d'une valeur annuelle de 8,5 millions $US à l'attaquant Mark Scheifele et au gardien Connor Hellebuyck, lundi.

Ces ententes entreront en vigueur au début de la saison 2024-2025.

Scheifele vient de connaître sa meilleure saison avec 42 buts. Il est au premier rang de l'histoire de l'organisation avec 19 filets en séries éliminatoires et avec 44 buts gagnants.

Il a été sélectionné septième au total par les Jets au repêchage de 2011. Il totalise 272 buts et 645 points en 723 matchs en carrière.

Hellebuyck, 30 ans, a quant à lui été repêché en cinquième ronde et amorcera mercredi sa neuvième campagne avec l'équipe.

L'Américain domine au chapitre des matchs joués (445), des victoires (238) et des blanchissages (32) dans le livre des records du club. Il a remporté le trophée Vézina, remis au meilleur gardien de la LNH, en 2022, et a été finaliste en 2018 et 2023.

Dahlin prolonge pour 8 ans à Buffalo

Rasmus Dahlin, qui s'est établi comme un meneur des Sabres de Buffalo en devenant l'un des défenseurs offensifs les plus menaçants à travers la Ligue nationale de hockey l'an dernier, a paraphé une prolongation de contrat de huit ans d'une valeur de 88 millions $US avec l'équipe lundi.

Ouvrir en mode plein écran Le défenseur Sabres de Buffalo Rasmus Dahlin. Photo : Bob Frid/USA TODAY Sports

Après plusieurs discussions qui ont majoritairement eu lieu au cours de l'été, l'entente est finalement intervenue à quelques jours du début de la saison. Les Sabres amorceront leur calendrier 2023-24 jeudi en accueillant les Rangers de New York.

J'ai grandi ici en tant qu'homme, a lancé l'arrière après la séance d'entraînement des siens. J'ai eu une ou deux années difficiles en début de carrière, mais j'ai beaucoup appris et cela a fait de moi une meilleure personne. Cela a fait de moi un meilleur compétiteur, ça m'a donné une mentalité de ne jamais abandonner.

Dahlin deviendra le joueur le mieux payé annuellement chez les Sabres lorsque son nouveau contrat entrera en vigueur. Il reste actuellement une saison à son précédent pacte de trois ans et 18 millions $US.

L'annonce de la prolongation de contrat à long terme de Dahlin permettra aux Sabres d'éviter que ce sujet soit une source de distraction pendant la saison. Elle permettra aussi à la formation de s'assurer des services de son joueur le plus talentueux pour tenter de se tailler une place en séries éliminatoires pour une première fois en 13 saisons.

Dès le début du camp d'entraînement, Dahlin s'est dit persuadé que les Sabres seront en mesure de tirer leur épingle du jeu et revenir dans la course pour une place en séries.

C'est l'heure. Je veux dire, nous n'avons plus aucune excuse , avait-il affirmé.

Le défenseur suédois de 23 ans fait partie du noyau de jeunes joueurs qu'ont assemblé les Sabres pendant leur reconstruction, aux côtés des joueurs de centre Tage Thompson et Dylan Cozens, ainsi que du défenseur Mattias Samuelsson. Éventuellement, le défenseur Owen Power, choisi au tout premier rang lors du repêchage de 2021, devrait aussi être un joueur important chez les Sabres.

À sa cinquième saison dans la LNH, l'an dernier, Dahlin a montré toute l'étendue de ses qualités de meneur de jeu, qui ont poussé les Sabres à faire de lui le premier choix au total lors de l'encan de 2018.

Il a inscrit 15 buts, un sommet en carrière, et terminé la saison à égalité au cinquième rang chez les défenseurs du circuit avec une récolte de 73 points.

Nous savons que nous avons un joueur en Rasmus Dahlin qui continuera à devenir meilleur au moins pour les neuf prochaines années, a expliqué le directeur général Kevyn Adams. Ça envoie un gros message à notre équipe et à nos partisans, à propos de l'engagement des propriétaires et de l'importance de Dahlin pour notre organisation.

Les deux saisons les plus productives de Dahlin - il avait inscrit 13 buts et 53 points en 2021-22 - coïncident avec l'arrivée de l'entraîneur-chef Don Granato, qui a incité ses joueurs à jouer sans craindre de commettre des erreurs.

Il s'agissait d'un changement majeur par rapport à son prédécesseur, Ralph Krueger, qui avait demandé à Dahlin de jouer un rôle plus défensif.