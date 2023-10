Sur le coup de 14 heures, lundi, nous avons appris que l’Avalanche du Colorado avait réclamé au ballottage le gardien Ivan Prosvetov, des Coyotes de l’Arizona. Prosvetov est un gardien de 24 ans qui, en 13 matchs dans la Ligue nationale jusqu’à maintenant, a affiché une moyenne de buts alloués de 4,07 et un taux d’efficacité de ,871.

C’est drôlement similaire à la moyenne de 4,11 et au taux d’efficacité de ,871 que Cayden Primeau, un autre gardien de 24 ans, a présenté en 21 matchs dans l’uniforme du Canadien.

Le fait que l’Avalanche se soit tourné vers ce profil de gardien pour pallier l'absence du gardien auxiliaire Pavel Francouz démontre bien quels étaient les risques pour le Canadien de soumettre Primeau au ballottage.

Au lieu de cela, le Tricolore amorcera le calendrier avec trois gardiens dans sa formation, comme à la belle époque de Richard Sévigny au début des années 80.

Je n’ai jamais fait ça alors il va falloir que je m’habitue , a convenu l’entraîneur-chef Martin St-Louis, qui ne sait pas encore exactement comment ni pour combien de temps l’équipe va gérer cette situation.

Lundi, à l’entraînement, Primeau, Jake Allen et Samuel Montembeault ont tour à tour quitté la patinoire où travaillait toute l’équipe afin d’aller travailler de façon individuelle sur l’autre glace en compagnie de l’entraîneur des gardiens Éric Raymond. Une fois la saison en marche, le gardien partant risque de travailler davantage en solo la veille du match.

J’ai essayé de leur forcer la main, de rendre leur décision difficile, mais je n’avais aucun contrôle sur ce qu’ils feraient , a indiqué Primeau en commentant le fait que la direction de l’équipe avait décidé de lui faire une place.

C’est un peu différent de l’escouade de réserve (durant la pandémie) alors qu'on avait trois gardiens. Mais je vais puiser dans l’expérience prise à ce moment-là et l’utiliser maintenant.

Même après le renvoi de Joel Armia et Gustav Lindström à Laval, le fait de garder trois gardiens a forcé le CH à renoncer à un huitième défenseur ou à un 14e attaquant.

Le sort de l’ailier Emil Heineman était en quelque sorte scellé pour des raisons logistiques, et St-Louis a noté que le plus grand rôle qui l’attend avec le Rocket de Laval aidera son développement.

Jesse Ylönen et Justin Barron ont tous les deux obtenu un poste au sein de la formation du début de saison. Photo : AP / Matt Slocum

En défense, cependant, il a fallu faire un choix entre Justin Barron et Mattias Norlinder, et c’est Barron qui amorcera la saison à Montréal.

J’ai essayé de rester dans le présent, a confié Barron. L’an dernier, quand j’y repense, je n’étais pas content de la façon dont ça s’était passé, mais je sens que cette année j’étais plus confiant et plus assuré dans mon jeu. Dans l’ensemble, je suis plus heureux de mon effort.

St-Louis a mentionné que Norlinder l’avait impressionné et qu’il avait connu un maudit bon camp .

Le Suédois a fait des pas de géant dans sa gestion de la géométrie des glaces nord-américaines, du temps et de l’espace à sa disposition, mais il continuera à parfaire cet aspect du jeu avec le Rocket en attendant une occasion de rappel.

De manière générale, je dirais que je me sens plus en confiance avec la rondelle, a confié Norlinder après le match de samedi à Ottawa. Je transporte la rondelle davantage. J’ai l’impression qu’au camp de l’an dernier je me cachais un peu, je ne voulais pas vraiment la rondelle. Cette année, je suis plus confiant.

Le Canadien a besoin d’améliorer son avantage numérique et Norlinder se présentait comme une option intéressante pour travailler à la pointe sur la deuxième unité. Mais face aux Sénateurs, samedi, St-Louis a privilégié l’utilisation d’Arber Xhekaj dans ce rôle.

En deuxième moitié de saison dernière, Barron et Xhekaj s’étaient un peu partagé la tâche, et Barron pourra aspirer à cette responsabilité s’il obtient un poste régulier au sein du top-6.

Mais pour l’heure, c’est Xhekaj vers qui la deuxième unité d’attaque à cinq va se tourner.

Son tir est lourd. Et ce n’est pas seulement son lancer frappé, son tir des poignets aussi est lourd, il le dégaine rapidement et il est capable de se frayer un chemin.

La place de Barron dans la formation n'est pas coulée dans le béton, pas plus que la pérennité d'un régime à trois gardiens. Bien des choses risquent de changer au jour le jour, et c'est également vrai pour la façon dont St-Louis a concocté ses trios en vue du début de la saison.

Josh Anderson et Nick Suzuki (photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Josh Anderson au sein du premier trio

L’entraînement de lundi a par ailleurs brossé le portrait de ce qui devrait constituer la formation du Canadien à l’occasion du match inaugural, mercredi soir à Toronto.

Josh Anderson retrouvera Nick Suzuki et Cole Caufield au terme d’un camp d’entraînement qui a emballé St-Louis.

La saison dernière, si l’on se fie aux statistiques compilées par Natural Stat Trick, Anderson s’était révélé l’une des options les moins efficaces au sein du premier trio.

Le ratio de lancers obtenus par le trio de Suzuki quand Anderson les complétait à égalité numérique était de seulement 34,33 % alors que Suzuki et Caufield ont dirigé 50,3 % des tirs à 5-contre-5 lorsqu’ils étaient complétés par un autre ailier.

Leur ratio de buts attendus avec Anderson était de 28,9 % avec Anderson et de 44,68 % sans lui. Et le trio obtenait à peine 20 % des chances dangereuses de marquer quand Anderson était sur ce trio et de 42,37 % avec un autre ailier.

Bref, rien de concluant au sein d’un trio qui, quoi qu’il en soit, doit faire des progrès dans sa possession de rondelle à forces égales cette année.

Alors, pourquoi revenir avec Anderson ?

Je pense qu’au niveau de son travail loin de la rondelle et sa compréhension de l’équilibre dont on a besoin dans les différentes zones de la glace – il ne doit pas juste patiner là où il veut aller, il a besoin de patiner là où le jeu le demande – j’ai vu une progression chez lui l’an dernier et encore cette année , a répondu St-Louis.

Le pilote du Canadien ira au jour le jour avec ses combinaisons et tiendra compte de l’identité de son adversaire pour élaborer ses trios. Or, Anderson est constamment l’un des meilleurs joueurs du CH face aux Maple Leafs, ce qui justifie de commencer la saison de cette façon.

Le jeune Alex Newhook, lui, amorcera la saison à la gauche de Kirby Dach et Juraj Slafkovsky au sein d’une unité remplie de potentiel. St-Louis a mentionné qu’il préférait ne pas mettre trop de pression sur Newhook en lui confiant la charge d’un trio dès le début de la saison, mais que cela pouvait changer assez rapidement.

Sean Monahan héritera du poste de troisième centre et sera flanqué de Tanner Pearson et Brendan Gallagher. Leur rendement lors d’un match préparatoire à Toronto a convaincu St-Louis qu’il pouvait s’agir d’un trio responsable qui ne manquera pas d’expérience.

Avec Christian Dvorak qui est à l’écart, on a besoin d’un joueur pour occuper ce rôle-là, et c’est Monahan qui va commencer là, a dit l’entraîneur. On verra ce qui arrivera quand Dvorak reviendra.

Le nom de Dvorak sera inscrit sur la liste des blessés à long terme et il sera admissible à un retour au jeu le 4 novembre à St-Louis.