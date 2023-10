On sent une certaine déception à Boston. Le directeur général des Bruins, Don Sweeney, a admis que son équipe, la meilleure de la Ligue nationale de hockey (LNH) en saison, panse encore ses plaies après avoir été éliminée rapidement des séries éliminatoires.

Et du côté de Tampa Bay, les préoccupations sont vives puisque le Lightning entamera son calendrier sans son gardien étoile Andrei Vasilevskiy, blessé au dos. C’est sans compter son capitaine Steven Stamkos qui a admis avoir de la difficulté à reconnaître l'effectif qui a remporté deux coupes Stanley de suite en 2020 et 2021.

En revanche, les choses semblent enfin prometteuses pour des équipes moribondes depuis des lustres dans la Division atlantique, soit les Sabres de Buffalo, les Sénateurs d'Ottawa et les Red Wings de Détroit.

Je crois sincèrement que nous avons tout le talent nécessaire pour connaître du succès dès maintenant, a dit le directeur général des Sabres Kevyn Adams. Une période favorable vient de s'ouvrir pour nous.

Puis, en queue de peloton, mais le regard porté vers l'avenir, le directeur général du Canadien de Montréal, Kent Hughes, croit que les changements hiérarchiques qui pointent finalement à l'horizon dans sa division lui offrent une perspective unique.

Ouvrir en mode plein écran Nick Suzuki, Cole Caufield et Emil Heineman. Photo : The Canadian Press / Nathan Denette

C'est dans la nature même du hockey professionnel, avec le plafond salarial. Il y a une évolution. Et je crois que c'est très difficile de se maintenir parmi l'élite pendant des décennies, a évoqué Hughes à l'Associated Press. Les Sabres misent sur plusieurs bons jeunes joueurs talentueux. Ceux des Sénateurs progressent. Tout comme ceux des Red Wings. Et, avec un peu de chance, nous aussi pourrons tirer notre épingle du jeu.

Des changements pourraient donc ébranler la hiérarchie de la Division atlantique, longtemps dominée par le Lightning, les Bruins et les Maple Leafs de Toronto. C'est là une conséquence concrète des équipes vieillissantes et du plafond salarial qui n'a augmenté que de 2 millions $US depuis la saison 2019-2020.

À Toronto, les Leafs figurent toujours parmi les favoris malgré les nombreux changements au sein de leur direction ‒ leur directeur général Kyle Dubas a été congédié et a été remplacé par Brad Treliving. La formation torontoise est toujours aussi intimidante, avec son noyau composé d'Auston Matthews, Mitch Marner et John Tavares, notamment.

Le plafond salarial, cependant, favorise les Sabres, les Sénateurs et les Red Wings qui ont tous développé leurs jeunes espoirs patiemment au cours des dernières campagnes et qui semblent enfin sur le point d'éclore.

Ouvrir en mode plein écran Les joueurs des Panthers de la Floride célèbrent le but de Carter Verhaeghe en prolongation dans le 7e match de leur série contre les Bruins de Boston, dimanche soir. Photo : La Presse canadienne / Michael Dwyer

Et il ne faut pas oublier les Panthers de la Floride, une équipe décimée par les blessures en saison et qui a obtenu le huitième et dernier laissez-passer pour les séries éliminatoires dans l'Association de l’Est. Ils ont ensuite atteint la finale de la Coupe Stanley après avoir successivement éliminé les Bruins, les Maple Leafs et les Hurricanes de la Caroline, avant de baisser pavillon devant les Golden Knights de Vegas.

Le directeur général des Panthers Bill Zito espère que la lancée de son équipe, qui a commencé en janvier dernier, pourra se poursuivre cette saison.