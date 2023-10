Cricket et flag-football au menu des Jeux de 2028

Tout porte à croire que le cricket et le flag-football seront au programme des Jeux de 2028 qui auront lieu à Los Angeles.

L’annonce officielle doit avoir lieu lors de la réunion du Comité international olympique (CIO) qui commencera dimanche à Mumbai en Inde.

Toutefois, des sources ont confirmé à certains médias, dont The Guardian et l’Associated Press, que le cricket a été retenu pour les JO de 2028, tout comme le flag-football, le baseball et le softball.

Le cricket n’a été présenté qu’une seule fois aux JO, soit lors de ceux de Paris en 1900.

Ce n’est pas un hasard si l’annonce aura lieu à Mumbai puisque le cricket est de loin le sport le plus populaire de l’Inde. Le CIO jette un œil plus qu’intéressé sur le pays qui compte maintenant 1,4 milliard d’habitants et qui semble avoir des ressources financières à dépenser.

Thomas Bach, le président du CIO, a affirmé il y a quelques semaines que l’Inde a soumis un solide dossier pour appuyer sa candidature dans le but de présenter les Jeux de 2036.

Le dossier de l'Inde concernant le dopage est toutefois moins reluisant. Selon le dernier rapport de l'Agence mondiale antidopage, il est le deuxième pays présentant le plus grand nombre de violations derrière la Russie.

Quant au flag-football, un sport sans contact joué à cinq contre cinq, la NFL espère que son entrée dans le programme olympique de Los Angeles fera rayonner le football ailleurs sur la planète. La puissante ligue privée américaine s’était même alliée avec l’Organisation internationale de football américain (IFAF) pour mousser la candidature du flag-football auprès du CIO en vue des Jeux de 2028.

Ce sera aussi le retour du baseball et du softball, deux sports ancrés dans la culture américaine, qui étaient au programme des Jeux de Tokyo, mais qui ne seront pas disputés à Paris en 2024.

La crosse et le squash pourraient aussi être au menu des JO de Los Angeles.

Certains sports n’auraient toutefois pas réussi à se tailler une place, dont le breakdance, qui sera vraisemblablement l’histoire d’un seul JO, ceux de Paris. Les sports motorisés (course automobile), le karaté et le kickboxing auraient aussi été écartés.

Avec les informations de Associated Press et The Guardian