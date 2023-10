Le CIO, un organisme à but non lucratif, dites-vous?

Salaires des hauts dirigeants, revenus, valeur des contrats attribués... Le site bien informé Inside the Games a offert ce qui semble être une première , la semaine dernière : le résultat de ses accès aux coulisses du Comité international olympique (CIO) et, encore plus rare, à ses livres comptables.

Le site a publié les salaires de quelques responsables de l'organisme sous la plume de son chroniqueur David Owen, journaliste à la très haute crédibilité qui a travaillé pendant 20 ans pour le Financial Times, aux États-Unis, en Europe et même au Canada.

L’auteur raconte avoir reçu ces informations par le biais de l'organisme Pro Publica, qui regroupe des journalistes d'investigation basés aux États-Unis.

C’est grâce à un formulaire d’impôt américain qu'ils ont pu obtenir ces précieux renseignements : le formulaire 990, une déclaration annuelle que les organisations exonérées d'impôt doivent déposer auprès de l'Internal Revenue Service des États-Unis et que Radio-Canada Sports a pu consulter.

Ouvrir en mode plein écran Déclaration de revenus du CIO Photo : Robert Frosi

Pour les employés, cela concerne toute personne dont le salaire excède les 200 000 dollars américains et qui a des responsabilités, des pouvoirs ou une influence sur l’organisation dans son ensemble .

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général du CIO, Christophe De Kepper Photo : Getty Images / Matt Roberts

Ce qui semble être le cas du directeur général du CIO , Christophe De Kepper. Son revenu annuel dépasserait le million de dollars canadiens lorsqu'on inclut toutes les formes d'indemnités et le fonds de pension. Celui de la directrice des opérations Lana Haddad est, lui, estimé à 1 269 555,41 $.

On trouve également, dans le document, la rémunération du directeur général des Jeux olympiques, Christophe Dubi, qui est évaluée à 975 350,46 $, et celle du directeur sportif Kit McConnell, à 965 474,78 $.

Richard Budgett, directeur médical et scientifique, ferme la marche avec un salaire de 730 512,33 $.

Le président Thomas Bach, lui, a rendu publiques ses indemnités, qui s’élèvent à 325 430 $. Indemnités , car il ne touche pas de salaire.

Le salaire des hauts responsables du CIO aurait augmenté de 50 % en quatre ans. Comme l’explique le journaliste David Owen, en supposant que le nombre de cadres dirigeants s'élève à 24 tout au long de l'année 2022, cela porterait le salaire moyen/avantages à court terme versés à chaque membre du groupe à plus de 570 000 $US , soit 780 000 dollars canadiens.

Les déclarations finales montrent que le total des salaires et avantages des membres de la direction ont atteint les 20 millions $.

Dans le formulaire 990, on peut lire que le CIO a déclaré 6 milliards $ de revenus pour l’année 2021. On y apprend également que la société qui a eu le contrat avec le CIO le plus lucratif en 2021 est l'agence de publicité et de conseil Essence Global, basée à Londres. Le montant de l'entente avoisine les 40 millions $, suivi de près par celui du cabinet d’avocat londonien Bird Bird LLP, qui a engrangé des revenus de 22 millions $ à la suite d'un contrat avec l'organisme olympique.

Ouvrir en mode plein écran Siège du CIO à Lausanne Photo : Getty Images / Robert Hradil

Au vu de ces chiffres, rappelons que la nouvelle maison olympique inaugurée en juin 2019 a coûté 213 millions $.

Le CIO affirme qu’il verse 90 % de ses 11 milliards $ (revenus cumulatifs des années 2017, 2020 et 2021) pour soutenir le sport mondial. Le reste est utilisé en frais de fonctionnement. Par son caractère non lucratif, les revenus générés par le CIO à chaque Jeux olympiques sont exonérés d’impôt.

Le CIO n'est pas le seul OBNL dans le monde du sport. La plupart des fédérations sportives internationales sont des organismes de ce type de droit suisse ou monégasque, et plusieurs d'entre elles ont aussi des revenus importants. La FIFA, par exemple, annonce des revenus pour l'exercice 2019-2022 de plus de 10 milliards $, la fédération internationale d'athlétisme (World Athletics), de 74 millions $ pour l'année 2022, et la FINA, de 30 millions $ pour 2022. Dans les trois cas , les salaires de leurs responsables ne sont pas rendus publics.

Deux économistes s'expliquent

François Gosselin est économiste et a une vaste expérience au niveau international. Il explique que de voir de grandes sociétés qui ont un statut d' OBNL est une chose courante.

Aux États-Unis par exemple, vous avez énormément d’institutions financières, des entreprises dans le domaine de la santé qui sont structurées comme des OBNL , qui ont des dizaines de milliers de salariés et qui font des revenus comme ceux des grandes organisations sportives. Ce qui n'est pas gênant dans le monde de la finance, c'est que l'on veut aller chercher les meilleurs avec des salaires attrayants. Dans le cas des organisations sportives, ce qui est gênant, c’est que sous couvert d'un discours philanthropique ou qui véhicule certaines valeurs, on engrange des revenus faramineux et on paye les dirigeants avec des salaires assez conséquents.

L'économiste québécois ne comprend pas pourquoi ces organisations, comme le CIO ou la FIFA , offrent de tels salaires, car ils ne font face à aucune concurrence.

Ouvrir en mode plein écran Gianni Infantino Photo : afp via getty images / CYRIL NDEGEYA

Par exemple, à l’ ONU , qui a une mission de service public, une mission internationale un peu similaire avec les organisations sportives, les gros salaires ne dépassent pas les 250 000 $ ou 300 000 $. Alors, il y a toute cette question : qui cherche-t-on à faire venir au CIO ou à la FIFA et pourquoi se sent-on obligé de payer ces salaires-là alors que l’on trouverait d'excellents candidats à une fraction du prix?

Magaye Gaye est un économiste sénégalais, professeur à l’Institut supérieur de gestion de Paris. Pour lui, les salaires des hauts responsables du CIO qui ont été rendus publics sont tout simplement déraisonnables.

Il y a trois problématiques face à cette situation. La première, c’est que c’est trop, c’est démentiel, c’est exagéré, estime-t-il. Au regard du contexte actuel, qui se caractérise par une croissance mondiale qui est en berne avec une pauvreté qui est de plus en plus accentuée, il n’est plus acceptable qu’un petit groupuscule de personnes gère les énormes bénéfices du football mondial, de l’athlétisme, de l’olympisme, en fait de tout ce a trait au sport mondial.

De plus, des salaires élevés portent atteinte à la mission de ces organisations, surtout si elles sont à but non lucratif. Il y a pour moi une entorse au processus de transparence, notamment celui enclenché par le CIO en 2015.

Il faut rappeler qu’à cette époque, et pour répondre aux affaires de corruption qui touchaient l’organisme olympique, le président Thomas Bach avait dit faire de la transparence sa priorité. Pour l'économiste, les salaires exorbitants révélés par l'enquête montrent que l’opacité continue de régner au sein de cette organisation. Il faut que les choses changent, affirme-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Thomas Bach, président du CIO, continue de prêcher pour la présence des Russes et des Bélarusses aux Jeux olympiques de Paris. Photo : afp via getty images / FABRICE COFFRINI

Aujourd’hui, il est grand temps de trouver des solutions. Il faut réformer le statut des associations sportives internationales. Cette mutation va permettre de fixer un capital social et de demander aux États membres de devenir des actionnaires qui veilleraient à la bonne marche de ces institutions. Un peu à l’image de la Banque mondiale ou du Fond monétaire international. Il y aurait ainsi un périmètre qui permettrait d'exercer un contrôle démocratique. Il faut également, au préalable, s'interroger sur la légitimité ou pas de ces associations à but non lucratif à réaliser des bénéfices.

Dans ce cadre, Magaye Gaye envisage, dans les jours à venir, de saisir officiellement les autorités internationales assermentées pour un contrôle urgent de la gestion du CIO . Il préconise que tous ces OBNL sportifs deviennent des établissements publics qui respecteraient une grille sociale éthique, avec des salaires plafonnés et un meilleur contrôle des activités financières.

Les temps changent : en 1905, Pierre de Coubertin demandait à chaque membre une contribution de 25 francs, soit l’équivalent aujourd’hui de 100 $. Il répartissait cette somme comme suit : 20 francs pour la revue olympique et 5 pour le fonctionnement de l'organisme.