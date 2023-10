L'Espagnol Carlos Alcaraz s’est qualifié lundi pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghaï grâce à un gain de 7-6 (7/1) et 6-4 contre le Britannique Daniel Evans.

Contre toute attente, le numéro deux mondial et favori du tournoi chinois a cependant été le premier à essuyer un bris de service dès le quatrième jeu, et à zéro par surcroît.

Après avoir été incapable de convertir ses cinq balles de bris au jeu suivant, Alcaraz n’a pas raté sa chance au septième jeu. Le bris d’égalité n’a ensuite été qu’une formalité.

Au prochain tour, Alcaraz rencontrera le Bulgare Grigor Dimitrov, 18e tête de série, qui a défait le Russe Karen Khachanov 7-6 (8/6) et 6-4.

Dans un autre duel, le Russe Andrey Rublev (no 5) a réussi 35 coups gagnants pour prendre la mesure du Français Adrian Mannarino (no 31) 6-3 et 6-0. Son prochain match l’opposera à l'Américain Tommy Paul (no 12).

De son côté, le pugnace argentin Diego Schwartzman a causé une surprise en éliminant l'Américain Taylor Fritz (no 7) 6-4, 3-6 et 7-6 (7/5). Il s’agissait de sa première victoire face à un rival du top 10 en presque 18 mois.

Le Grec Stefanos Tsitsipas (no 4) a également trébuché au troisième tour en pliant l’échine 4-6, 6-3 et 5-7 devant le Français Ugo Humbert (no 32).

Autres résultats de troisième tour :

Nicolás Jarry (CHI/no 22) bat Lorenzo Sonego (ITA) 7-6 (7/4), 6-2

bat Lorenzo Sonego (ITA) 7-6 (7/4), 6-2 J.J. Wolf (USA) bat Matteo Arnaldi (ITA) 2-6, 6-3, 7-6 (7/4)

Tommy Paul (USA/no 12) bat Arthur Fils (FRA) 6-4, 6-7 (7/9), 6-4

Avec les informations de Associated Press